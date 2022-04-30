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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Динамо Москва
1:2
Первый тайм: 38'
Урал
0'
1:0
7' Гол
Захарян Арсен
1:1
28' Гол
Бикфалви Эрик
1:2
31' Гол
Мишкич Даниэль
38'
Динамо - Урал. 1:0. Гол Арсена З...

Ход матча

7'
Захарян Арсен
1:0
28'
1:1
Бикфалви Эрик
(Гогличидзе Лео)
31'
1:2
Мишкич Даниэль
(Железнов Юрий)
Прогнозы 126
Динамо Москва 92.9% (117)
X 3.2% (4)
Урал 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Урал
1.57
4.08
7.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
40
Смолов
Фёдор
1
Помазун
Илья
14
Железнов
Юрий
93
Герасимов
Алексей
25
Кузьмичев
Иван
3
Гогличидзе
Лео
6
Августиняк
Рафал
21
Подберёзкин
Вячеслав
27
Шатов
Олег
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
Динамо Москва
4-1-4-1
Урал
4-1-4-1

История личных встреч

Динамо Москва
Урал

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.33
Шиманьски Себастиан 6 0.22
Захарян Арсен 6 0.22
Тюкавин Константин 6 0.22
Грулёв Вячеслав 6 0.22
Смолов Фёдор 5 (1) 0.19
Макаров Денис 3 0.11
Бальбуэна Фабиан 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 7 0.26
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Шатов Олег 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Моро Никола 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Августиняк Рафал 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Шатов Олег 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
3
25%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
9%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
8
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
9%
1
13%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
5
23%
3
38%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
6
40%
4
40%
76-90

Забито

44
20
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
5
11%
4
20%
1-15
9
20%
1
5%
16-30
7
16%
7
35%
31-45
10
23%
3
15%
46-60
4
9%
0
0%
61-75
9
20%
5
25%
76-90

