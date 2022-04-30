Довольно долгим получается проверка ВАР, есть у помощников Владимира Сельдякова вопросы по офсайду Сергеева. Хотя на общем плане сомнений вроде бы не было.

Наконец-таки Сельдяков позволяет продолжить игру, решение об офсайде было подтверждено видеоассистентами.

Атака "Локомотива" завершается дальним ударом из центральной зоны в исполнении Керка - Кержаков без проблем забирает мяч.

Дуглас Сантос с левого фланга не стал исполнять верховую подачу, через паузу покатив мяч низом, но остроты у ворот "Локо" не возникло.

Малком исполняет проникающий пас в штрафную гостей, где открывался Сергеев, однако Гилерме на выходе соперника опередил.

Изидор вошел в штрафную с левого края и прострелил на Петрова, который попытался исполнить марсельскую рулетку, но мяч отскочил к Кержакову.

Снова не очень уверенно в собственной штрафной действует Кержаков под прессингом соперника, но в этот раз Михаил сам же свою оплошность исправляет.

13' После розыгрыша углового Клаудиньо всё-таки закинул мяч в штрафную, Алип головой скинул снаряд к линии вратарской, а Сергеев с разворота пробил мимо запоздавшего с перехватом Гилерме, но гол Ивана не засчитан из-за положения "вне игры".

12' Тактикой мелкого фола "Локомотив" также не брезгует, нарушая правила в центре поля, откуда остроты "стандарты" явно нести не будут.

10' Без моментов у ворот "Локомотива" проходит стартовый отрезок встречи, пока скоростей в атаке "Зениту" явно не хватает.

8' Гилерме, который сегодня проводит 300-й матч за "Локомотив", играет головой за пределами штрафной площади, выбивая мяч за боковую линию. Но здесь, справедливости ради, соперник был далеко.

6' В прошлом сезоне также "Зенит" принимал "Локомотив" в своем чемпионском матче и попросту деклассировал соперника - 6:1. Но сегодня начало обещает большую интригу.

5' Из-за сегодняшнего поражения "Динамо" от "Урала" наш матч становится чемпионским для "Зенита", однако победа пока явно не гарантирована, учитывая бодрое начало "Локомотива".

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖИРАНО КЕРК!

Алип исполнил не самый удобный пас назад на Кержакова, тот ошибается под прессингом Керка, а голландец спокойно посылает снаряд в пустые ворота!