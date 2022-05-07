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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 29500
Твенте
1:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
5' Желтая карточка
Флемминг Зиан
22' Желтая карточка
Кокс Джордж
0:1
25' Гол
Флемминг Зиан
1:1
37' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
41' Желтая карточка
Бренет Джошуа
1:2
42' Гол
Флемминг Зиан
44' Желтая карточка
Гладон Пол
73' Желтая карточка
Дуарте Дерой
78' Желтая карточка
Черны Вацлав
78' Желтая карточка
Самарис Андреас
86' Желтая карточка
Проппер Робин
90' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
90'+10

Ход матча

5'
 
Флемминг Зиан
22'
 
Кокс Джордж
25'
0:1
Флемминг Зиан
(Гладон Пол)
37'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Лимниос Димитрис)
1:1
41'
Бренет Джошуа
 
42'
1:2
Флемминг Зиан
44'
 
Гладон Пол
46'
 
Семеду Лисандру
Tijjani Noslin
68'
Manfred Ugalde
Бош Йессе
 
73'
 
Дуарте Дерой
75'
 
Бенсоп Чарлисон
Гладон Пол
75'
 
Ферати Арианит
Кокс Джордж
75'
Мисиджан Вирджил
Черны Вацлав
 
78'
Черны Вацлав
 
78'
 
Самарис Андреас
86'
Проппер Робин
 
90'
 
Сёнтьенс Матс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
32
Бош
Йессе
19
Зерруки
Рамиз
7
Черны
Вацлав
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Ван
Осх
Яник
12
Пинту
Иву
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
77
Tijjani
Noslin
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
Твенте
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Фортуна Ситтард

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 16 (5) 0.5
Проппер Робин 5 0.16
Лимниос Димитрис 5 0.16
Влап Михел 5 0.16
Мисиджан Вирджил 3 0.09
Daan Rots 3 0.09
Manfred Ugalde 3 0.09
Бренет Джошуа 2 0.06
Зерруки Рамиз 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Смал Гийс 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флемминг Зиан 11 0.34
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.28
Ринстра Бен 2 0.06
Кокс Джордж 2 0.06
Гладон Пол 2 0.06
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 6 0
Проппер Робин 4 0
Бренет Джошуа 4 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Плегесуэло Хулио 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Черны Вацлав 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кокс Джордж 6 0
Янссен Рул 4 1
Сёнтьенс Матс 5 0
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Дуарте Дерой 5 0
Флемминг Зиан 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Самарис Андреас 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
25%
4
27%
1-15
6
25%
3
20%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
25%
1
7%
76-90

Пропущено

14
36
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
1
7%
7
19%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
4
29%
5
14%
31-45
4
29%
5
14%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
2
14%
8
22%
76-90

Забито

26
19
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
4
15%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
5
19%
5
26%
76-90

Пропущено

22
29
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
3
10%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
7
24%
46-60
6
27%
4
14%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Забито

50
34
27 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
22 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
10
20%
6
18%
1-15
8
16%
7
21%
16-30
9
18%
4
12%
31-45
6
12%
4
12%
46-60
6
12%
7
21%
61-75
11
22%
6
18%
76-90

Пропущено

36
65
13 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 34
9 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
3
8%
10
15%
1-15
3
8%
12
18%
16-30
7
19%
9
14%
31-45
7
19%
12
18%
46-60
7
19%
9
14%
61-75
9
25%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3
Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Утрехт 1:0 32 13 9 10 49 - 40 48
7. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
8. Гронинген 0:0 32 9 10 13 38 - 47 37
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 0:2 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Виллем II 2:0 32 8 5 19 28 - 56 29
17. Спарта Роттердам 0:0 32 5 12 15 24 - 46 27
18. ПЕК Зволле 0:1 32 7 5 20 24 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 1:0 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 0:2 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 2:0 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Гронинген 0:0 16 4 7 5 15 - 16 19
13. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
14. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 0:0 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 0:1 16 3 4 9 11 - 18 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Утрехт 1:0 16 5 4 7 19 - 22 19
9. Гронинген 0:0 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. ПЕК Зволле 0:1 16 4 1 11 13 - 30 13
15. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
16. Спарта Роттердам 0:0 16 2 5 9 10 - 25 11
17. Виллем II 2:0 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 0:2 16 2 2 12 11 - 26 8
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