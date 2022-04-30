ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДАНИЭЛЬ МИШКИЧ! Быструю атаку через правый фланг организует "Урал", Железнов покатил мяч на край штрафной на Мишкича, который с острого угла нанес потрясающий удар под перекладину, застав врасплох Шунина!

Ничего не предвещало беды для "Динамо", почти полчаса игра была под контролем команды Сандро Шварца, но теперь всё меняется. "Урал" же во втором матче кряду забивает дважды - и это худшая атака лиги.

Скопинцев достает мяч у лицевой линии на левом фланге и в падении успевает навесить в штрафную, однако Помазун на выходе забирает снаряд.

Шиманьски на правом фланге разобрался с двумя защитниками и попытался исполнить передачу к радиусу штрафной, но уральцы перехватили мяч.

Макаров после передачи Скопинцева пытался пробить в касание, однако по мячу Денис как следует не попал, акцентированным этот удар не получился.

5 ударов в створ ворот в активе "Динамо" сегодня, но КПД явно ниже, чем у "Урала" - те дважды попали в створ и оба раза забили.

Скопинцев проходит по левому флангу и исполняет прострельную передачу в штрафную, которую защитник "Урала" преобразует в угловой.

Обстрел гостевых ворот продолжается, в этот раз Шиманьски после отбора Захаряна пробивает с 20 метров в правый от себя угол - рядом со штангой.

Шиманьски врывается в штрафную после передачи Варелы с фланга, но в этот раз Кузьмичёв отработал эпизод здорово, организовав удар от ворот.

Явно не клеится игра у "Урала", к середине тайма гости могли уступать и с более крупным счётом. Что придумает Игорь Шалимов?

Немного ослабевает хватка "Динамо", в прессинге бело-голубые стали действовать не так активно, прибегая к игровой аритмии.

Матч первого круга в Екатеринбурге завершился минимальной победой "Динамо", хотя преимущество по статистике тогда было солидным, плюс у "Урала" было удаление еще в первом тайме.

А вот апрельский матч прошлого года на "ВТБ Арене" завершился результативной ничьей - 2:2. Павел Погребняк тогда оформил дубль.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЭРИК БИКФАЛВИ! Шатов получил мяч у угла штрафной от Подберёзкина и покатил еще дальше на Гогличидзе, Лео прострелил на Бикфалви, который, опередив Евгеньева, отправил снаряд под перекладину над перчатками Шунина!

Макаров врывается в штрафную и пробивает в ближний угол, Помазун отбивает мяч, а на добивании Скопинцев попадает в ногу защитнику!

20' Смолов с правого фланга исполняет подачу в штрафную, но на дальней штанге партнеру немного не хватило росточка.

19' И еще один удар наносят динамовцы, в этот раз Захарян с дальней дистанции пробивает мимо створа.

18' Опять бело-голубые накрывают соперника перед его штрафной, Макаров врывается во владения Помазуна и с правой бьет низом - Помазун на месте.

17' Захарян получил мяч на входе в штрафную, подработал под правую и пробил из-под Егорычева в ближний угол - Помазун справился без особого труда.

15' Подача Захаряна с углового с левого фланга получилась неточной, во вратарской на втором этаже надежно сыграли уральцы.

14' Смолов получает мяч от Шиманьски на левом краю штрафной, убрал под правую и пробил в ближний угол, однако снаряд зацепил защитника и прошел рядом со штангой!

13' Не самый высокий темп в эти минуты, обе команды, подхватывая мяч, делают довольно большую ставку на контроль, не форсируя переход в атаку.

12' Неплохо екатеринбуржцы комбинируют на подступах к штрафной, Шатов получил мяч от Железнова и покатил чуть левее на Августиняка, который пробил низом с 20 метров чуть правее створа.

11' Макаров с правого фланга исполняет острую подачу в центр штрафной, но Помазун на выходе опережает Смолова, не давая Фёдору нанести толковый удар.