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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Краснодар-2
1:0
Первый тайм: 24'
Енисей
0'
1:0
1' Гол
Халназаров Рустам
7' Желтая карточка
Шакуро Павел
24'

Ход матча

1'
Халназаров Рустам
1:0
7'
 
Шакуро Павел
Прогнозы 106
Краснодар-2 14.2% (15)
X 13.2% (14)
Енисей 72.6% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Енисей
4.40
3.54
3.27
Все Коэффициенты
Новости
Краснодар-2
Енисей

История личных встреч

Краснодар-2
Енисей

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
0:2
ФПД
0:1
ТМС
1:2
ФПД
4:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусегун Олакунле 6 (1) 0.17
Манелов Ираклий 5 0.14
Халназаров Рустам 4 0.11
Кутовой Максим 3 0.08
Апеков Руслан 3 0.08
Рейхмен Богдан 3 0.08
Мацукатов Алекс 2 0.06
Исаенко Олег 2 0.06
Корнюшин Даниил 2 0.06
Окоронкво Джонатан 2 0.06
Стежко Виталий 1 0.03
Сергеев Никита Вячеславович 1 0.03
Литвинов Вячеслав 1 0.03
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Губжоков Ислам-Бек 1 0.03
Иванов Дмитрий III 1 0.03
Кривцов Никита 1 0.03
Кучугура Дмитрий 1 0.03
Сабуа Леон 1 (1) 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.17
Саная Анзор 6 (3) 0.17
Окладников Андрей 5 0.14
Кичин Валерий 5 (5) 0.14
Зотов Александр 4 0.11
Глушков Никита Андреевич 4 0.11
Комков Михаил 4 (1) 0.11
Марков Николай 3 0.08
Раздорских Никита 3 0.08
Иванов Егор 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусегун Олакунле 6 2
Манелов Ираклий 7 1
Якимов Вячеслав 8 0
Апеков Руслан 6 1
Самко Владислав 7 0
Бородин Сергей Алексеевич 4 1
Исаенко Олег 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 1
Назаров Евгений Николаевич 4 0
Мацукатов Алекс 4 0
Литвинов Вячеслав 4 0
Халназаров Рустам 3 0
Ознобихин Олег 3 0
Берснев Михаил 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Воротников Илья Владимирович 2 0
Пивоваров Дмитрий 2 0
Кокоев Давид 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Кратков Дмитрий 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Кучугура Дмитрий 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Стежко Виталий 1 0
Сабуа Леон 1 0
Кутовой Максим 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Попов Омар 1 0
Кривцов Никита 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0
Окоронкво Джонатан 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 2
Феррейра Херман 9 1
Зотов Александр 8 1
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Саная Анзор 5 1
Иванов Егор 6 0
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Шакуро Павел 2 0
Раздорских Никита 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
25
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
8
29%
3
12%
31-45
4
14%
7
28%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
2
11%
8
27%
76-90

Забито

12
30
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 20
2
17%
2
7%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
2
17%
8
27%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
33%
4
22%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Забито

40
55
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
18%
4
7%
1-15
4
10%
5
9%
16-30
9
23%
10
18%
31-45
8
20%
10
18%
46-60
4
10%
12
22%
61-75
8
20%
14
25%
76-90

