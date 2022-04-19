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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Сочи

История личных встреч

Рубин
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
КПП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.31
Лисакович Виталий 3 0.12
Кварацхелия Хвича 2 0.08
Ин-Бом Хван 2 0.08
Бакаев Солтмурад 2 0.08
Онугха Герман 2 0.08
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Деспотович Джордже 1 (1) 0.04
Игнатьев Владислав 1 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Ломовицкий Александр 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 10 0.38
Юсупов Артур 7 (2) 0.27
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.23
Попов Ивелин 4 0.15
Жоаозиньо Рамос 2 0.08
Терехов Сергей 2 0.08
Родригао 2 0.08
Барсов Максим 2 0.08
Маргасов Тимофей 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 6 1
Прохин Данила 7 0
Родригао 4 1
Бурмистров Никита 5 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
3
20%
5
38%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
25%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Забито

14
29
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
6
21%
1-15
3
21%
6
21%
16-30
5
36%
3
10%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
2
14%
8
28%
76-90

Пропущено

28
16
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
18%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
6
21%
5
31%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Забито

29
42
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
2
7%
8
19%
1-15
5
17%
6
14%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
6
21%
11
26%
76-90

Пропущено

48
29
21 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
7
15%
2
7%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
7
24%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
9
19%
4
14%
61-75
10
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1
Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0
Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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Прогнозы на матч Рубин - Сочи

Исход игры
Рубин
13.7% (7)
Ничья
45.1% (23)
Сочи
41.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (22)
Меньше
55.1% (27)
Обе команды забьют
Да
81.63% (40)
Нет
18.37% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (18)
1:2 Сочи
23.5% (12)
0:1 Сочи
11.8% (6)
2:1 Рубин
9.8% (5)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:0 Рубин
3.9% (2)
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