Стадион: Гролс Весте Зрители: 29500
1:2
Конец матча
5' Желтая карточкаФлемминг Зиан
22' Желтая карточкаКокс Джордж
0:1
25' ГолФлемминг Зиан
1:1
37' ГолВан Волфсвинкель Рикки
41' Желтая карточкаБренет Джошуа
1:2
42' ГолФлемминг Зиан
44' Желтая карточкаГладон Пол
73' Желтая карточкаДуарте Дерой
78' Желтая карточкаЧерны Вацлав
78' Желтая карточкаСамарис Андреас
86' Желтая карточкаПроппер Робин
90' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
Ход матча
22'
25'
0:1
37'
41'
42'
1:2
44'
73'
78'
78'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
14 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
32
Бош
Йессе
14
Влап
Михел
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Max Bruns
-
35 Mees Hilgers
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
История личных встреч
Твенте
Фортуна Ситтард
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|16 (5)
|0.5
|Проппер Робин
|5
|0.16
|Лимниос Димитрис
|5
|0.16
|Влап Михел
|5
|0.16
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.09
|Daan Rots
|3
|0.09
|Manfred Ugalde
|3
|0.09
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флемминг Зиан
|11
|0.34
|Сёнтьенс Матс
|9 (2)
|0.28
|Ринстра Бен
|2
|0.06
|Кокс Джордж
|2
|0.06
|Гладон Пол
|2
|0.06
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Samy Baghdadi
|1
|0.03
|Лонвейк Найджел
|1
|0.03
|Tijjani Noslin
|1
|0.03
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6
|0
|Проппер Робин
|4
|0
|Бренет Джошуа
|4
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кокс Джордж
|6
|0
|Янссен Рул
|4
|1
|Сёнтьенс Матс
|5
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Дуарте Дерой
|5
|0
|Флемминг Зиан
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Гладон Пол
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
25%
4
27%
1-15
6
25%
3
20%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
25%
1
7%
76-90
Пропущено
14
36
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
1
7%
7
19%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
4
29%
5
14%
31-45
4
29%
5
14%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
2
14%
8
22%
76-90
Забито
26
19
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
4
15%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90
Пропущено
22
29
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
3
10%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
7
32%
5
17%
76-90
Забито
50
34
27 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
22 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
10
20%
6
18%
1-15
8
16%
7
21%
16-30
9
18%
4
12%
31-45
6
12%
4
12%
46-60
6
12%
7
21%
61-75
11
22%
6
18%
76-90
Пропущено
36
65
13 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
3
8%
10
15%
1-15
3
8%
12
18%
16-30
7
19%
9
14%
31-45
7
19%
12
18%
46-60
7
19%
9
14%
61-75
9
25%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Утрехт
|1:0
|32
|13
|9
|10
|49 - 40
|48
|7.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|8.
|Гронинген
|0:0
|32
|9
|10
|13
|38 - 47
|37
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|0:2
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Виллем II
|2:0
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|32
|5
|12
|15
|24 - 46
|27
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|32
|7
|5
|20
|24 - 48
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|1:0
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|0:2
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|2:0
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Гронинген
|0:0
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|16
|3
|4
|9
|11 - 18
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Утрехт
|1:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Гронинген
|0:0
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|0:1
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|16
|2
|5
|9
|10 - 25
|11
|17.
|Виллем II
|2:0
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|0:2
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8