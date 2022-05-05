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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Факел
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 42
Факел 81% (34)
X 14.3% (6)
Волгарь 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Волгарь
1.62
3.90
6.54
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
Волгарь

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ФПД
0:2
ФПД
1:1
ФПД
2:1
К
0:0
ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
0:1
КФ
1:1
ФПД
1:2
ФПД
0:1
ФПД
2:1
ПД
2:1
ФПД
0:1
К
2:0
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 20 (4) 0.59
Акбашев Роман 7 0.21
Аппаев Хызыр 7 0.21
Разборов Андрей 4 0.12
Мендель Андрей 3 0.09
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 8 (3) 0.23
Стефанович Илья 6 (2) 0.17
Козлов Данила 3 0.09
Лесников Дмитрий 2 0.06
Морозов Евгений 2 0.06
Локтионов Роман 1 0.03
Юсупов Артём 1 0.03
Павлишин Алексей 1 0.03
Бутенко Александр 1 0.03
Гилязетдинов Артур 1 0.03
Жиронкин Виталий 1 0.03
Косарев Кирилл 1 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 6 1
Никитин Андрей Владимирович 7 0
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 4 1
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Дмитриев Олег 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Максимов Максим 4 0
Брызгалов Сергей 3 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Шепилов Денис 3 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Артём 8 2
Павлишин Алексей 8 2
Козлов Данила 7 0
Ращеня Илья 7 0
Гилязетдинов Артур 5 1
Локтионов Роман 3 2
Баев Алексей 6 0
Стефанович Илья 4 1
Ведерников Данила 4 1
Капленко Никита 5 0
Смирнов Олег 3 1
Горовых Даниил 4 0
Погосов Артём 2 1
Носов Александр 3 0
Юсупов Артём 3 0
Малания Диего 3 0
Бутенко Александр 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Морозов Евгений 1 1
Демьянов Виктор 2 0
Печенкин Никита 2 0
Косарев Кирилл 2 0
Болонин Александр 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
0
0%
2
13%
1-15
8
33%
4
25%
16-30
6
25%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
8
42%
61-75
4
31%
3
16%
76-90

Забито

28
12
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
9
32%
4
33%
31-45
3
11%
3
25%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
8
29%
2
17%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
9%
5
28%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
6
27%
2
11%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Забито

52
28
29 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
22 Забивали первыми 13
10 Не забивали 16
3
6%
2
7%
1-15
11
21%
4
14%
16-30
15
29%
8
29%
31-45
6
12%
5
18%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
11
21%
4
14%
76-90

Пропущено

35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
11%
7
19%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
8
23%
10
27%
61-75
10
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1
Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2
Волгарь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва Заявка 34 17 14 3 58 - 33 65
3. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
4. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 17 8 10 45 - 35 59
6. Алания Заявка 35 16 9 10 70 - 45 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик Заявка 35 15 7 13 51 - 38 52
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва Заявка 35 14 5 16 42 - 43 47
13. ФК Кубань Заявка 35 13 7 15 43 - 46 46
14. Томь Заявка 35 12 8 15 46 - 56 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор Заявка 35 6 12 17 33 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 16 12 1 3 28 - 13 37
4. Торпедо Москва Заявка 17 9 8 0 33 - 13 35
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 17 3 4 10 24 - 35 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Факел 81% (34)
    X 14.3% (6)
    Волгарь 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Волгарь
    1.62
    3.90
    6.54
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Факел - Волгарь

    Исход игры
    Факел
    81% (34)
    Ничья
    14.3% (6)
    Волгарь
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (14)
    Меньше
    65.85% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    43.9% (18)
    Нет
    56.1% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Факел
    28.6% (12)
    2:1 Факел
    26.2% (11)
    2:0 Факел
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
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