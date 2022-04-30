Стадион: Заглебье Любин Зрители: 3240
2:2
Конец матча
0:1
7' Гол в свои воротаЛавничак Алекс
0:2
33' ГолПайшау Флавиу
53' Желтая карточкаСисей Йозеф
55' Желтая карточкаЗубровски Якуб
62' Желтая карточкаКубицки Ярослав
1:2
68' ГолШиш Патрик
2:2
82' ГолСтажиньски Филип
Ход матча
7'
0:1
33'
0:2
53'
55'
62'
68'
1:2
82'
2:2
17
Шиш
Патрик
12
Куцяк
Душан
22
Сисей
Йозеф
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Заглембе Любин
Лехия Гданьск
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
26 матчей
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|11 (3)
|0.35
|Стажиньски Филип
|4 (1)
|0.13
|Долежал Мартин
|4
|0.13
|Даниэл Эрик
|3
|0.1
|Живец Саша
|2
|0.06
|Заиц Томаш
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|Lukasz Lakomy
|1
|0.03
|Шимич Лоренцо
|1
|0.03
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.03
|Крук Камиль
|1
|0.03
|Karol Podlinski
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Tomasz Pienko
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|10 (3)
|0.32
|Зволински Лукаш
|10
|0.32
|Дурмуш Илкай
|6
|0.19
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.13
|Терраццино Марко
|4
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Жуковски Матеуш
|2
|0.06
|Конрадо
|1
|0.03
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|10
|0
|Бартолевски Матеуш
|6
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Пантич Александар
|3
|2
|Зубровски Якуб
|6
|0
|Ходына Кацпер
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Шиш Патрик
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Lukasz Lakomy
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|10
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|5
|0
|Зволински Лукаш
|4
|0
|Терраццино Марко
|3
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Сисей Йозеф
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Крюэзиу Эгзон
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
20
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
5
25%
76-90
Пропущено
27
27
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
8
30%
30%
4
15%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
6
22%
3
11%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
1
4%
9
33%
61-75
3
11%
5
19%
76-90
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
18%
5
20%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
4
36%
1
4%
61-75
1
9%
9
36%
76-90
Пропущено
28
11
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
14%
1
9%
1-15
5
18%
1
9%
16-30
2
7%
3
27%
31-45
5
18%
2
18%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
10
36%
2
18%
76-90
Забито
36
45
10 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
3
8%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
3
8%
10
22%
31-45
10
28%
8
18%
46-60
9
25%
2
4%
61-75
7
19%
14
31%
76-90
Пропущено
55
38
29 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
12
22%
5
13%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
8
15%
6
16%
31-45
10
18%
6
16%
46-60
3
5%
11
29%
61-75
13
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|30
|14
|3
|13
|45 - 44
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Гурник Забже
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|9.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|10.
|Сталь Мелец
|1:0
|31
|9
|9
|13
|35 - 44
|36
|11.
|Легия
|0:1
|31
|11
|3
|17
|35 - 42
|36
|12.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|15.
|Заглембе Любин
|31
|9
|5
|17
|35 - 56
|32
|16.
|Висла Краков
|30
|7
|8
|15
|35 - 49
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Сталь Мелец
|1:0
|16
|7
|3
|6
|19 - 19
|24
|9.
|Легия
|0:1
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|15.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Висла Плоцк
|15
|4
|1
|10
|21 - 33
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|1:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|0:1
|16
|3
|3
|10
|14 - 24
|12
|15.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10