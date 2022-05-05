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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Краснодар-2
 
Позже
Енисей
Прогнозы 35
Краснодар-2 17.1% (6)
X 11.4% (4)
Енисей 71.4% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Енисей
4.65
3.71
1.79
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар-2
Енисей

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
0:2
ФПД
0:1
ТМС
1:2
ФПД
4:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусегун Олакунле 6 (1) 0.17
Манелов Ираклий 5 0.14
Кутовой Максим 3 0.09
Халназаров Рустам 3 0.09
Апеков Руслан 3 0.09
Рейхмен Богдан 3 0.09
Мацукатов Алекс 2 0.06
Исаенко Олег 2 0.06
Корнюшин Даниил 2 0.06
Окоронкво Джонатан 2 0.06
Стежко Виталий 1 0.03
Сергеев Никита Вячеславович 1 0.03
Литвинов Вячеслав 1 0.03
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Губжоков Ислам-Бек 1 0.03
Иванов Дмитрий III 1 0.03
Кривцов Никита 1 0.03
Кучугура Дмитрий 1 0.03
Сабуа Леон 1 (1) 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.17
Саная Анзор 6 (3) 0.17
Окладников Андрей 5 0.14
Кичин Валерий 5 (5) 0.14
Зотов Александр 4 0.11
Глушков Никита Андреевич 4 0.11
Комков Михаил 4 (1) 0.11
Марков Николай 3 0.09
Раздорских Никита 3 0.09
Иванов Егор 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусегун Олакунле 6 2
Манелов Ираклий 7 1
Якимов Вячеслав 8 0
Апеков Руслан 6 1
Самко Владислав 7 0
Бородин Сергей Алексеевич 4 1
Исаенко Олег 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 1
Назаров Евгений Николаевич 4 0
Мацукатов Алекс 4 0
Литвинов Вячеслав 4 0
Халназаров Рустам 3 0
Ознобихин Олег 3 0
Берснев Михаил 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Воротников Илья Владимирович 2 0
Пивоваров Дмитрий 2 0
Кокоев Давид 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Кратков Дмитрий 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Кучугура Дмитрий 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Стежко Виталий 1 0
Сабуа Леон 1 0
Кутовой Максим 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Попов Омар 1 0
Кривцов Никита 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0
Окоронкво Джонатан 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 2
Феррейра Херман 9 1
Зотов Александр 8 1
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Саная Анзор 5 1
Иванов Егор 6 0
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Раздорских Никита 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
25
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
8
29%
3
12%
31-45
4
14%
7
28%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
2
11%
8
27%
76-90

Забито

12
30
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 20
2
17%
2
7%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
2
17%
8
27%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
33%
4
22%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Забито

40
55
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
18%
4
7%
1-15
4
10%
5
9%
16-30
9
23%
10
18%
31-45
8
20%
10
18%
46-60
4
10%
12
22%
61-75
8
20%
14
25%
76-90

Пропущено

42
48
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
4
10%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
11
26%
9
19%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
7
17%
7
15%
61-75
8
19%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Енисей
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0
Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва Заявка 34 17 14 3 58 - 33 65
3. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
4. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 17 8 10 45 - 35 59
6. Алания Заявка 35 16 9 10 70 - 45 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик Заявка 35 15 7 13 51 - 38 52
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва Заявка 35 14 5 16 42 - 43 47
13. ФК Кубань Заявка 35 13 7 15 43 - 46 46
14. Томь Заявка 35 12 8 15 46 - 56 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор Заявка 35 6 12 17 33 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 16 12 1 3 28 - 13 37
4. Торпедо Москва Заявка 17 9 8 0 33 - 13 35
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 17 3 4 10 24 - 35 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Краснодар-2 17.1% (6)
    X 11.4% (4)
    Енисей 71.4% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Енисей
    4.65
    3.71
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Енисей

    Исход игры
    Краснодар-2
    17.1% (6)
    Ничья
    11.4% (4)
    Енисей
    71.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (25)
    Меньше
    28.57% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    57.1% (20)
    1:1 Ничья
    11.4% (4)
    0:1 Енисей
    8.6% (3)
    2:1 Краснодар-2
    8.6% (3)
    1:3 Енисей
    5.7% (2)
    1:0 Краснодар-2
    5.7% (2)
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