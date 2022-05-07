Салах получает мяч на углу вратарской от Хендерсона, однако в борьбе с Дэвисом даже углового не зарабатывает.

В последние 5 минут "Ливерпуль" владеет мячом 90 процентов игрового времени, однако моментов у ворот Льориса не возникает.

Ромеро в подкате блокирует подачу Хендерсона, при этом попадая по ногам капитану "Ливерпуля", однако арбитр ограничивается угловым.

После навеса Робертсона с углового Ван Дейк переиграл оппонента в воздухе и пробил головой, однако мяч прошел сильно левее створа.

Сессеньон с левого фланга грузит мяч в штрафную, где открывался Кейн, однако Ван Дейк легко опередил лидера атак "Тоттенхэма".

Фабиньо в центре поля угодил по ноге Кейну, это первый фол у хозяев и второй в матче.

18' Несколько упал темп после быстрого начала встречи. "Тоттенхэм" не прочь также повладеть мячом

16' Кулушевски вернулся в игру и стал адресатом подачу с левого фланга, однако Деян подыграл себе рукой, что не ускользнуло от взора Майкла Оливера.

14' Помощь врачей требуется Кулушевски, получил повреждение швед в одном из единоборств.

13' Теперь позиционно атакует "Тоттенхэм", однако диагональный перевод Ромеро получился крайне нерасчетливым.

12' С подачей Робертсона с углового оборона гостей справляется, равно как и с навесом Трента вторым темпом. В ответной атаке Кейн получил мяч в штрафной, однако в борьбе с Хендерсоном направить снаряд в створ не сумел.

11' Салах в контратаке входит в штрафную с правого края и пробивает по воротам, однако мяч цепляет защитника и проходит мимо створа.

10' Кейн после навеса Эмерсона с правого фланга добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара форвард гостей нанести не сумел.