Стадион: Казань Арена
0:1
27' ГолМаргасов Тимофей
Ход матча
27'
22
Дюпин
Юрий
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Рубин
Сочи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.3
|Лисакович Виталий
|3
|0.11
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.07
|Ин-Бом Хван
|2
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|Онугха Герман
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.04
|Игнатьев Владислав
|1
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|10
|0.37
|Юсупов Артур
|7 (2)
|0.26
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.22
|Попов Ивелин
|4
|0.15
|Маргасов Тимофей
|2
|0.07
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|2
|0.07
|Родригао
|2
|0.07
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|6
|1
|Прохин Данила
|7
|0
|Родригао
|4
|1
|Бурмистров Никита
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Попов Ивелин
|3
|0
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
3
20%
5
38%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Забито
14
29
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
6
21%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
5
36%
3
10%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
2
14%
8
28%
76-90
Пропущено
28
16
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
18%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
6
21%
5
31%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Забито
29
42
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
2
7%
8
19%
1-15
5
17%
6
14%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
6
21%
11
26%
76-90
Пропущено
48
29
21 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
7
15%
2
7%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
7
24%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
9
19%
4
14%
61-75
10
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0
Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|61 - 25
|58
|2.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|27
|16
|4
|7
|46 - 27
|52
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|27
|15
|4
|8
|43 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|36 - 27
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|0:1 Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 45
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|2:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|20 - 30
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|2:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Урал
|2:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|11.
|Рубин
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 0:1 Сочи
Исход игры
Рубин
15.1% (19)
Ничья
32.5% (41)
Сочи
52.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
1:2 Сочи
28.6% (36)
1:1 Ничья
27.8% (35)
0:1 Сочи
11.9% (15)
1:0 Рубин
4.8% (6)
2:1 Рубин
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 Сочи
2.4% (3)
1:3 Сочи
1.6% (2)
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