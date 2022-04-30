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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Рубин
0:1
Первый тайм: 40'
Сочи
0'
0:1
27' Гол
Маргасов Тимофей
40'

Ход матча

27'
0:1
Маргасов Тимофей
(Касьерра Матео)
Прогнозы 124
Рубин 14.5% (18)
X 33.1% (41)
Сочи 52.4% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Сочи
3.35
3.60
2.34
Все Коэффициенты
Новости
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
2
Тесленко
Егор
3
Тальби
Монтассар
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
8
Ломовицкий
Александр
18
Апшацев
Марат
20
Игнатьев
Владислав
23
Зуев
Александр
44
Лисакович
Виталий
1
Адамов
Денис
87
Прохин
Данила
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
17
Макарчук
Артём
22
Жоаозиньо
Рамос
18
Бурмистров
Никита
30
Касьерра
Матео
Рубин
4-1-4-1
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Рубин
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
КПП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.3
Лисакович Виталий 3 0.11
Кварацхелия Хвича 2 0.07
Ин-Бом Хван 2 0.07
Бакаев Солтмурад 2 0.07
Онугха Герман 2 0.07
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Игнатьев Владислав 1 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Ломовицкий Александр 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 10 0.37
Юсупов Артур 7 (2) 0.26
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.22
Попов Ивелин 4 0.15
Маргасов Тимофей 2 0.07
Жоаозиньо Рамос 2 0.07
Терехов Сергей 2 0.07
Родригао 2 0.07
Барсов Максим 2 0.07
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 6 1
Прохин Данила 7 0
Родригао 4 1
Бурмистров Никита 5 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
3
20%
5
38%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Забито

14
29
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
6
21%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
5
36%
3
10%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
2
14%
8
28%
76-90

Пропущено

28
16
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
18%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
6
21%
5
31%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Забито

29
42
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
2
7%
8
19%
1-15
5
17%
6
14%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
6
21%
11
26%
76-90

