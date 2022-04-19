РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Газпром Арена
История личных встреч
Зенит
Локомотив Москва
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
35 матчей
45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.3%
60%
5.7%
12 побед 21 ничья 2 победы
Второй тайм
31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.42
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.31
|Малком Филипе
|7
|0.27
|Ерохин Александр
|7
|0.27
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.27
|Алберто Юри
|4
|0.15
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.15
|Мостовой Андрей
|3
|0.12
|Вендел Маркус
|3
|0.12
|Круговой Данил
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Оздоев Магомед
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жемалетдинов Рифат
|8
|0.32
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.28
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.28
|Лисакович Виталий
|4
|0.16
|Керк Джирано
|3
|0.12
|Камано Франсуа
|2
|0.08
|Кухта Ян
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека-Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
|Петров Максим Вячеславович
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|7
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|Марадишвили Константин
|5
|0
|Бека-Бека Алексис
|5
|0
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Мампаси Марк
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
15
19 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
10%
1
7%
1-15
3
8%
3
20%
16-30
12
31%
2
13%
31-45
6
15%
3
20%
46-60
4
10%
3
20%
61-75
10
26%
3
20%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
1
7%
9
47%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
2
14%
1
5%
76-90
Забито
23
21
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
8
35%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
8
35%
7
33%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
4
40%
5
36%
76-90
Забито
62
36
31 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
8%
4
11%
1-15
6
10%
4
11%
16-30
20
32%
6
17%
31-45
6
10%
6
17%
46-60
7
11%
6
17%
61-75
18
29%
29%
10
28%
76-90
Пропущено
24
33
7 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
2
8%
2
6%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
2
8%
13
39%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
7
29%
29%
6
18%
61-75
6
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2
Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|61 - 25
|58
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 25
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|4.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|36 - 27
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|33 - 44
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва
Исход игры
Зенит
72.3% (47)
Ничья
10.8% (7)
Локомотив Москва
16.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Зенит
30.8% (20)
1:0 Зенит
7.7% (5)
4:1 Зенит
7.7% (5)
2:0 Зенит
7.7% (5)
1:1 Ничья
6.2% (4)
3:1 Зенит
4.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!