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История личных встреч
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|15 (4)
|0.43
|Сычевой Владимир
|6
|0.17
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.17
|Ковалёв Юрий
|4
|0.11
|Прудников Николай
|4
|0.11
|Обухов Владимир
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Хотулёв Данила
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарасенко Захар
|6
|0.17
|Большаков Кирилл
|6 (2)
|0.17
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.11
|Косянчук Роман
|3
|0.09
|Булия Эдуард
|2
|0.06
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.06
|Чежия Ираклий
|1
|0.03
|Щербак Артём
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Янов Данила
|1
|0.03
|Сафронов Илья
|1
|0.03
|Караев Максим
|1
|0.03
|Иполе Филип
|1
|0.03
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.03
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|12
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Титков Николай
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|7
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутин Денис
|11
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|8
|1
|Коротаев Александр
|7
|0
|Бахтияров Акмаль
|5
|1
|Сафронов Илья
|5
|1
|Косянчук Роман
|4
|1
|Коваленко Михаил Вадимович
|5
|0
|Большаков Кирилл
|5
|0
|Стрельник Михаил
|3
|1
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Калачёв Илья
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Щербак Артём
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Булия Эдуард
|2
|0
|Алексеев Андрей
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Гранат Владимир
|0
|1
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Дорофеев Никита
|1
|0
|Сухомлинов Максим
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Пахомов Дмитрий
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Натабашвили Георгий
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 8
20 Не забивали 25
6
20%
3
21%
1-15
6
20%
5
36%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
1
3%
1
7%
61-75
7
23%
5
36%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
3
25%
4
19%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Забито
30
16
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
1
3%
2
13%
1-15
3
10%
5
31%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
7
23%
3
19%
61-75
8
27%
3
19%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
20%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Забито
60
30
28 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 13
22 Забивали первыми 18
6 Не забивали 14
7
12%
5
17%
1-15
9
15%
10
33%
16-30
12
20%
2
7%
31-45
9
15%
1
3%
46-60
8
13%
4
13%
61-75
15
25%
8
27%
76-90
Пропущено
32
40
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 24
4
13%
6
15%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
10
25%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
9
28%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3
Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0
Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|58 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|70 - 45
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|51 - 38
|52
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|14
|5
|16
|42 - 43
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 56
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|8
|0
|33 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 35
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
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Прогнозы на матч Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Исход игры
Оренбург
100% (44)
Ничья
0% (0)
Олимп-Долгопрудный
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
30.95% (13)
Нет
69.05% (29)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
43.2% (19)
2:1 Оренбург
15.9% (7)
1:0 Оренбург
15.9% (7)
3:1 Оренбург
9.1% (4)
3:0 Оренбург
6.8% (3)
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