Пропущено

48
29
21 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
7
15%
2
7%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
7
24%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
9
19%
4
14%
61-75
10
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0
Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва 1:2 Заявка 27 16 4 7 46 - 27 52
3. Сочи 1:0 Заявка 27 15 4 8 43 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин 0:1 Заявка 27 8 5 14 33 - 45 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал 2:1 Заявка 27 6 9 12 20 - 30 27
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи 1:0 Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва 1:2 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин 0:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал 2:1 Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:2 Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи 1:0 Заявка 13 7 2 4 14 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал 2:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 19 15
11. Рубин 0:1 Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 39'
    Очередной угловой "Сочи". На этот раз был розыгрыш, попытка навеса от Нобоа и всё.
  • 37'
    Дюпин ошибся на выходе, но это никак не сказалось на защитниках, которые подстраховали своего вратаря. 
  • Угловой
    35'
    Касьерра не сумел пробить из пределов вратарской после прострела слева, а до этого пробовал пропихнуть мяч ещё Бурмистров. Угловой будет.
  • 34'
    Жоаозиньо слева навесил в штрафную, Тальби головой выбил мяч. 
  • 33'
    Дюпин продолжает немного убивать время, чтобы давать какие-то перерывы - и себе, и напарникам. 
  • Опасный момент
    32'
    Дюпин ошибся на выходе, не сумев выбить мяч, началась попытка отойти назад и добить в ворота, но никто не смог сделать. Цаллагов так навесил прекрасно. Маргасов, кстати. был ближе всех, чтобы добить - защитник купировал угрозу. 
  • 31'
    Скорости немного упали у нас, игроки "Сочи" просто не хотят идти вперёд и обострять, надёжно катают мяч.
  • 30'
    Макарчук навесил слева на ближнюю штангу, мяч оттуда был выбит. 
  • 29'
    Вот так интересно получается! Провёл классную атаку "Рубин", но пропустил. И ведь гости продолжают давить. 
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАРГАСОВ!!! Нобоа и Касьерра в это раз грамотно разобрались с соперниками средней линии, после этого последовал пас на оставленного Маргасова справа в штрафной, а он щёчкой бутсы положил мяч в сетку.
  • 26'
    Лисакович сейчас классно получал мяч в штрафной, когда Адамов потерял ворота, но упустил момент. Зуев классный пас вырезал левее центра.
  • 25'
    "Рубин" в атаку просто не ходит, гостевая команда старается доминировать на каждом участке поля.
  • 24'
    Продолжает раскачиваться Слуцкий на своём кресле, нервы зашкаливают как обычно, а как иначе?
  • 23'
    Нобоа выполнил навесную передачу, Макарчук не справился и не обострил. Контратаки у "Рубина" не получилось.
  • 22'
    Зотов пустил Макарчука в лицевую, а уже оттуда выбил так, что был рикошет. Браво, Александр, отработал момент на все сто процентов.
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    • 21'
      Касьерра получил пас из глубины поля, ничего сделать впереди у него не получилось. Много передач на него, толку совсем мало.
    • Опасный момент
      20'
      Маргасов практически получил передачу от Бурмистрова, но нет. Это Дюпин на выходе в падении сумел отразить и зафиксировать мяч после прострела.
    • 19'
      Макарчук с левого фланга прострелил в штрафную, мяч оттуда был выбит после перехвата.
    • 18'
      Самошников выбил мяч в аут, не позволив соперникам разогнать фланговую атаку. 
    • 17'
      Если так пойдёт и дальше, то откроет счёт сочинский клуб. Уж больно они хороши. 
    • 16'
      Тесленко выбил мяч подальше от своей штрафной после очередной неподготовленной передачи соперника. 
    • 15'
      Лисакович пошёл в жёсткий прессинг против Терехова, Сергей упал, но вышел победителем у своей штрафной.
    • 14'
      Касьерра набрал хорошую скорость, желая развить контратаку, он отдал пас на Бурмистрова, последний затормозил и упустил мяч. 
    • 13'
      На Самошникова приходится сейчас огромный фронт работы, Илья уже начинает наедаться. 
    • 12'
      Болельщики живо поддерживают казанскую команду, многое решается для клуба сейчас в турнирной таблице. 
    • 11'
      Дюпин получил мяч и не стал вводить его в игру, дав партнёрам подышать. Интересно очень складывается игра, "Сочи" доминируют.
    • 10'
      Федотов схватился за голову после того, как Кристиан не реализовал такой сумасшедший момент.
    • Опасный момент
      9'
      Нобоа сейчас закрывал подачу с углового плотным ударом, Дюпин из-под перекладины вытащил этот мяч!
    • Угловой
      8'
      Касьерра сейчас буквально вываливался на рандеву с голкипером, Жоаозиньо блестящий пас отдал. Самошников разрядил ситуацию, выбив на угловой.
    • Опасный момент
      7'
      Правым флангом провели атаку "Сочи", Бурмистров сделал классный прострел справа, на который опоздал Цаллагов! Мог расстреливать он ворота.
    • 6'
      "Рубин" довольно активно начал матч, но сейчас все старания сведены на нет. 
    • 5'
      В центре поля игра в последние минуты, команды неплохо обменялись уколами, но после этого всё затухло.
    • 4'
      Нобоа сейчас сделал шикарную передачу на Маргасова, который отправил мяч во вратарскую, где безупречно сыграл голкипер.
    • 2'
      Лисакович неплохо себя предлагал, но Игнатьев не сумел вырезать хорошую передачу на партнёра. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
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    Прогнозы на матч Рубин 0:1 Сочи

    Исход игры
    Рубин
    15.1% (19)
    Ничья
    32.5% (41)
    Сочи
    52.4% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    28.6% (36)
    1:1 Ничья
    27.8% (35)
    0:1 Сочи
    11.9% (15)
    1:0 Рубин
    4.8% (6)
    2:1 Рубин
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Сочи
    2.4% (3)
    1:3 Сочи
    1.6% (2)
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    Рубин
    Сочи
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