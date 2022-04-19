РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВТБ Арена
История личных встреч
Динамо Москва
Урал
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|9 (6)
|0.35
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.23
|Тюкавин Константин
|6
|0.23
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.23
|Захарян Арсен
|5
|0.19
|Смолов Фёдор
|5 (1)
|0.19
|Макаров Денис
|3
|0.12
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Шунин Антон
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|6
|0.23
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.08
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.08
|Железнов Юрий
|2
|0.08
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Мишкич Даниэль
|1
|0.04
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Шатов Олег
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|6
|0
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Евгеньев Роман
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Моро Никола
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|9
|1
|Бикфалви Эрик
|6
|1
|Мишкич Даниэль
|6
|0
|Егорычев Андрей
|6
|0
|Кузьмичев Иван
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Магомадов Чингиз
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
3
25%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
9%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
22
8
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
9%
1
13%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
5
23%
3
38%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
6
40%
4
40%
76-90
Забито
44
20
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
5
11%
4
20%
1-15
9
20%
1
5%
16-30
7
16%
7
35%
31-45
10
23%
3
15%
46-60
4
9%
0
0%
61-75
9
20%
5
25%
76-90
Пропущено
26
27
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
8%
5
19%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
9
35%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3
Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2
Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|61 - 25
|58
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|45 - 25
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|4.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|36 - 27
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|33 - 44
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал
Исход игры
Динамо Москва
94.3% (50)
Ничья
1.9% (1)
Урал
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
28% (14)
Меньше
72% (36)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
47.2% (25)
2:1 Динамо Москва
18.9% (10)
1:0 Динамо Москва
17% (9)
3:1 Динамо Москва
3.8% (2)
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