Стадион: Stadion Stali Mielec
2:1
Конец матча
1:0
5' ГолГетингер Крыстян
27' Желтая карточкаРосолек Мацей
1:1
30' ГолВшолек Павел
2:1
34' ГолКасперкевич Аркадиуш
45' Желтая карточкаСлиш Бартош
47' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
59' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
70' Желтая карточкаВербич Беньямин
74' Желтая карточкаПекхарт Томаш
90' Желтая карточкаСтечик Доминик
Ход матча
5'
1:0
27'
30'
1:1
34'
45'
47'
70'
74'
90'
34
Завада
Оскар
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Сталь Мелец
Легия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.26
|Мак Матеуш
|7
|0.23
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.13
|Ситек Максимилиан
|3
|0.1
|Гетингер Крыстян
|2
|0.06
|Завада Оскар
|2
|0.06
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.03
|Де Амо Хонатан
|1
|0.03
|Колев Александар
|1
|0.03
|Флис Марцин
|1
|0.03
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.03
|Жиро Матеуш
|1
|0.03
|Стечик Доминик
|1
|0.03
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|7 (1)
|0.23
|Вшолек Павел
|5
|0.16
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.13
|Ветеска Матеуш
|4
|0.13
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Росолек Мацей
|2
|0.06
|Эмрели Махир
|2
|0.06
|Жозуэ Филипе
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Холовня Матеуш
|1
|0.03
|Навроцкий Майк
|1
|0.03
|Харатин Игорь
|1
|0.03
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|6
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|7
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Ситек Максимилиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Wiktor Klos
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|11
|0
|Енджейчик Артур
|8
|0
|Ветеска Матеуш
|8
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Жозуэ Филипе
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Лопеш Рафаэл
|5
|1
|Пекхарт Томаш
|5
|0
|Харатин Игорь
|3
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
6
29%
4
31%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
11%
3
11%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
5
26%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
26%
7
33%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
16%
2
10%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
7
32%
5
28%
76-90
Забито
40
34
23 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
9
23%
1
3%
1-15
3
8%
7
21%
16-30
11
28%
11
32%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
6
15%
5
15%
76-90
Пропущено
41
45
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
4
10%
4
9%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
9
22%
12
27%
31-45
7
17%
8
18%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
12
29%
29%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Легия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0
Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|30
|14
|3
|13
|45 - 44
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Гурник Забже
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|9.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|10.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|11.
|Легия
|31
|11
|3
|17
|36 - 43
|36
|12.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|15.
|Заглембе Любин
|31
|9
|5
|17
|35 - 56
|32
|16.
|Висла Краков
|30
|7
|8
|15
|35 - 49
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|9.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|15.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Висла Плоцк
|15
|4
|1
|10
|21 - 33
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|15.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10