Стадион: Городской стадион Белостока
26' Желтая карточкаКинтана Кайе
Ход матча
26'
20
Kacper
Tabis
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Kacper TabisЗащитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Ягеллония
Шлёнск
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.23
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.19
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.13
|Бида Бартош
|3
|0.1
|Романчук Тарас
|3
|0.1
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.06
|Кариока Силва
|2
|0.06
|Гуаль Марк
|2
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Жиро Михал
|1
|0.03
|Milosz Matysik
|1
|0.03
|Августин Блажей
|1
|0.03
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|Andrzej Trubeha
|1
|0.03
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.32
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.16
|Лыщаш Адриан
|5
|0.16
|Прашелик Матеуш
|4
|0.13
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Кинтана Кайе
|2
|0.06
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Шварц Петр
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|0
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Струски Кароль
|6
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Поспишил Мартин
|5
|0
|Цэру Богдан
|3
|1
|Паздан Михал
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Жиро Михал
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Patryk Czerech
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экспозито Эрик
|7
|0
|Левкот Шимон
|7
|0
|Голла Войцех
|6
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Тамаш Марк
|2
|2
|Шварц Петр
|3
|1
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Собота Вальдемар
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
4
17%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
6
30%
10
42%
76-90
Пропущено
17
23
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
9
39%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
1
6%
3
13%
76-90
Забито
15
16
2 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
30
18
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
8
27%
2
11%
31-45
9
30%
3
17%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Забито
35
40
10 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
0
0%
4
10%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
8
20%
31-45
8
23%
3
8%
46-60
9
26%
3
8%
61-75
8
23%
15
38%
76-90
Пропущено
47
41
20 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
3
6%
5
12%
1-15
4
9%
8
20%
16-30
13
28%
2
5%
31-45
12
26%
12
29%
29%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
8
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|30
|14
|3
|13
|45 - 44
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Гурник Забже
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|9.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|10.
|Легия
|30
|11
|3
|16
|35 - 41
|36
|11.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|12.
|Ягеллония
|0:0
|31
|8
|11
|12
|35 - 47
|35
|13.
|Шлёнск
|0:0
|31
|7
|12
|12
|36 - 45
|33
|14.
|Сталь Мелец
|30
|8
|9
|13
|34 - 44
|33
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|30
|7
|8
|15
|35 - 49
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Ягеллония
|0:0
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|12.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|15.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|0:0
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Шлёнск
|0:0
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|Висла Плоцк
|15
|4
|1
|10
|21 - 33
|13
|12.
|Ягеллония
|0:0
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|15
|3
|3
|9
|14 - 23
|12
|15.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10