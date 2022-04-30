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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Зенит
0:1
Первый тайм: 23'
Локомотив Москва
0'
0:1
4' Гол
Керк Джирано
23'
0:1. Гол Гирано Керка (видео). Т...

Ход матча

4'
0:1
Керк Джирано
Прогнозы 163
Зенит 80.4% (131)
X 9.2% (15)
Локомотив Москва 10.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Локомотив Москва
1.31
6.70
12.10
Все Коэффициенты
Новости
41
Кержаков
Михаил
14
Кузяев
Далер
2
Чистяков
Дмитрий
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
5
Барриос
Вилмар
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
9
Алберто
Юри
1
Гилерме
Маринато
24
Ненахов
Максим
18
Мампаси
Марк
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
7
Керк
Джирано
17
Жемалетдинов
Рифат
19
Изидор
Вильсон
73
Петров
Максим
Вячеславович
Зенит
4-4-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Локомотив Москва

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

35 матчей

45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.3%
60%
5.7%
12 побед 21 ничья 2 победы

Второй тайм

31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КПП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.41
Клаудиньо 8 (1) 0.3
Малком Филипе 7 0.26
Ерохин Александр 7 0.26
Азмун Сердар 7 (1) 0.26
Алберто Юри 4 0.15
Сутормин Алексей 4 (4) 0.15
Мостовой Андрей 3 0.11
Вендел Маркус 3 0.11
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Оздоев Магомед 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жемалетдинов Рифат 8 0.31
Изидор Вильсон 7 (2) 0.27
Смолов Фёдор 7 (1) 0.27
Керк Джирано 4 0.15
Лисакович Виталий 4 0.15
Камано Франсуа 2 0.08
Кухта Ян 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Алберто Юри 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 7 0
Кастро Пабло 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Живоглядов Дмитрий 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Мампаси Марк 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
15
19 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
10%
1
7%
1-15
3
8%
3
20%
16-30
12
31%
2
13%
31-45
6
15%
3
20%
46-60
4
10%
3
20%
61-75
10
26%
3
20%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
1
7%
9
47%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
2
14%
1
5%
76-90

Забито

23
21
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
8
35%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
8
35%
7
33%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
4
40%
5
36%
76-90

Забито

62
36
31 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
8%
4
11%
1-15
6
10%
4
11%
16-30
20
32%
6
17%
31-45
6
10%
6
17%
46-60
7
11%
6
17%
61-75
18
29%
29%
10
28%
76-90

Пропущено

24
33
7 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
8%
2
6%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
2
8%
13
39%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
7
29%
29%
6
18%
61-75
6
25%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2
Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 27 17 7 3 61 - 26 58
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
5. Локомотив Москва 1:0 Заявка 26 12 8 6 38 - 32 44
6. Краснодар Заявка 26 12 6 8 38 - 28 42
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 14 11 1 2 39 - 15 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва 1:0 Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Краснодар Заявка 12 6 2 4 16 - 12 20
9. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит 0:1 Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Локомотив Москва 1:0 Заявка 13 4 7 2 17 - 18 19
7. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
8. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 22'
    Снова не очень уверенно в собственной штрафной действует Кержаков под прессингом соперника, но в этот раз Михаил сам же свою оплошность исправляет.
  • 20'
    Изидор вошел в штрафную с левого края и прострелил на Петрова, который попытался исполнить марсельскую рулетку, но мяч отскочил к Кержакову.
  • 19'
    Малком исполняет проникающий пас в штрафную гостей, где открывался Сергеев, однако Гилерме на выходе соперника опередил.
  • 18'
    Дуглас Сантос с левого фланга не стал исполнять верховую подачу, через паузу покатив мяч низом, но остроты у ворот "Локо" не возникло.
  • 17'
    Атака "Локомотива" завершается дальним ударом из центральной зоны в исполнении Керка - Кержаков без проблем забирает мяч.
  • Судья
    16'
    Наконец-таки Сельдяков позволяет продолжить игру, решение об офсайде было подтверждено видеоассистентами.
  • Видеоповтор
    15'
    Довольно долгим получается проверка ВАР, есть у помощников Владимира Сельдякова вопросы по офсайду Сергеева. Хотя на общем плане сомнений вроде бы не было.
  • Офсайд
    13'
    После розыгрыша углового Клаудиньо всё-таки закинул мяч в штрафную, Алип головой скинул снаряд к линии вратарской, а Сергеев с разворота пробил мимо запоздавшего с перехватом Гилерме, но гол Ивана не засчитан из-за положения "вне игры".
  • 12'
    Тактикой мелкого фола "Локомотив" также не брезгует, нарушая правила в центре поля, откуда остроты "стандарты" явно нести не будут.
  • 10'
    Без моментов у ворот "Локомотива" проходит стартовый отрезок встречи, пока скоростей в атаке "Зениту" явно не хватает.
  • 8'
    Гилерме, который сегодня проводит 300-й матч за "Локомотив", играет головой за пределами штрафной площади, выбивая мяч за боковую линию. Но здесь, справедливости ради, соперник был далеко.
  • 6'
    В прошлом сезоне также "Зенит" принимал "Локомотив" в своем чемпионском матче и попросту деклассировал соперника - 6:1. Но сегодня начало обещает большую интригу.
  • 5'
    Из-за сегодняшнего поражения "Динамо" от "Урала" наш матч становится чемпионским для "Зенита", однако победа пока явно не гарантирована, учитывая бодрое начало "Локомотива".
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖИРАНО КЕРК!
    Алип исполнил не самый удобный пас назад на Кержакова, тот ошибается под прессингом Керка, а голландец спокойно посылает снаряд в пустые ворота!
  • Угловой
    3'
    Разыгрывают первый угловой футболисты "Зенита", но остроты у чужих ворот питерцам создать не удается.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Атака хозяев через правый фланг завершается прострелом Сергеева - защитники гостей выбивают мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Керк Джирано бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Зенит 0:1 Локомотив Москва

    Исход игры
    Зенит
    80.4% (131)
    Ничья
    9.2% (15)
    Локомотив Москва
    10.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    23.9% (39)
    3:1 Зенит
    14.1% (23)
    2:0 Зенит
    11% (18)
    1:0 Зенит
    5.5% (9)
    1:1 Ничья
    4.3% (7)
    4:1 Зенит
    3.1% (5)
    3:0 Зенит
    2.5% (4)
    3:2 Зенит
    1.8% (3)
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    Зенит
    Локомотив Москва
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