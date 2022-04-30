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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Сталь Мелец
1:1
Первый тайм: 33'
Легия
0'
1:0
5' Гол
Гетингер Крыстян
27' Желтая карточка
Росолек Мацей
1:1
30' Гол
Росолек Мацей
33'

Ход матча

5'
Гетингер Крыстян
1:0
27'
 
Росолек Мацей
30'
1:1
Росолек Мацей
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Легия
3.95
3.52
2.01
Все Коэффициенты
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
26
Касперкевич
Аркадиуш
7
Доманьски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
20
Томашевич
Гжегож
34
Завада
Оскар
15
Штребингер
Ричард
6
Йоханссон
Маттиас
14
Харатин
Игорь
55
Енджейчик
Артур
23
Абу-Ханна
Джоэл
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
21
Лопеш
Рафаэл
Сталь Мелец
3-4-2-1
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Легия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:0
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.26
Мак Матеуш 7 0.23
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.13
Ситек Максимилиан 3 0.1
Гетингер Крыстян 2 0.06
Завада Оскар 2 0.06
Koki Hinokio 1 0.03
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Жиро Матеуш 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.23
Лопеш Рафаэл 4 0.13
Вшолек Павел 4 0.13
Ветеска Матеуш 4 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Росолек Мацей 3 0.1
Эмрели Махир 2 0.06
Жозуэ Филипе 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 6 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Касперкевич Аркадиуш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Ситек Максимилиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 10 0
Енджейчик Артур 8 0
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Жозуэ Филипе 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 4 1
Харатин Игорь 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Росолек Мацей 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
26%
4
33%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
4
22%
6
24%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
26%
7
33%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
5
28%
76-90

Забито

38
33
21 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
8
21%
1
3%
1-15
3
8%
6
18%
16-30
10
26%
11
33%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
4
11%
5
15%
61-75
6
16%
5
15%
76-90

Пропущено

40
43
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
4
10%
3
7%
1-15
4
10%
6
14%
16-30
9
23%
11
26%
31-45
7
18%
8
19%
46-60
4
10%
5
12%
61-75
12
30%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Легия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Гурник Забже 31 11 8 12 44 - 45 41
9. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
10. Сталь Мелец 1:0 31 9 9 13 35 - 44 36
11. Легия 0:1 31 11 3 17 35 - 42 36
12. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
15. Заглембе Любин 31 9 5 17 35 - 56 32
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Сталь Мелец 1:0 16 7 3 6 19 - 19 24
9. Легия 0:1 15 8 0 7 21 - 18 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 1:0 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 0:1 16 3 3 10 14 - 24 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Maciej Rosolek бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Maciej Rosolek получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Гетингер Крыстян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Легия
3.95
3.52
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Легия онлайн

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