Пропущено

42
48
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
4
10%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
11
26%
9
19%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
7
17%
7
15%
61-75
8
19%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Енисей
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0
Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 35 18 14 3 59 - 33 68
3. Факел Заявка 35 20 5 10 56 - 32 65
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей 0:1 Заявка 36 18 6 12 55 - 49 60
6. Балтика 0:0 Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 1:0 Заявка 36 15 7 14 41 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 35 8 13 14 27 - 38 37
18. Металлург Липецк 0:0 Заявка 35 9 5 21 27 - 63 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
2. Факел Заявка 18 13 3 2 28 - 10 42
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей 0:1 Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Краснодар-2 1:0 Заявка 18 10 4 4 29 - 18 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика 0:0 Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк 0:0 Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика 0:0 Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей 0:1 Заявка 19 8 2 9 26 - 30 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 1:0 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк 0:0 Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • 30'
    Все сложней и сложней обороняться футболистам "Краснодара", доминируют сейчас игроки "Енисея", здорово комбинируют и создают моменты. 
  • Опасный момент
    28'
    Ломакин пробил низом по  воротам очень сильно, но получилось прямо по центру ворот, кипер к этой опасности был готов. 
  • Желтая карточка
    27'
    Кстати, Шакупо на старте первого тайма получил предупреждение за срыв атаки соперника на своей половине поля. Только сейчас нам показали этот момент. 
  • 25'
    И не останавливаются футболисты "Енисея", продолжают они большими силами идти вперед. 
  • Опасный момент
    24'
    ОКЛАДНИКОВ. Какой момент. Вырвался игрок "Енисея" один на один с вратарем, но вот переиграть в ближнем бою кипера не удалось. 
  • Офсайд
    22'
    Сабуа получил мяч вблизи чужой штрафной площади, хотел вырваться один на один, но прозвучал свисток, был офсайд. 
  • 20'
    Стараются футболисты "Енисея" перехватить инициативу и действовать более агрессивно в атаке, но вот соперник здорово обороняется. 
  • 19'
    Не самый лучший сезон в исполнении футболистов команды "Краснодар-2", в середине турнирной таблицы они смогли закрепиться. 
  • 17'
    Никита Глушков ворвался в штрафную, дошел почти до лицевой линии и прострелил - мяч перехватил голкипер, который вовремя вышел из ворот. 
  • 15'
    Пятнадцать минут игры в первом тайме позади, пока ничего не получается у "Енисея", очень много грубейших ошибок. 
  • 13'
    Воротников получил игровой снаряд в чужой штрафной, сблизился с голкипером и пробил в ближний угол - вратарь справился с угрозой. 
  • 12'
    Кстати, гол, который забили хозяев - будет рекордом этой лиги, ведь всего 9 секунд потребовалось хозяевам, чтобы выйти вперед. 
  • 10'
    Игрок "Краснодара" оказался на газоне, очень долго он лежал, но от помощи медицинского персонала отказался. Недоволен главный тренер хозяев. 
  • 8'
    Букмекеры даже сейчас не верят в футболистов краснодарской команды, коэффициент на их победу с учетом того, что они ведут минимально - 2.3. 
  • 6'
    Крайне важно сегодня футболистам "Енисея" побеждать, тогда они смогут попасть в ТОП-4 и побороться за выход в РФПЛ.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Продолжают футболисты "Краснодара" действовать максимально уверенно и агрессивно. Гости пока в некой растерянности. 
    • Описание гола
      2'
      Г-О-О-О-О-Л. 1:0. Ничего себе. Очень быстро вырвались вперед хозяева.  Провал в обороне "Енисея", и Халназаров с линии вратарской смог расстрелять ворота соперника. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Отправляемся в Краснодар, где будем наблюдать за местной командой, которая сыграет против "Енисея" в рамках чемпионата ФНЛ. Комментировать буду я, Егор Филатов. 
    Прогнозы 106
    Краснодар-2 14.2% (15)
    X 13.2% (14)
    Енисей 72.6% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Енисей
    4.40
    3.54
    3.27
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Краснодар-2 1:0 Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 1:0 Енисей

    Исход игры
    Краснодар-2
    14.2% (15)
    Ничья
    13.2% (14)
    Енисей
    72.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (69)
    Меньше
    32.35% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (81)
    Нет
    20.59% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    48.1% (51)
    0:1 Енисей
    12.3% (13)
    1:1 Ничья
    11.3% (12)
    2:1 Краснодар-2
    9.4% (10)
    1:3 Енисей
    5.7% (6)
    1:0 Краснодар-2
    3.8% (4)
    0:2 Енисей
    1.9% (2)
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    Краснодар-2
    Енисей
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