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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Олимп-Долгопрудный
Прогнозы 44
Оренбург 100% (44)
X 0% (0)
Олимп-Долгопрудный 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Олимп-Долгопрудный
1.42
4.80
9.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оренбург
Олимп-Долгопрудный

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 15 (4) 0.43
Сычевой Владимир 6 0.17
Миронов Алексей 6 (3) 0.17
Ковалёв Юрий 4 0.11
Прудников Николай 4 0.11
Обухов Владимир 3 0.09
Титков Николай 3 (2) 0.09
Сиваков Михаил 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Хотулёв Данила 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03
Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарасенко Захар 6 0.17
Большаков Кирилл 6 (2) 0.17
Коротаев Александр 4 (1) 0.11
Косянчук Роман 3 0.09
Булия Эдуард 2 0.06
Ада Джозеф Ома 2 0.06
Чежия Ираклий 1 0.03
Щербак Артём 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Янов Данила 1 0.03
Сафронов Илья 1 0.03
Караев Максим 1 0.03
Иполе Филип 1 0.03
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.03

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 12 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Титков Николай 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 7 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Стаматов Матео 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0
Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 11 0
Николас Лоуренс Анвон 8 1
Коротаев Александр 7 0
Бахтияров Акмаль 5 1
Сафронов Илья 5 1
Косянчук Роман 4 1
Коваленко Михаил Вадимович 5 0
Большаков Кирилл 5 0
Стрельник Михаил 3 1
Ада Джозеф Ома 3 1
Калачёв Илья 4 0
Янов Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Щербак Артём 2 1
Ставер Евгений 3 0
Петухов Илья 3 0
Булия Эдуард 2 0
Алексеев Андрей 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Караев Максим 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Гранат Владимир 0 1
Чежия Ираклий 1 0
Масимов Самир 1 0
Дорофеев Никита 1 0
Сухомлинов Максим 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Пахомов Дмитрий 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Иполе Филип 1 0
Натабашвили Георгий 1 0
Окоро Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 8
20 Не забивали 25
6
20%
3
21%
1-15
6
20%
5
36%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
1
3%
1
7%
61-75
7
23%
5
36%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
3
25%
6
29%
31-45
3
25%
4
19%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Забито

30
16
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
1
3%
2
13%
1-15
3
10%
5
31%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
7
23%
3
19%
61-75
8
27%
3
19%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
20%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Забито

60
30
28 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 13
22 Забивали первыми 18
6 Не забивали 14
7
12%
5
17%
1-15
9
15%
10
33%
16-30
12
20%
2
7%
31-45
9
15%
1
3%
46-60
8
13%
4
13%
61-75
15
25%
8
27%
76-90

Пропущено

32
40
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 24
4
13%
6
15%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
10
25%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
9
28%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3
Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0
Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва Заявка 34 17 14 3 58 - 33 65
3. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
4. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 17 8 10 45 - 35 59
6. Алания Заявка 35 16 9 10 70 - 45 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик Заявка 35 15 7 13 51 - 38 52
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва Заявка 35 14 5 16 42 - 43 47
13. ФК Кубань Заявка 35 13 7 15 43 - 46 46
14. Томь Заявка 35 12 8 15 46 - 56 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор Заявка 35 6 12 17 33 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 16 12 1 3 28 - 13 37
4. Торпедо Москва Заявка 17 9 8 0 33 - 13 35
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 17 3 4 10 24 - 35 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Олимп-Долгопрудный от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Оренбург 100% (44)
    X 0% (0)
    Олимп-Долгопрудный 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Олимп-Долгопрудный
    1.42
    4.80
    9.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Олимп-Долгопрудный онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Олимп-Долгопрудный

    Исход игры
    Оренбург
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Олимп-Долгопрудный
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    30.95% (13)
    Нет
    69.05% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    43.2% (19)
    2:1 Оренбург
    15.9% (7)
    1:0 Оренбург
    15.9% (7)
    3:1 Оренбург
    9.1% (4)
    3:0 Оренбург
    6.8% (3)
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    Оренбург
    Олимп-Долгопрудный
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