Стадион: Терф Мур
Позже
История личных встреч
Бёрнли
Астон Вилла
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.21
|Вуд Крис
|3
|0.09
|Ми Бен
|3
|0.09
|Выдра Матей
|2
|0.06
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Браунхилл Джош
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Коллинз Натан
|2
|0.06
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Корк Джек
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9 (1)
|0.27
|Ингс Дэнни
|6 (1)
|0.18
|Рамси Джакоб
|6
|0.18
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.12
|Кэш Мэтти
|3
|0.09
|Макгинн Джон
|3
|0.09
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Соарес Дуглас
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|4
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Родригес Джей
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Выдра Матей
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Рамси Джакоб
|6
|0
|Ингс Дэнни
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
25 Не забивали 21
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
6
30%
61-75
1
6%
7
35%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
4
21%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
6
25%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
20%
5
21%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
19%
6
22%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
23%
7
26%
76-90
Забито
31
44
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
16 Не забивали 9
6
19%
3
7%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
7
23%
9
20%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
4
13%
10
23%
61-75
4
13%
12
27%
76-90
Пропущено
46
46
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
7
15%
10
22%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
10
22%
8
17%
31-45
6
13%
4
9%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
11
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уотфорд - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1
Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Астон Вилла
Исход игры
Бёрнли
24.3% (9)
Ничья
48.6% (18)
Астон Вилла
27% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (14)
1:2 Астон Вилла
18.9% (7)
2:1 Бёрнли
16.2% (6)
1:0 Бёрнли
5.4% (2)
2:2 Ничья
5.4% (2)
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