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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Урал
Прогнозы 53
Динамо Москва 94.3% (50)
X 1.9% (1)
Урал 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Урал
1.68
4.02
7.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Урал

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.35
Шиманьски Себастиан 6 0.23
Тюкавин Константин 6 0.23
Грулёв Вячеслав 6 0.23
Захарян Арсен 5 0.19
Смолов Фёдор 5 (1) 0.19
Макаров Денис 3 0.12
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 6 0.23
Гаджимурадов Рамазан 2 0.08
Августиняк Рафал 2 (1) 0.08
Железнов Юрий 2 0.08
Егорычев Андрей 1 0.04
Мишкич Даниэль 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Шатов Олег 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Моро Никола 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Августиняк Рафал 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Шатов Олег 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
3
25%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
9%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
8
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
9%
1
13%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
5
23%
3
38%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
6
40%
4
40%
76-90

Забито

44
20
21 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
5
11%
4
20%
1-15
9
20%
1
5%
16-30
7
16%
7
35%
31-45
10
23%
3
15%
46-60
4
9%
0
0%
61-75
9
20%
5
25%
76-90

Пропущено

26
27
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
8%
5
19%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
9
35%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1
Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3
Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2
Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов.



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    • Прогнозы 53
    Динамо Москва 94.3% (50)
    X 1.9% (1)
    Урал 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Урал
    1.68
    4.02
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал

    Исход игры
    Динамо Москва
    94.3% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Урал
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28% (14)
    Меньше
    72% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    47.2% (25)
    2:1 Динамо Москва
    18.9% (10)
    1:0 Динамо Москва
    17% (9)
    3:1 Динамо Москва
    3.8% (2)
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