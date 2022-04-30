Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 6846
26' Желтая карточкаКинтана Кайе
40' Желтая карточкаСтруски Кароль
1:0
53' ГолГуаль Марк
59' Желтая карточкаГолла Войцех
66' Желтая карточкаРоманчук Тарас
1:1
83' Гол в свои воротаПаздан Михал
88' Желтая карточкаAndrzej Trubeha
Ход матча
26'
40'
53'
1:0
59'
66'
83'
1:1
88'
20
Kacper
Tabis
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Kacper TabisЗащитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
История личных встреч
Ягеллония
Шлёнск
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.23
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.19
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.13
|Бида Бартош
|3
|0.1
|Романчук Тарас
|3
|0.1
|Гуаль Марк
|3
|0.1
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.06
|Кариока Силва
|2
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Жиро Михал
|1
|0.03
|Milosz Matysik
|1
|0.03
|Августин Блажей
|1
|0.03
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|Andrzej Trubeha
|1
|0.03
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.32
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.16
|Лыщаш Адриан
|5
|0.16
|Прашелик Матеуш
|4
|0.13
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Кинтана Кайе
|2
|0.06
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Шварц Петр
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|0
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Струски Кароль
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Поспишил Мартин
|5
|0
|Цэру Богдан
|3
|1
|Паздан Михал
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Жиро Михал
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Patryk Czerech
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голла Войцех
|7
|0
|Экспозито Эрик
|7
|0
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Тамаш Марк
|2
|2
|Шварц Петр
|3
|1
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Собота Вальдемар
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
0
0%
4
17%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
7
32%
10
42%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
18%
2
8%
1-15
3
18%
5
20%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
10
40%
46-60
2
12%
4
16%
61-75
1
6%
4
16%
76-90
Забито
15
16
2 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Пропущено
30
18
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
1
3%
3
17%
16-30
8
27%
2
11%
31-45
9
30%
3
17%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Забито
37
40
10 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
0
0%
4
10%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
8
20%
31-45
9
24%
3
8%
46-60
9
24%
3
8%
61-75
9
24%
15
38%
76-90
Пропущено
47
43
20 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
3
6%
5
12%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
13
28%
2
5%
31-45
12
26%
13
30%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
8
17%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|30
|14
|3
|13
|45 - 44
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Гурник Забже
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|9.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|10.
|Легия
|30
|11
|3
|16
|35 - 41
|36
|11.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|12.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|13.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|14.
|Сталь Мелец
|30
|8
|9
|13
|34 - 44
|33
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|30
|7
|8
|15
|35 - 49
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|12.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|15.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|11.
|Висла Плоцк
|15
|4
|1
|10
|21 - 33
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|15
|3
|3
|9
|14 - 23
|12
|15.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10