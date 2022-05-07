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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
ПЕК Зволле
0:1
Перерыв
Утрехт
0'
0:1
29' Гол
Тер Авест Хидде
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Кастанер Жервейн

Ход матча

29'
0:1
Тер Авест Хидде
(Махер Адам)
41'
Кастанер Жервейн
 
45'
 
Элсхлягель Эрик
Де Кейзер Фабиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Утрехт
6.81
4.05
2.57
Все Коэффициенты
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
5
Паал
Кеннет
7
Кастанер
Жервейн
19
Редан
Дайшон
45
Chardi
Landu
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
9
Дувикас
Анастасиос
10
Густафссон
Симон
ПЕК Зволле
3-4-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Утрехт

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
5:1
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
К
1:2
Э
1:1
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
ТМС
5:1

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 5 0.16
Ван Полен Брам 5 (3) 0.16
Mees de Wit 4 0.13
Ван Ден Белт Томас 3 0.09
Дарфалу Усама 2 0.06
Накаяма Юта 1 0.03
Саймак Мустафа 1 0.03
Кастанер Жервейн 1 0.03
Хюйбертс Дин 1 0.03
Samir Lagsir 1 0.03
Андерсон Джаван 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 9 (1) 0.28
Дувикас Анастасиос 8 (2) 0.25
Силла Мусса 6 0.19
Махи Мимаун 4 0.13
Ван де Стрек Сандер 4 0.13
Густафссон Симон 3 (2) 0.09
Тимбер Квинтен 2 0.06
Ван дер Хорн Майк 2 0.06
Янссен Виллем 2 0.06
Махер Адам 1 0.03
Тер Авест Хидде 1 0.03
Вормердам Дьянго 1 0.03
Ван дер Марел Марк 1 0.03
Верман Хенк 1 0.03
Ван Оверем Йорис 1 0.03
Маллахи Мохамед 1 0.03
Загре Артур 1 0.03
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Полен Брам 3 0
Кастанер Жервейн 3 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Тер Авест Хидде 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
6
50%
5
26%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
7
33%
76-90

Забито

15
30
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
7
47%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
3
20%
6
20%
61-75
1
7%
7
23%
76-90

Пропущено

28
18
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
21%
5
28%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90

Забито

27
49
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
13 Не забивали 7
8
30%
30%
9
18%
1-15
3
11%
4
8%
16-30
2
7%
5
10%
31-45
3
11%
9
18%
46-60
4
15%
10
20%
61-75
7
26%
12
24%
76-90

Пропущено

44
39
21 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
8
18%
8
21%
1-15
7
16%
6
15%
16-30
6
14%
8
21%
31-45
8
18%
4
10%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
10
23%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Утрехт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Утрехт 1:0 32 13 9 10 49 - 40 48
7. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
8. Гронинген 0:0 32 9 10 13 38 - 47 37
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 0:2 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Виллем II 2:0 32 8 5 19 28 - 56 29
17. Спарта Роттердам 0:0 32 5 12 15 24 - 46 27
18. ПЕК Зволле 0:1 32 7 5 20 24 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 1:0 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 0:2 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 2:0 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Гронинген 0:0 16 4 7 5 15 - 16 19
13. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
14. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 0:0 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 0:1 16 3 4 9 11 - 18 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Утрехт 1:0 16 5 4 7 19 - 22 19
9. Гронинген 0:0 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. ПЕК Зволле 0:1 16 4 1 11 13 - 30 13
15. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
16. Спарта Роттердам 0:0 16 2 5 9 10 - 25 11
17. Виллем II 2:0 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 0:2 16 2 2 12 11 - 26 8
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    46'
    Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 60%, Утрехт: 40%.
  • 52'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 51'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
  • 51'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 51'
    Фабиан де Кейзер получил травму и заменен. Элсхлягель Эрик выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фабиан де Кейзер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Фабиан де Кейзер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    46'
    Махер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • Травма, повреждение
      46'
      Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      46'
      Редан Дайшон наказан за толчок Махер Адам
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Андерсон Джаван задерживает мяч рукой
    • 45'
      Контроль мяча: ПЕК Зволле: 60%, Утрехт: 40%.
    • 45'
      ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Утрехт
    6.81
    4.05
    2.57
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