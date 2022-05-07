Выиграет.ливерпуль
Юрий Данилов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.63
|Жота Диогу
|15
|0.43
|Мане Садио
|14
|0.4
|Фирмино Роберто
|5
|0.14
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.14
|Диас Луис
|3
|0.09
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Кейта Наби
|3
|0.09
|Ориги Дивок
|3
|0.09
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|19
|0.54
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.37
|Кулушевски Деян
|3
|0.09
|Бергвейн Стевен
|3
|0.09
|Лукас Моура
|2
|0.06
|Доэрти Мэтт
|2
|0.06
|Регилон Серхио
|2
|0.06
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Мане Садио
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Жота Диогу
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Дэвис Бен
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Алли Деле
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|35
|25
|8
|2
|86 - 22
|83
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|35
|19
|5
|11
|59 - 39
|62
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|47 - 47
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|18
|14
|4
|0
|45 - 7
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 20
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6