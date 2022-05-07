Стадион: Гролс Весте
0:1
Первый тайм: 34'
6' Желтая карточкаФлемминг Зиан
22' Желтая карточкаКокс Джордж
0:1
25' ГолФлемминг Зиан
Ход матча
22'
25'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
32
Бош
Йессе
14
Влап
Михел
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Max Bruns
-
35 Mees Hilgers
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
История личных встреч
Твенте
Фортуна Ситтард
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|15 (5)
|0.47
|Проппер Робин
|5
|0.16
|Влап Михел
|5
|0.16
|Лимниос Димитрис
|5
|0.16
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.09
|Daan Rots
|3
|0.09
|Manfred Ugalde
|3
|0.09
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флемминг Зиан
|9
|0.28
|Сёнтьенс Матс
|9 (2)
|0.28
|Ринстра Бен
|2
|0.06
|Кокс Джордж
|2
|0.06
|Гладон Пол
|2
|0.06
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Samy Baghdadi
|1
|0.03
|Лонвейк Найджел
|1
|0.03
|Tijjani Noslin
|1
|0.03
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6
|0
|Проппер Робин
|3
|0
|Бренет Джошуа
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Флемминг Зиан
|5
|0
|Кокс Джордж
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Сёнтьенс Матс
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Гладон Пол
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
6
26%
4
31%
1-15
6
26%
2
15%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Пропущено
12
35
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
8%
7
20%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
3
25%
4
11%
31-45
4
33%
5
14%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
2
17%
8
23%
76-90
Забито
26
19
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
4
15%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90
Пропущено
22
29
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
3
10%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
7
32%
5
17%
76-90
Забито
49
32
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 8
10
20%
6
19%
1-15
8
16%
6
19%
16-30
8
16%
3
9%
31-45
6
12%
4
13%
46-60
6
12%
7
22%
61-75
11
22%
6
19%
76-90
Пропущено
34
64
11 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 34
8 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
3
9%
10
16%
1-15
2
6%
12
19%
16-30
6
18%
8
13%
31-45
7
21%
12
19%
46-60
7
21%
9
14%
61-75
9
26%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|0:1
|32
|18
|8
|6
|49 - 35
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|8.
|Гронинген
|31
|9
|9
|13
|38 - 47
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|31
|9
|7
|15
|32 - 42
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|32
|9
|5
|18
|33 - 64
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|31
|5
|11
|15
|24 - 46
|26
|17.
|ПЕК Зволле
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|18.
|Виллем II
|31
|7
|5
|19
|26 - 56
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|0:1
|16
|9
|5
|2
|24 - 12
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|12.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|0:1
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|16
|3
|3
|10
|14 - 35
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8