Стадион: Фалмер
Позже
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.23
|Троссар Леандро
|7 (1)
|0.2
|Макаллистер Алексис
|5 (2)
|0.14
|Уэлбек Данни
|4
|0.11
|Мвепу Энок
|2
|0.06
|Уэбстер Адам
|2
|0.06
|Биссума Ив
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|18 (3)
|0.5
|Фернандеш Бруну
|10
|0.28
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.14
|Фред Сантос
|4
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.11
|Санчо Джедон
|3
|0.08
|Эланга Энтони
|2
|0.06
|Кавани Эдинсон
|2
|0.06
|Лингард Джесси
|2
|0.06
|Погба Поль
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Матич Неманья
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Уэбстер Адам
|5
|0
|Данк Льюис
|3
|1
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Мвепу Энок
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Фернандеш Бруну
|9
|0
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Шоу Люк
|8
|0
|Роналду Криштиану
|7
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|3
|0
|Линделоф Виктор
|3
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
26
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 21
2
20%
1
4%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
4
40%
5
19%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
1
10%
6
23%
76-90
Пропущено
24
29
13 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
4
14%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
7
29%
29%
3
10%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
25%
4
14%
61-75
2
8%
10
34%
76-90
Забито
22
33
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
1
5%
5
15%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
5
23%
8
24%
61-75
10
45%
7
21%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
4
20%
7
33%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Забито
32
59
13 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 22
14 Не забивали 6
3
9%
6
10%
1-15
3
9%
6
10%
16-30
7
22%
11
19%
31-45
3
9%
9
15%
46-60
5
16%
14
24%
61-75
11
34%
13
22%
76-90
Пропущено
44
50
22 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 27
6
14%
7
14%
1-15
8
18%
6
12%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
7
16%
10
20%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
8
18%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
2.9% (1)
Ничья
5.9% (2)
Манчестер Юнайтед
91.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
64.71% (22)
Нет
35.29% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
55.9% (19)
0:2 Манчестер Юнайтед
26.5% (9)
1:1 Ничья
5.9% (2)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.9% (2)
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