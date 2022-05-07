Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Виллем II , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хераклес

43' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

40' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

37' Ренте Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Овюсу Лерой наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

34' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Саддики Дрейс имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

33' Хераклес выполняет удар от ворот.

32' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хераклес выполняет удар от ворот.

30' Как он промахнулся? Кроули Дэниэл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хорошую попытку сделал Кён Деррик . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' [team] пытается что-то создать.

21' Удар от ворот произведет Хераклес

20' Какой промах! Даммерс Вессель имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

19' Игра в одни ворота сейчас. Виллем II доминирует и владеет мячом

17' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виллем II будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Г О О О О Л - Даммерс Вессель забивает ударом с правой ноги!

15' Свенссон Макс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

15' Хорошую попытку сделал Хееркенс Фреек . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Почти гол! Даммерс Вессель пробил головой по воротам, но Коэн Бакер спас!

14' Игрок Схоофс Лукас из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Кёлерт Матс наказан за толчок Джакомо Квальята

11' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Хераклес

9' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Букер Кун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.