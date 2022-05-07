Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Фабиан де Кейзер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Фабиан де Кейзер получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПЕК Зволле отменен из-за положения "вне игры".

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Чарди Ланду сделал результативную передачу.

41' Чарди Ланду из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Утрехт

37' Ван Ден Белт Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Утрехт выполняет удар от ворот.

34' Утрехт выполняет удар от ворот.

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Утрехт

30' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Утрехт

27' Кастанер Жервейн из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Почти гол! Дувикас Анастасиос пробил головой по воротам, но Костас Лампроу спас!

23' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Утрехт

21' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Чарди Ланду из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

19' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Редан Дайшон получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Редан Дайшон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Чарди Ланду из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.

11' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Плохо сыграл Ван дер Хорн Майк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фабиан де Кейзер отбил мяч на угловой после удара Чарди Ланду из штрафной площади.

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Утрехт выполняет удар от ворот.

3' Паал Кеннет нанес удар издали, а Фабиан де Кейзер отбил его обратно в игру!

3' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

1' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дувикас Анастасиос нанес удар в каркас ворот!

1' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля