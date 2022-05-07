Стадион: Конинг Виллем II
1:0
15' ГолДаммерс Вессель
2:0
17' ГолХорнкамп Ииц
Ход матча
15'
1:0
17'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jelte Pal
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Timo Jansink
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виллем II
Хераклес
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
32%
8%
60%
8 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуннели Че
|6
|0.19
|Вридт Квази
|4
|0.13
|Кёлерт Матс
|3
|0.09
|Кабангу Элтон
|3
|0.09
|Хорнкамп Ииц
|3
|0.09
|Остинг Тейс
|2
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Саддики Дрейс
|1
|0.03
|Даммерс Вессель
|1
|0.03
|Румерату Годфрид
|1
|0.03
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.03
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
|Кён Деррик
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакыш Синан
|5
|0.16
|Сирхейс Кай
|4
|0.13
|Лаурсен Николай
|4
|0.13
|Бюргзорг Делано
|4
|0.13
|Аззауи Исмаил
|3
|0.09
|Влут Рай
|3 (1)
|0.09
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.06
|Басачикоглу Билал
|1
|0.03
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.03
|Арментерос Самуэль
|1
|0.03
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Ренте Марко
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Схоофс Лукас
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|6
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Кроули Дэниэл
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|8
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Уахим Анас
|2
|1
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Лаурсен Николай
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
5
42%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
6
29%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Пропущено
34
19
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
18%
2
11%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
4
12%
4
21%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
11
32%
5
26%
76-90
Забито
27
33
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
15 Не забивали 10
5
19%
3
9%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
6
22%
5
15%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
5
19%
8
24%
76-90
Пропущено
55
41
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
6
11%
3
7%
1-15
11
20%
7
17%
16-30
7
13%
7
17%
31-45
7
13%
8
20%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
16
29%
29%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
ПСВ - Виллем II 4:2 Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3
Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2
Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Утрехт
|1:0
|32
|13
|9
|10
|49 - 40
|48
|7.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|8.
|Гронинген
|0:0
|32
|9
|10
|13
|38 - 47
|37
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|0:2
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Виллем II
|2:0
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|32
|5
|12
|15
|24 - 46
|27
|18.
|ПЕК Зволле
|0:1
|32
|7
|5
|20
|24 - 48
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|1:0
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|0:2
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|2:0
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Гронинген
|0:0
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|16
|3
|4
|9
|11 - 18
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Утрехт
|1:0
|16
|5
|4
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Гронинген
|0:0
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|14.
|ПЕК Зволле
|0:1
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|15.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|16
|2
|5
|9
|10 - 25
|11
|17.
|Виллем II
|2:0
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|0:2
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8