Пропущено

26
27
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
8%
5
19%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
9
35%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3
Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2
Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва 1:2 Заявка 27 16 4 7 46 - 27 52
3. Сочи 1:0 Заявка 27 15 4 8 43 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин 0:1 Заявка 27 8 5 14 33 - 45 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал 2:1 Заявка 27 6 9 12 20 - 30 27
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи 1:0 Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва 1:2 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин 0:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал 2:1 Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:2 Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи 1:0 Заявка 13 7 2 4 14 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал 2:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 19 15
11. Рубин 0:1 Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Первый тайм
  • 38'
    Скопинцев проходит по левому флангу и исполняет прострельную передачу в штрафную, которую защитник "Урала" преобразует в угловой.
  • 37'
    5 ударов в створ ворот в активе "Динамо" сегодня, но КПД явно ниже, чем у "Урала" - те дважды попали в створ и оба раза забили.
  • 36'
    Макаров после передачи Скопинцева пытался пробить в касание, однако по мячу Денис как следует не попал, акцентированным этот удар не получился.
  • 35'
    Шиманьски на правом фланге разобрался с двумя защитниками и попытался исполнить передачу к радиусу штрафной, но уральцы перехватили мяч.
  • 34'
    Скопинцев достает мяч у лицевой линии на левом фланге и в падении успевает навесить в штрафную, однако Помазун на выходе забирает снаряд.
  • 33'
    Ничего не предвещало беды для "Динамо", почти полчаса игра была под контролем команды Сандро Шварца, но теперь всё меняется. "Урал" же во втором матче кряду забивает дважды - и это худшая атака лиги.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДАНИЭЛЬ МИШКИЧ!
    Быструю атаку через правый фланг организует "Урал", Железнов покатил мяч на край штрафной на Мишкича, который с острого угла нанес потрясающий удар под перекладину, застав врасплох Шунина!
  • Опасный момент
    30'
    Макаров врывается в штрафную и пробивает в ближний угол, Помазун отбивает мяч, а на добивании Скопинцев попадает в ногу защитнику!
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЭРИК БИКФАЛВИ!
    Шатов получил мяч у угла штрафной от Подберёзкина и покатил еще дальше на Гогличидзе, Лео прострелил на Бикфалви, который, опередив Евгеньева, отправил снаряд под перекладину над перчатками Шунина!
  • 27'
    А вот апрельский матч прошлого года на "ВТБ Арене" завершился результативной ничьей - 2:2. Павел Погребняк тогда оформил дубль.
  • 26'
    Матч первого круга в Екатеринбурге завершился минимальной победой "Динамо", хотя преимущество по статистике тогда было солидным, плюс у "Урала" было удаление еще в первом тайме.
  • 25'
    Немного ослабевает хватка "Динамо", в прессинге бело-голубые стали действовать не так активно, прибегая к игровой аритмии.
  • 23'
    Явно не клеится игра у "Урала", к середине тайма гости могли уступать и с более крупным счётом. Что придумает Игорь Шалимов?
  • 22'
    Шиманьски врывается в штрафную после передачи Варелы с фланга, но в этот раз Кузьмичёв отработал эпизод здорово, организовав удар от ворот.
  • 21'
    Обстрел гостевых ворот продолжается, в этот раз Шиманьски после отбора Захаряна пробивает с 20 метров в правый от себя угол - рядом со штангой.
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    • 20'
      Смолов с правого фланга исполняет подачу в штрафную, но на дальней штанге партнеру немного не хватило росточка.
    • 19'
      И еще один удар наносят динамовцы, в этот раз Захарян с дальней дистанции пробивает мимо створа.
    • 18'
      Опять бело-голубые накрывают соперника перед его штрафной, Макаров врывается во владения Помазуна и с правой бьет низом - Помазун на месте.
    • 17'
      Захарян получил мяч на входе в штрафную, подработал под правую и пробил из-под Егорычева в ближний угол - Помазун справился без особого труда.
    • Угловой
      15'
      Подача Захаряна с углового с левого фланга получилась неточной, во вратарской на втором этаже надежно сыграли уральцы.
    • Опасный момент
      14'
      Смолов получает мяч от Шиманьски на левом краю штрафной, убрал под правую и пробил в ближний угол, однако снаряд зацепил защитника и прошел рядом со штангой!
    • 13'
      Не самый высокий темп в эти минуты, обе команды, подхватывая мяч, делают довольно большую ставку на контроль, не форсируя переход в атаку.
    • 12'
      Неплохо екатеринбуржцы комбинируют на подступах к штрафной, Шатов получил мяч от Железнова и покатил чуть левее на Августиняка, который пробил низом с 20 метров чуть правее створа.
    • 11'
      Макаров с правого фланга исполняет острую подачу в центр штрафной, но Помазун на выходе опережает Смолова, не давая Фёдору нанести толковый удар.
    • 9'
      "Урал" после пропущенного мяча вынужден больше владеть игровым снарядом, но преодолеть прессинг "Динамо" и выйти в атаку гостям пока проблематично.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АРСЕН ЗАХАРЯН!
      Угловой динамовцы не реализовали, удар Бальбуэны был заблокирован Егорычевым, а Захарян с подбора пробил с 18 метров в противоход Помазуну - мяч, проскочив рядом с ногой Герасимова, оказался в сетке!
    • Опасный момент
      6'
      Динамовцы накрыли соперника на его половине поля, после чего Фомин мощно зарядил с 25 метров - Помазун вытащил мяч из-под перекладины!
    • Угловой
      6'
      Захарян с углового низом покатил мяч на угол вратарской, где динамовцам довести момент до удара не удалось.
    • 5'
      Варела с правого фланга исполняет подачу в центр гостевой штрафной, где Августиняк опережает соперника, отправляя мяч на угловой.
    • 4'
      "Урал", который располагается на 14-м месте в турнирной таблице, явно не будет форсировать события, из любой паузы гости пытаются извлечь максимум выгоды.
    • 3'
      Макаров получил мяч в штрафной и исполнил проникающий пас на Варелу, но уругвайцу не удалось оставить снаряд в поле.
    • 2'
      "Динамо" располагается на втором месте в таблице - шансов на чемпионство после поражения от ЦСКА осталось крайне мало, но и ниже опуститься будет проблематично.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Мишкич Даниэль бьет в цель!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Бикфалви Эрик бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Арсен Захарян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:2 Урал

    Исход игры
    Динамо Москва
    92.9% (118)
    Ничья
    3.1% (4)
    Урал
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    31.78% (34)
    Нет
    68.22% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    42.5% (54)
    2:1 Динамо Москва
    17.3% (22)
    1:0 Динамо Москва
    12.6% (16)
    3:1 Динамо Москва
    5.5% (7)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Динамо Москва
    1.6% (2)
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