Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Флемминг Зиан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Гладон Пол совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Смал Гийс из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

42' Г О О О О Л - Флемминг Зиан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

41' Бренет Джошуа получает желтую карточку за толчок соперника.

40' Черны Вацлав из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Твенте

37' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

36' Флемминг Зиан пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

36' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

36' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Игрок Бренет Джошуа из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Ван Волфсвинкель Рикки упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

28' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Г О О О О Л - Флемминг Зиан забивает с левой ноги!

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кокс Джордж получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Анга-Лётшер Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Твенте выполняет удар от ворот.

15' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Черны Вацлав из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

6' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Флемминг Зиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.