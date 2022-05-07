Штрафной удар "Юнайтед" заработал. Пробил Роналду по воротам соперника, и мяч полетел намного выше цели. Было опасно, но чуть неточно.

Гросс с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной, и мяч прилетел в руки Де Хеа, который забрал сферу в свои перчатки. Уверенно и надежно.

Много слухов идет у нас относительно будущего Роналду. Куда только не сватают знаменитого португальца. Интересно будет посмотреть, где же в итоге Криштиану окажется.

Считает публика, что Мактоминей сейчас сыграл рукой в своей штрафной, но нет! Не попал снаряд в руку игроку. Можно встречу продолжать.

Ничего не получается у манчестерцев впереди. Совсем ничего. Хочется уже увидеть хоть что-то впереди в исполнении того же Роналду...

Завершается основное время встречи. Роналду получает карточку желтого цвета тем временем. За споры с рефери и фол до этого момента.

Завершен первый тайм в нашем поединке! После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди "Брайтон". Грустная игра от "Юнайтед".

Уходит сейчас швед за пределы поля. Получил он повреждение, и пока нуждается игрок в медицинской помощи, которую ему оказывает медицинская бригада.

Уэлбек получил мяч на чужой половине поля, открывшись под передачу. Из-под Линделефа он нанес выстрел в дальний угол, и мяч полетел чуть выше цели.

Эланга вернулся на поле. Уже смог он отобрать сферу у Кукурельи. Тот, к слову, в попытке вернуть снаряд снова нарушил правила.

Отыграли уже соперники более получаса. Манчестерский коллектив пока не создал никаких моментов у ворот соперника, а атакующая группа гостей не отмечает никоим образом на поле.

Вперед на Роналду сыграли сейчас гости. Эланга отдавал пас на Криштиану, но португальцу добрать до снаряда не удалось.

Марч в офсайде оказался сейчас. Положение "вне игры" определил главный арбитр встречи с подсказки бокового рефери.

Кукурелья выполнял прострел с левого края, и снова успевают манчестерцы перекрыть все ходы сопернику в штрафную площадку.

Кайседо в обороне сейчас здорово сыграл. Отобрал он сферу у соперника, выбив мяч куда-то в сторону ворот соперника. Никто из партнеров до снаряда не добрался.

26' Эланга в одном из эпизодов получает удар по ногам. Пока не может футболист продолжить встречу. Будем надеяться, что обойдется он без травмы.

24' Еще один угловой для "Брайтона". Навес с правого фланга, и Линделеф играет головой подальше от рамки. Мяч улетает в сторону от ворот "красных дьяволов".

23' Мату срубили на газон соперники. Штрафной удар назначает главный арбитр встречи. Готовятся манчестерцы выполнить подачу в штрафную.

22' Получил мяч на линии штрафной Роналду, после чего попытался нанести выстрел по рамке соперника, но случился рикошет. Сфера прилетела в руки голкиперу "чаек".

21' Кайседо и его гол снова показывают нам режиссеры трансляции. Снова нанес он выстрел по рамке противника - слишком высоко получается.

19' Да, и продолжает команда хозяев прессинговать своего соперника. Роналду на ровном месте потерял снаряд, но тут же бросился португалец в отбор. Отдал он пас на Матича, тот Мате, и Хуан через рикошет заработал новый угловой.

18' Угловой сейчас заработали манчестерцы. Последовал розыгрыш стандартного положения, снаряд полетел за боковую линию. Слишком сильно и неудачно.

17' Очень интересно! Выходит вперед команда хозяев. Проблемы у "МЮ", и теперь нужно как-то сломать голову гостям, чтобы отыграться.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЙСЕДО! 1:0!

Вырывается вперед "Брайтон". Получил он мяч вблизи с дужкой штрафной "МЮ". Пробивает 25-й номер "чаек". Де Хеа не дотягивается.