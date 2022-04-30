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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Сталь Мелец
2:1
Конец матча
Легия
0'
1:0
5' Гол
Гетингер Крыстян
27' Желтая карточка
Росолек Мацей
1:1
30' Гол
Вшолек Павел
2:1
34' Гол
Касперкевич Аркадиуш
45' Желтая карточка
Слиш Бартош
47' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
59' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
70' Желтая карточка
Вербич Беньямин
74' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90' Желтая карточка
Стечик Доминик
90'+5
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
26
Касперкевич
Аркадиуш
7
Доманьски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
20
Томашевич
Гжегож
34
Завада
Оскар
15
Штребингер
Ричард
6
Йоханссон
Маттиас
14
Харатин
Игорь
55
Енджейчик
Артур
23
Абу-Ханна
Джоэл
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
21
Лопеш
Рафаэл
Сталь Мелец
3-4-2-1
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Легия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:0
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.26
Мак Матеуш 7 0.23
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.13
Ситек Максимилиан 3 0.1
Гетингер Крыстян 2 0.06
Завада Оскар 2 0.06
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Жиро Матеуш 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 7 (1) 0.23
Вшолек Павел 5 0.16
Лопеш Рафаэл 4 0.13
Ветеска Матеуш 4 0.13
Мучи Эрнест 4 0.13
Росолек Мацей 2 0.06
Эмрели Махир 2 0.06
Жозуэ Филипе 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 6 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Касперкевич Аркадиуш 6 0
Томашевич Гжегож 5 0
Ситек Максимилиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Стечик Доминик 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 11 0
Енджейчик Артур 8 0
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Жозуэ Филипе 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 5 1
Пекхарт Томаш 5 0
Харатин Игорь 3 1
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Росолек Мацей 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Челхака Юрген 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
6
29%
4
31%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
11%
3
11%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
26%
7
33%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
5
28%
76-90

Забито

40
34
23 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
9
23%
1
3%
1-15
3
8%
7
21%
16-30
11
28%
11
32%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
6
15%
5
15%
76-90

Пропущено

41
45
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
4
10%
4
9%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
9
22%
12
27%
31-45
7
17%
8
18%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
12
29%
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Легия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Гурник Забже 31 11 8 12 44 - 45 41
9. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
10. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
11. Легия 31 11 3 17 36 - 43 36
12. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
15. Заглембе Любин 31 9 5 17 35 - 56 32
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
9. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Касперкевич Аркадиуш бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Вшолек Павел бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Maciej Rosolek получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Гетингер Крыстян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сталь Мелец 2:1 Легия онлайн

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