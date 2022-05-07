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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Твенте
0:1
Первый тайм: 34'
Фортуна Ситтард
0'
6' Желтая карточка
Флемминг Зиан
22' Желтая карточка
Кокс Джордж
0:1
25' Гол
Флемминг Зиан
34'

Ход матча

6'
 
Флемминг Зиан
22'
 
Кокс Джордж
25'
0:1
Флемминг Зиан
(Гладон Пол)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фортуна Ситтард
1.44
4.97
7.61
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
32
Бош
Йессе
19
Зерруки
Рамиз
18
Лимниос
Димитрис
14
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Ван
Осх
Яник
12
Пинту
Иву
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
77
Tijjani
Noslin
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
Твенте
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Фортуна Ситтард

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 15 (5) 0.47
Проппер Робин 5 0.16
Влап Михел 5 0.16
Лимниос Димитрис 5 0.16
Мисиджан Вирджил 3 0.09
Daan Rots 3 0.09
Manfred Ugalde 3 0.09
Бренет Джошуа 2 0.06
Зерруки Рамиз 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Смал Гийс 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флемминг Зиан 9 0.28
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.28
Ринстра Бен 2 0.06
Кокс Джордж 2 0.06
Гладон Пол 2 0.06
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 6 0
Проппер Робин 3 0
Бренет Джошуа 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Плегесуэло Хулио 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Флемминг Зиан 5 0
Кокс Джордж 5 0
Ринстра Бен 4 0
Сёнтьенс Матс 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 2 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
6
26%
4
31%
1-15
6
26%
2
15%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Пропущено

12
35
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
8%
7
20%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
3
25%
4
11%
31-45
4
33%
5
14%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
2
17%
8
23%
76-90

Забито

26
19
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
15%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Пропущено

22
29
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
3
10%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Забито

49
32
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 8
10
20%
6
19%
1-15
8
16%
6
19%
16-30
8
16%
3
9%
31-45
6
12%
4
13%
46-60
6
12%
7
22%
61-75
11
22%
6
19%
76-90

Пропущено

34
64
11 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 34
8 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
3
9%
10
16%
1-15
2
6%
12
19%
16-30
6
18%
8
13%
31-45
7
21%
12
19%
46-60
7
21%
9
14%
61-75
9
26%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 0:1 32 18 8 6 49 - 35 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
8. Гронинген 31 9 9 13 38 - 47 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 1:0 32 9 5 18 33 - 64 32
16. Спарта Роттердам 31 5 11 15 24 - 46 26
17. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
18. Виллем II 31 7 5 19 26 - 56 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 0:1 16 9 5 2 24 - 12 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Фортуна Ситтард 1:0 16 6 2 8 19 - 29 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
12. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
13. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
14. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 0:1 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
15. Фортуна Ситтард 1:0 16 3 3 10 14 - 35 12
16. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
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    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.44
    4.97
    7.61
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