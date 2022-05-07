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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Бёрнли
 
Позже
Астон Вилла
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
17
Леннон
Аарон
10
Барнс
Эшли
9
Вегхорст
Ваут
1
Мартинес
Эмилиано
16
Чамберс
Калум
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
2
Кэш
Мэтти
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
27
Динь
Люка
20
Ингс
Дэнни
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
Бёрнли
4-4-2
Астон Вилла
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Астон Вилла

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КC
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.21
Вуд Крис 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Выдра Матей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Браунхилл Джош 2 0.06
Родригес Джей 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Корк Джек 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 (1) 0.27
Ингс Дэнни 6 (1) 0.18
Рамси Джакоб 6 0.18
Коутиньо Филиппе 4 0.12
Кэш Мэтти 3 0.09
Макгинн Джон 3 0.09
Буэндия Эмилиано 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Браунхилл Джош 9 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 4 0
Корк Джек 4 0
Коллинз Натан 2 1
Родригес Джей 3 0
Тэйлор Чарли 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Выдра Матей 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Соарес Дуглас 7 0
Уоткинс Олли 6 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Динь Люка 1 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
6
30%
61-75
1
6%
7
35%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
6
25%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
20%
5
21%
76-90

Пропущено

26
27
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
19%
6
22%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
23%
7
26%
76-90

Забито

31
44
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
16 Не забивали 9
6
19%
3
7%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
7
23%
9
20%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
4
13%
10
23%
61-75
4
13%
12
27%
76-90

Пропущено

46
46
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
7
15%
10
22%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
10
22%
8
17%
31-45
6
13%
4
9%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
11
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уотфорд - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1
Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
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  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 36-го тура Английской премьер-лиги "Бёрнли" принимает "Астон Виллу". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 109
Бёрнли 32.1% (35)
X 49.5% (54)
Астон Вилла 18.3% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Астон Вилла
3.21
3.44
2.54
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бёрнли - Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли - Астон Вилла

Исход игры
Бёрнли
32.1% (35)
Ничья
49.5% (54)
Астон Вилла
18.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
29.7% (30)
Меньше
70.3% (71)
Обе команды забьют
Да
72.28% (73)
Нет
27.72% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (44)
1:0 Бёрнли
15.6% (17)
2:1 Бёрнли
12.8% (14)
1:2 Астон Вилла
9.2% (10)
2:2 Ничья
3.7% (4)
0:2 Астон Вилла
2.8% (3)
0:1 Астон Вилла
2.8% (3)
2:0 Бёрнли
1.8% (2)
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