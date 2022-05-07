Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 14000
1:1
Конец матча
0:1
29' ГолТер Авест Хидде
41' Undefined phrase: football_event_Кастанер Жервейн
1:1
73' ГолРедан Дайшон
Ход матча
29'
0:1
41'
73'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
45
Chardi
Landu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
45 Chardi LanduНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Верман ХенкНападающий
-
20 Загре АртурНападающий
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Утрехт
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|6
|0.19
|Ван Полен Брам
|5 (3)
|0.16
|Mees de Wit
|4
|0.13
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0.09
|Дарфалу Усама
|2
|0.06
|Накаяма Юта
|1
|0.03
|Саймак Мустафа
|1
|0.03
|Кастанер Жервейн
|1
|0.03
|Хюйбертс Дин
|1
|0.03
|Samir Lagsir
|1
|0.03
|Андерсон Джаван
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|9 (1)
|0.28
|Дувикас Анастасиос
|8 (2)
|0.25
|Силла Мусса
|6
|0.19
|Махи Мимаун
|4
|0.13
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0.13
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.09
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.06
|Янссен Виллем
|2
|0.06
|Махер Адам
|1
|0.03
|Тер Авест Хидде
|1
|0.03
|Вормердам Дьянго
|1
|0.03
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.03
|Верман Хенк
|1
|0.03
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.03
|Маллахи Мохамед
|1
|0.03
|Загре Артур
|1
|0.03
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Ван Полен Брам
|3
|0
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
6
46%
5
25%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
12%
3
14%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
3
18%
7
32%
76-90
Забито
15
30
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
7
47%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
3
20%
6
20%
61-75
1
7%
7
23%
76-90
Пропущено
28
18
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
21%
5
28%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
4
14%
4
22%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90
Забито
28
50
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 7
8
29%
9
18%
1-15
3
11%
5
10%
16-30
2
7%
5
10%
31-45
3
11%
9
18%
46-60
5
18%
10
20%
61-75
7
25%
12
24%
76-90
Пропущено
45
40
22 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
8
18%
8
20%
1-15
8
18%
6
15%
16-30
6
13%
8
20%
31-45
8
18%
4
10%
46-60
5
11%
4
10%
61-75
10
22%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Утрехт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|32
|12
|10
|10
|49 - 41
|46
|8.
|Гронинген
|1:2
|32
|9
|9
|14
|39 - 49
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|2:1
|32
|6
|11
|15
|26 - 47
|29
|17.
|Виллем II
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|18.
|ПЕК Зволле
|32
|7
|6
|19
|25 - 48
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|14.
|Гронинген
|1:2
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|2:1
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|1:2
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|2:1
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8