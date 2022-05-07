Оренбург дома играет качественно, и редко позволяет себе ляпы. Ну а Олимп хоть и нуждается сейчас в баллах,... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|15 (4)
|0.43
|Сычевой Владимир
|6
|0.17
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.17
|Ковалёв Юрий
|4
|0.11
|Прудников Николай
|4
|0.11
|Обухов Владимир
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Хотулёв Данила
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарасенко Захар
|6
|0.17
|Большаков Кирилл
|6 (2)
|0.17
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.11
|Косянчук Роман
|3
|0.09
|Булия Эдуард
|2
|0.06
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.06
|Чежия Ираклий
|1
|0.03
|Щербак Артём
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Янов Данила
|1
|0.03
|Сафронов Илья
|1
|0.03
|Караев Максим
|1
|0.03
|Иполе Филип
|1
|0.03
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|12
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Титков Николай
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|7
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутин Денис
|11
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|8
|1
|Коротаев Александр
|7
|0
|Бахтияров Акмаль
|5
|1
|Сафронов Илья
|5
|1
|Косянчук Роман
|4
|1
|Коваленко Михаил Вадимович
|5
|0
|Большаков Кирилл
|5
|0
|Стрельник Михаил
|3
|1
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Калачёв Илья
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Щербак Артём
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Булия Эдуард
|2
|0
|Алексеев Андрей
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Гранат Владимир
|0
|1
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Дорофеев Никита
|1
|0
|Сухомлинов Максим
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Пахомов Дмитрий
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Натабашвили Георгий
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|35
|18
|14
|3
|59 - 33
|68
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|4.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|6.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|3.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|4.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|12.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5