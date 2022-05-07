Стараются футболисты "Енисея" перехватить инициативу и действовать более агрессивно в атаке, но вот соперник здорово обороняется.

Сабуа получил мяч вблизи чужой штрафной площади, хотел вырваться один на один, но прозвучал свисток, был офсайд.

ОКЛАДНИКОВ. Какой момент. Вырвался игрок "Енисея" один на один с вратарем, но вот переиграть в ближнем бою кипера не удалось.

И не останавливаются футболисты "Енисея", продолжают они большими силами идти вперед.

Кстати, Шакупо на старте первого тайма получил предупреждение за срыв атаки соперника на своей половине поля. Только сейчас нам показали этот момент.

Ломакин пробил низом по воротам очень сильно, но получилось прямо по центру ворот, кипер к этой опасности был готов.

Все сложней и сложней обороняться футболистам "Краснодара", доминируют сейчас игроки "Енисея", здорово комбинируют и создают моменты.

19' Не самый лучший сезон в исполнении футболистов команды "Краснодар-2", в середине турнирной таблицы они смогли закрепиться.

17' Никита Глушков ворвался в штрафную, дошел почти до лицевой линии и прострелил - мяч перехватил голкипер, который вовремя вышел из ворот.

15' Пятнадцать минут игры в первом тайме позади, пока ничего не получается у "Енисея", очень много грубейших ошибок.

13' Воротников получил игровой снаряд в чужой штрафной, сблизился с голкипером и пробил в ближний угол - вратарь справился с угрозой.

12' Кстати, гол, который забили хозяев - будет рекордом этой лиги, ведь всего 9 секунд потребовалось хозяевам, чтобы выйти вперед.

10' Игрок "Краснодара" оказался на газоне, очень долго он лежал, но от помощи медицинского персонала отказался. Недоволен главный тренер хозяев.

8' Букмекеры даже сейчас не верят в футболистов краснодарской команды, коэффициент на их победу с учетом того, что они ведут минимально - 2.3.