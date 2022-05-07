25' Г О О О О Л - Флемминг Зиан забивает с левой ноги!

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кокс Джордж получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Анга-Лётшер Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Твенте выполняет удар от ворот.

15' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Черны Вацлав из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

6' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Флемминг Зиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.