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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Виллем II
2:0
Второй тайм: 50'
Хераклес
0'
1:0
15' Гол
Даммерс Вессель
2:0
17' Гол
Хорнкамп Ииц
50'

Ход матча

15'
Даммерс Вессель
1:0
17'
Хорнкамп Ииц
(Кён Деррик)
2:0
46'
 
Арментерос Самуэль
Сиерра Элиас
46'
 
Sven Sonnenberg
Ренте Марко

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Хераклес
2.25
3.44
81.95
Все Коэффициенты
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
11
Кёлерт
Матс
19
Кроули
Дэниэл
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
21
Хоогма
Джастин
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
29
Ханссон
Эмиль
8
Сиерра
Элиас
9
Бакыш
Синан
Виллем II
4-2-3-1
Хераклес
4-4-1-1

История личных встреч

Виллем II
Хераклес

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
8%
60%
8 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
5:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
2:2
Э
2:6
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 6 0.19
Вридт Квази 4 0.13
Кёлерт Матс 3 0.09
Кабангу Элтон 3 0.09
Хорнкамп Ииц 3 0.09
Остинг Тейс 2 0.06
Свенссон Макс 1 0.03
Саглам Геркем 1 0.03
Саддики Дрейс 1 0.03
Даммерс Вессель 1 0.03
Румерату Годфрид 1 0.03
Спиерингс Уэсли 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Кён Деррик 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.16
Сирхейс Кай 4 0.13
Лаурсен Николай 4 0.13
Бюргзорг Делано 4 0.13
Аззауи Исмаил 3 0.09
Влут Рай 3 (1) 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.06
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 6 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Кроули Дэниэл 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 8 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Уахим Анас 2 1
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Лаурсен Николай 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
5
42%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
6
29%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

34
19
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
18%
2
11%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
4
12%
4
21%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
11
32%
5
26%
76-90

Забито

27
33
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
15 Не забивали 10
5
19%
3
9%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
5
19%
8
24%
31-45
6
22%
5
15%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
5
19%
8
24%
76-90

Пропущено

55
41
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
6
11%
3
7%
1-15
11
20%
7
17%
16-30
7
13%
7
17%
31-45
7
13%
8
20%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
16
29%
29%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
ПСВ - Виллем II 4:2 Виллем II - Витесс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 Фейеноорд - Виллем II 2:0
Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3
Хераклес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хераклес - Твенте 1:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2
Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Утрехт 1:0 32 13 9 10 49 - 40 48
7. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
8. Гронинген 0:0 32 9 10 13 38 - 47 37
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 0:2 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Виллем II 2:0 32 8 5 19 28 - 56 29
17. Спарта Роттердам 0:0 32 5 12 15 24 - 46 27
18. ПЕК Зволле 0:1 32 7 5 20 24 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 1:0 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 0:2 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 2:0 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Гронинген 0:0 16 4 7 5 15 - 16 19
13. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
14. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 0:0 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 0:1 16 3 4 9 11 - 18 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Утрехт 1:0 16 5 4 7 19 - 22 19
9. Гронинген 0:0 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. ПЕК Зволле 0:1 16 4 1 11 13 - 30 13
15. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
16. Спарта Роттердам 0:0 16 2 5 9 10 - 25 11
17. Виллем II 2:0 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 0:2 16 2 2 12 11 - 26 8
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Это был отличный перфоманс от команды Виллем II, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Виллем II: 60%, Хераклес: 40%.
    • 47'
      Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виллем II
    Ничья
    Хераклес
    2.25
    3.44
    81.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виллем II 2:0 Хераклес онлайн

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