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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Брайтон
1:0
Перерыв
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
15' Гол
Кайседо Мойсес
45' Желтая карточка
Роналду Криштиану

Ход матча

15'
Кайседо Мойсес
1:0
45'
 
Роналду Криштиану

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Брайтон 5.8% (7)
X 15.8% (19)
Манчестер Юнайтед 78.3% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.77
4.06
5.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
20
Марч
Соломон
8
Биссума
Ив
25
Кайседо
Мойсес
11
Троссар
Леандро
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
18
Уэлбек
Данни
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
31
Матич
Неманья
36
Эланга
Энтони
8
Мата
Хуан
18
Фернандеш
Бруну
7
Роналду
Криштиану
Брайтон
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.22
Троссар Леандро 7 (1) 0.19
Макаллистер Алексис 5 (2) 0.14
Уэлбек Данни 4 0.11
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Биссума Ив 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 18 (3) 0.49
Фернандеш Бруну 10 0.27
Гринвуд Мэйсон 5 0.14
Фред Сантос 4 0.11
Рэшфорд Маркус 4 0.11
Санчо Джедон 3 0.08
Эланга Энтони 2 0.05
Кавани Эдинсон 2 0.05
Лингард Джесси 2 0.05
Погба Поль 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 3 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Роналду Криштиану 7 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 3 0
Линделоф Виктор 3 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
26
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 21
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
1
10%
6
23%
76-90

Пропущено

24
29
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
4
14%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
7
29%
29%
3
10%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
25%
4
14%
61-75
2
8%
10
34%
76-90

Забито

22
33
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
1
5%
5
15%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
5
23%
8
24%
61-75
10
45%
7
21%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
4
20%
7
33%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Забито

32
59
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 22
14 Не забивали 6
3
9%
6
10%
1-15
3
9%
6
10%
16-30
7
22%
11
19%
31-45
3
9%
9
15%
46-60
5
16%
14
24%
61-75
11
34%
13
22%
76-90

