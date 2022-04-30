Первый тайм

39' Очередной угловой "Сочи". На этот раз был розыгрыш, попытка навеса от Нобоа и всё.

37' Дюпин ошибся на выходе, но это никак не сказалось на защитниках, которые подстраховали своего вратаря.

35' Касьерра не сумел пробить из пределов вратарской после прострела слева, а до этого пробовал пропихнуть мяч ещё Бурмистров. Угловой будет.

34' Жоаозиньо слева навесил в штрафную, Тальби головой выбил мяч.

33' Дюпин продолжает немного убивать время, чтобы давать какие-то перерывы - и себе, и напарникам.

32' Дюпин ошибся на выходе, не сумев выбить мяч, началась попытка отойти назад и добить в ворота, но никто не смог сделать. Цаллагов так навесил прекрасно. Маргасов, кстати. был ближе всех, чтобы добить - защитник купировал угрозу.