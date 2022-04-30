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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион: Зрители: 3240
Заглембе Любин
2:2
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Лавничак Алекс
0:2
33' Гол
Пайшау Флавиу
53' Желтая карточка
Сисей Йозеф
55' Желтая карточка
Зубровски Якуб
62' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1:2
68' Гол
Шиш Патрик
2:2
82' Гол
Стажиньски Филип
90'+7
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
14
Зубровски
Якуб
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
8
Пореба
Лукаш
9
Даниэл
Эрик
17
Шиш
Патрик
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
Заглембе Любин
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-3-1-2

История личных встреч

Заглембе Любин
Лехия Гданьск

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:4
К
3:2
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 11 (3) 0.35
Стажиньски Филип 4 (1) 0.13
Долежал Мартин 4 0.13
Даниэл Эрик 3 0.1
Живец Саша 2 0.06
Заиц Томаш 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Башкиров Евгений 1 0.03
Зубровски Якуб 1 0.03
Lukasz Lakomy 1 0.03
Шимич Лоренцо 1 0.03
Бартолевски Матеуш 1 0.03
Крук Камиль 1 0.03
Karol Podlinski 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Tomasz Pienko 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 10 (3) 0.32
Зволински Лукаш 10 0.32
Дурмуш Илкай 6 0.19
Гаёс Мацей 4 (1) 0.13
Терраццино Марко 4 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.06
Жуковски Матеуш 2 0.06
Конрадо 1 0.03
Kacper Sezonienko 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Калузиньски Якуб 1 0.03
Клеменс Кристиан 1 0.03
Налепа Михал 1 0.03
Filip Koperski 1 0.03
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Штек Давид 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Bassekou Diabate 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 10 0
Бартолевски Матеуш 6 1
Балич Саша 5 1
Пантич Александар 3 2
Зубровски Якуб 6 0
Ходына Кацпер 5 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Стажиньски Филип 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Шиш Патрик 3 0
Солер Ян 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Lukasz Lakomy 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Копац Бартош 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 10 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 5 0
Зволински Лукаш 4 0
Терраццино Марко 3 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Сисей Йозеф 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Крюэзиу Эгзон 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Штек Давид 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
20
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
5
25%
76-90

Пропущено

27
27
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
8
30%
30%
4
15%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
1
4%
9
33%
61-75
3
11%
5
19%
76-90

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
18%
5
20%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
4
36%
1
4%
61-75
1
9%
9
36%
76-90

Пропущено

28
11
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
14%
1
9%
1-15
5
18%
1
9%
16-30
2
7%
3
27%
31-45
5
18%
2
18%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
10
36%
2
18%
76-90

Забито

36
45
10 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
3
8%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
3
8%
10
22%
31-45
10
28%
8
18%
46-60
9
25%
2
4%
61-75
7
19%
14
31%
76-90

Пропущено

55
38
29 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
12
22%
5
13%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
8
15%
6
16%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
3
5%
11
29%
61-75
13
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Гурник Забже 31 11 8 12 44 - 45 41
9. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
10. Сталь Мелец 1:0 31 9 9 13 35 - 44 36
11. Легия 0:1 31 11 3 17 35 - 42 36
12. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
15. Заглембе Любин 31 9 5 17 35 - 56 32
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Сталь Мелец 1:0 16 7 3 6 19 - 19 24
9. Легия 0:1 15 8 0 7 21 - 18 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 1:0 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 0:1 16 3 3 10 14 - 24 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Aleks Lawniczak уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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