Пропущено

44
50
22 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 27
6
14%
7
14%
1-15
8
18%
6
12%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
7
16%
10
20%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
8
18%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 37 16 10 11 57 - 53 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон 1:0 Заявка 36 11 14 11 35 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
14. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон 1:0 Заявка 18 4 7 7 13 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон 1:0 Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
9. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
10. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершен первый тайм в нашем поединке! После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди "Брайтон". Грустная игра от "Юнайтед".
  • Желтая карточка
    44'
    Завершается основное время встречи. Роналду получает карточку желтого цвета тем временем. За споры с рефери и фол до этого момента.
  • 43'
    Ничего не получается у манчестерцев впереди. Совсем ничего. Хочется уже увидеть хоть что-то впереди в исполнении того же Роналду...
  • 41'
    Считает публика, что Мактоминей сейчас сыграл рукой в своей штрафной, но нет! Не попал снаряд в руку игроку. Можно встречу продолжать.
  • 40'
    Много слухов идет у нас относительно будущего Роналду. Куда только не сватают знаменитого португальца. Интересно будет посмотреть, где же в итоге Криштиану окажется.
  • 38'
    Гросс с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной, и мяч прилетел в руки Де Хеа, который забрал сферу в свои перчатки. Уверенно и надежно.
  • Фол, нарушение
    37'
    Штрафной удар "Юнайтед" заработал. Пробил Роналду по воротам соперника, и мяч полетел намного выше цели. Было опасно, но чуть неточно.
  • 36'
    Кайседо в обороне сейчас здорово сыграл. Отобрал он сферу у соперника, выбив мяч куда-то в сторону ворот соперника. Никто из партнеров до снаряда не добрался.
  • 34'
    Кукурелья выполнял прострел с левого края, и снова успевают манчестерцы перекрыть все ходы сопернику в штрафную площадку.
  • Офсайд
    33'
    Марч в офсайде оказался сейчас. Положение "вне игры" определил главный арбитр встречи с подсказки бокового рефери.
  • 32'
    Вперед на Роналду сыграли сейчас гости. Эланга отдавал пас на Криштиану, но португальцу добрать до снаряда не удалось.
  • 31'
    Отыграли уже соперники более получаса. Манчестерский коллектив пока не создал никаких моментов у ворот соперника, а атакующая группа гостей не отмечает никоим образом на поле.
  • Фол, нарушение
    29'
    Эланга вернулся на поле. Уже смог он отобрать сферу у Кукурельи. Тот, к слову, в попытке вернуть снаряд снова нарушил правила.
  • Опасный момент
    28'
    Уэлбек получил мяч на чужой половине поля, открывшись под передачу. Из-под Линделефа он нанес выстрел в дальний угол, и мяч полетел чуть выше цели.
  • 27'
    Уходит сейчас швед за пределы поля. Получил он повреждение, и пока нуждается игрок в медицинской помощи, которую ему оказывает медицинская бригада.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      26'
      Эланга в одном из эпизодов получает удар по ногам. Пока не может футболист продолжить встречу. Будем надеяться, что обойдется он без травмы.
    • Угловой
      24'
      Еще один угловой для "Брайтона". Навес с правого фланга, и Линделеф играет головой подальше от рамки. Мяч улетает в сторону от ворот "красных дьяволов".
    • 23'
      Мату срубили на газон соперники. Штрафной удар назначает главный арбитр встречи. Готовятся манчестерцы выполнить подачу в штрафную.
    • 22'
      Получил мяч на линии штрафной Роналду, после чего попытался нанести выстрел по рамке соперника, но случился рикошет. Сфера прилетела в руки голкиперу "чаек".
    • 21'
      Кайседо и его гол снова показывают нам режиссеры трансляции. Снова нанес он выстрел по рамке противника - слишком высоко получается.
    • Угловой
      19'
      Да, и продолжает команда хозяев прессинговать своего соперника. Роналду на ровном месте потерял снаряд, но тут же бросился португалец в отбор. Отдал он пас на Матича, тот Мате, и Хуан через рикошет заработал новый угловой.
    • Угловой
      18'
      Угловой сейчас заработали манчестерцы. Последовал розыгрыш стандартного положения, снаряд полетел за боковую линию. Слишком сильно и неудачно.
    • 17'
      Очень интересно! Выходит вперед команда хозяев. Проблемы у "МЮ", и теперь нужно как-то сломать голову гостям, чтобы отыграться.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЙСЕДО! 1:0!
      Вырывается вперед "Брайтон". Получил он мяч вблизи с дужкой штрафной "МЮ". Пробивает 25-й номер "чаек". Де Хеа не дотягивается.
    • 14'
      Интересно, что котировка на успех соперников практически равная. И это несмотря на мотивацию команд, и их составы. Букмекеры что-то знают?
    • 13'
      Мата снова по левому флангу продвинулся к воротам соперника. Выполнял он передачу в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сферу приземлилась. Вратари играют пока здорово.
    • 11'
      Кукурелья отдал передачу на Троссара, и против того уверенно сыграл Далот, который в подкате сумел вынести сферу за боковую линию. Снаряд достался хозяевам встречи.
    • 10'
      10 минут отыграли оппоненты. "Брайтон" выполнял передачу в центр штрафной. Троссар отметился навесом, но прямо в руки голкиперу "Юнайтед".
    • 9'
      Мата получил снаряд на левом фланге, после чего выполнил прострельный пас в центр, где никого из партнеров в той зоне не оказалось.
    • 8'
      Марч с правого края выполнял передачу на дальнюю штангу, где первым на мяче был кто-то из футболистов "Манчестер Юнайтед". Последовал вынос в центр поля.
    • Угловой
      6'
      В итоге сразу два корнера подали футболисты "чаек". В обеих ситуациях "Юнайтед" отводит угрозу от собственной рамки. Но сфера остается у "Брайтона".
    • Угловой
      5'
      Прострел с правого края, и отбивается манчестерский коллектив. Сферу за лицевую линию отправляет манчестерская команда. Угловой.
    • 4'
      Неплохо на старте встречи смотрятся манчестерцы. Несколько неплохих атак провели уже гости, но до ударов довести дело не удалось им.
    • 2'
      Футболисты "Брайтона" сегодня предстали на поле в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Юнайтед" - в красно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    5.8% (7)
    Ничья
    15.8% (19)
    Манчестер Юнайтед
    78.3% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (54)
    Меньше
    47.06% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (69)
    Нет
    32.35% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    38.3% (46)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    12.5% (15)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12.5% (15)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Брайтон
    2.5% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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