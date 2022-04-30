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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион: Зрители: 6846
Ягеллония
1:1
Конец матча
Шлёнск
0'
26' Желтая карточка
Кинтана Кайе
40' Желтая карточка
Струски Кароль
1:0
53' Гол
Гуаль Марк
59' Желтая карточка
Голла Войцех
66' Желтая карточка
Романчук Тарас
1:1
83' Гол в свои ворота
Паздан Михал
88' Желтая карточка
Andrzej Trubeha
90'+4
33
Аломерович
Златан
20
Kacper
Tabis
2
Паздан
Михал
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
27
Вдовик
Бартломей
23
Струски
Кароль
28
Гуаль
Марк
15
Кариока
Силва
1
Путноцки
Матуш
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
7
Пих
Роберт
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
4
Штиглец
Дино
8
Ольсен
Патрик
24
Кинтана
Кайе
11
Пясецки
Фабиан
Ягеллония
4-3-3
Шлёнск
3-4-1-2

История личных встреч

Ягеллония
Шлёнск

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.23
Пржикрыл Томаш 6 0.19
Черных Фёдор 4 (1) 0.13
Бида Бартош 3 0.1
Романчук Тарас 3 0.1
Гуаль Марк 3 0.1
Пуэрто Исраэль 2 0.06
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 10 (1) 0.32
Пих Роберт 5 (3) 0.16
Лыщаш Адриан 5 0.16
Прашелик Матеуш 4 0.13
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.1
Кинтана Кайе 2 0.06
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Шварц Петр 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Поспишил Мартин 5 0
Цэру Богдан 3 1
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Kacper Tabis 3 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Имас Хесус 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Patryk Czerech 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голла Войцех 7 0
Экспозито Эрик 7 0
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 6 0
Тамаш Марк 2 2
Шварц Петр 3 1
Вердаска Диогу 4 0
Пясецки Фабиан 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Собота Вальдемар 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
0
0%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
32%
10
42%
76-90

Пропущено

17
25
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
5
20%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
10
40%
46-60
2
12%
4
16%
61-75
1
6%
4
16%
76-90

Забито

15
16
2 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Пропущено

30
18
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
8
27%
2
11%
31-45
9
30%
3
17%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Забито

37
40
10 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
0
0%
4
10%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
8
20%
31-45
9
24%
3
8%
46-60
9
24%
3
8%
61-75
9
24%
15
38%
76-90

Пропущено

47
43
20 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
3
6%
5
12%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
13
28%
2
5%
31-45
12
26%
13
30%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
8
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Гурник Забже 31 11 8 12 44 - 45 41
9. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
10. Легия 30 11 3 16 35 - 41 36
11. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
12. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
13. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
14. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
12. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
10. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 15 3 3 9 14 - 23 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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