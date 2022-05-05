Позже
История личных встреч
Краснодар-2
Енисей
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олусегун Олакунле
|6 (1)
|0.17
|Манелов Ираклий
|5
|0.14
|Кутовой Максим
|3
|0.09
|Халназаров Рустам
|3
|0.09
|Апеков Руслан
|3
|0.09
|Рейхмен Богдан
|3
|0.09
|Мацукатов Алекс
|2
|0.06
|Исаенко Олег
|2
|0.06
|Корнюшин Даниил
|2
|0.06
|Окоронкво Джонатан
|2
|0.06
|Стежко Виталий
|1
|0.03
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.03
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.03
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.03
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0.03
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.03
|Кривцов Никита
|1
|0.03
|Кучугура Дмитрий
|1
|0.03
|Сабуа Леон
|1 (1)
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.17
|Саная Анзор
|6 (3)
|0.17
|Окладников Андрей
|5
|0.14
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.14
|Зотов Александр
|4
|0.11
|Глушков Никита Андреевич
|4
|0.11
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.11
|Марков Николай
|3
|0.09
|Раздорских Никита
|3
|0.09
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олусегун Олакунле
|6
|2
|Манелов Ираклий
|7
|1
|Якимов Вячеслав
|8
|0
|Апеков Руслан
|6
|1
|Самко Владислав
|7
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|1
|Исаенко Олег
|5
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|1
|Назаров Евгений Николаевич
|4
|0
|Мацукатов Алекс
|4
|0
|Литвинов Вячеслав
|4
|0
|Халназаров Рустам
|3
|0
|Ознобихин Олег
|3
|0
|Берснев Михаил
|3
|0
|Сухорученко Михаил
|3
|0
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|Пивоваров Дмитрий
|2
|0
|Кокоев Давид
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Кратков Дмитрий
|2
|0
|Стрельник Михаил
|2
|0
|Иванов Дмитрий III
|2
|0
|Кучугура Дмитрий
|2
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Сабуа Леон
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Агкацев Станислав
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
|Окоронкво Джонатан
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|8
|2
|Феррейра Херман
|9
|1
|Зотов Александр
|8
|1
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Саная Анзор
|5
|1
|Иванов Егор
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Ломакин Александр
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Раздорских Никита
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
25
16 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
8
29%
3
12%
31-45
4
14%
7
28%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
6
21%
6
24%
76-90
Пропущено
18
30
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
2
11%
8
27%
76-90
Забито
12
30
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 20
2
17%
2
7%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
7
23%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
2
17%
7
23%
61-75
2
17%
8
27%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
4
22%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
33%
4
22%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Забито
40
55
20 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
18%
4
7%
1-15
4
10%
5
9%
16-30
9
23%
10
18%
31-45
8
20%
10
18%
46-60
4
10%
12
22%
61-75
8
20%
14
25%
76-90
Пропущено
42
48
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
4
10%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
11
26%
9
19%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
7
17%
7
15%
61-75
8
19%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Енисей
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0
Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|58 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|70 - 45
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|51 - 38
|52
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|14
|5
|16
|42 - 43
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 56
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|8
|0
|33 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 35
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Енисей
Исход игры
Краснодар-2
17.1% (6)
Ничья
11.4% (4)
Енисей
71.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (25)
Меньше
28.57% (10)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
1:2 Енисей
57.1% (20)
1:1 Ничья
11.4% (4)
0:1 Енисей
8.6% (3)
2:1 Краснодар-2
8.6% (3)
1:3 Енисей
5.7% (2)
1:0 Краснодар-2
5.7% (2)
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