История личных встреч
Факел
Волгарь
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|20 (4)
|0.59
|Акбашев Роман
|7
|0.21
|Аппаев Хызыр
|7
|0.21
|Разборов Андрей
|4
|0.12
|Мендель Андрей
|3
|0.09
|Шаваев Алихан
|2
|0.06
|Черов Василий
|2
|0.06
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонян Артём
|8 (3)
|0.23
|Стефанович Илья
|6 (2)
|0.17
|Козлов Данила
|3
|0.09
|Лесников Дмитрий
|2
|0.06
|Морозов Евгений
|2
|0.06
|Локтионов Роман
|1
|0.03
|Юсупов Артём
|1
|0.03
|Павлишин Алексей
|1
|0.03
|Бутенко Александр
|1
|0.03
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.03
|Жиронкин Виталий
|1
|0.03
|Косарев Кирилл
|1
|0.03
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|10
|0
|Пейчинович Неманья
|7
|1
|Магаль Руслан
|6
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|7
|0
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Шаваев Алихан
|4
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Дмитриев Олег
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Максимов Максим
|4
|0
|Брызгалов Сергей
|3
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Черов Василий
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонян Артём
|8
|2
|Павлишин Алексей
|8
|2
|Козлов Данила
|7
|0
|Ращеня Илья
|7
|0
|Гилязетдинов Артур
|5
|1
|Локтионов Роман
|3
|2
|Баев Алексей
|6
|0
|Стефанович Илья
|4
|1
|Ведерников Данила
|4
|1
|Капленко Никита
|5
|0
|Смирнов Олег
|3
|1
|Горовых Даниил
|4
|0
|Погосов Артём
|2
|1
|Носов Александр
|3
|0
|Юсупов Артём
|3
|0
|Малания Диего
|3
|0
|Бутенко Александр
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Морозов Евгений
|1
|1
|Демьянов Виктор
|2
|0
|Печенкин Никита
|2
|0
|Косарев Кирилл
|2
|0
|Болонин Александр
|1
|0
|Гоманюк Илья
|1
|0
|Жиронкин Виталий
|1
|0
|Карпов Артур
|1
|0
|Альберт Габараев
|1
|0
|Тюлин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
0
0%
2
13%
1-15
8
33%
4
25%
16-30
6
25%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
8
42%
61-75
4
31%
3
16%
76-90
Забито
28
12
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
9
32%
4
33%
31-45
3
11%
3
25%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
8
29%
2
17%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
9%
5
28%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
6
27%
2
11%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Забито
52
28
29 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
22 Забивали первыми 13
10 Не забивали 16
3
6%
2
7%
1-15
11
21%
4
14%
16-30
15
29%
8
29%
31-45
6
12%
5
18%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
11
21%
4
14%
76-90
Пропущено
35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
11%
7
19%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
4
11%
3
8%
46-60
8
23%
10
27%
61-75
10
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1
Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2
Волгарь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|58 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|70 - 45
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|51 - 38
|52
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|14
|5
|16
|42 - 43
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 56
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|8
|0
|33 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 35
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч Факел - Волгарь
Исход игры
Факел
81% (34)
Ничья
14.3% (6)
Волгарь
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (14)
Меньше
65.85% (27)
Обе команды забьют
Да
43.9% (18)
Нет
56.1% (23)
Популярный счёт
1:0 Факел
28.6% (12)
2:1 Факел
26.2% (11)
2:0 Факел
23.8% (10)
1:1 Ничья
11.9% (5)
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