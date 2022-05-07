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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 24'
Тоттенхэм
0' 24'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 153
Ливерпуль 86.3% (132)
X 7.8% (12)
Тоттенхэм 5.9% (9)
0
выиграет Ливерпуль, со счетом 3:1
Ливерпуль смотрится гораздо мощнее, поэтому я думаю матч завершится со счетом 3:1
Евгений163 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Тоттенхэм
1.52
5.10
7.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Ливерпуль
4-3-3
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Ливерпуль
Тоттенхэм

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.63
Жота Диогу 15 0.43
Мане Садио 14 0.4
Фирмино Роберто 5 0.14
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.14
Диас Луис 3 0.09
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Кейта Наби 3 0.09
Ориги Дивок 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 19 0.54
Кейн Гарри 13 (2) 0.37
Кулушевски Деян 3 0.09
Бергвейн Стевен 3 0.09
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 5 1
Фабиньо Энрике 6 0
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Жота Диогу 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Кейта Наби 2 0
Гомес Джо 2 0
Цимикас Костас 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Дэвис Бен 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Алли Деле 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

45
25
20 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
4
9%
5
20%
1-15
8
18%
3
12%
16-30
8
18%
5
20%
31-45
3
7%
3
12%
46-60
8
18%
2
8%
61-75
14
31%
7
28%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
1
14%
6
30%
76-90

Забито

42
29
22 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
8
19%
2
7%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
7
17%
7
24%
46-60
7
17%
7
24%
61-75
6
14%
4
14%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
29%
5
21%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Забито

87
54
42 В 1-м тайме 24
45 Во 2-м тайме 30
27 Забивали первыми 13
1 Не забивали 10
12
14%
7
13%
1-15
14
16%
7
13%
16-30
16
18%
10
19%
31-45
10
11%
10
19%
46-60
15
17%
9
17%
61-75
20
23%
11
20%
76-90

Пропущено

21
44
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 23
3
14%
7
16%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
5
24%
8
18%
31-45
3
14%
4
9%
46-60
6
29%
7
16%
61-75
2
10%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 35 25 8 2 86 - 22 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 35 19 5 11 59 - 39 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
14. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 18 14 4 0 45 - 7 46
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 18 8 4 6 25 - 20 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
9. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
10. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    26'
    Фабиньо в центре поля угодил по ноге Кейну, это первый фол у хозяев и второй в матче.
  • 25'
    Сессеньон с левого фланга грузит мяч в штрафную, где открывался Кейн, однако Ван Дейк легко опередил лидера атак "Тоттенхэма".
  • 24'
    Позиционная атака "Ливерпуля" завершается мощным ударом Трента с правого полуфланга - мяч летит над перекладиной ворот Льориса.
  • Угловой
    23'
    После навеса Робертсона с углового Ван Дейк переиграл оппонента в воздухе и пробил головой, однако мяч прошел сильно левее створа.
  • 22'
    Ромеро в подкате блокирует подачу Хендерсона, при этом попадая по ногам капитану "Ливерпуля", однако арбитр ограничивается угловым.
  • 21'
    В последние 5 минут "Ливерпуль" владеет мячом 90 процентов игрового времени, однако моментов у ворот Льориса не возникает.
  • 20'
    Салах получает мяч на углу вратарской от Хендерсона, однако в борьбе с Дэвисом даже углового не зарабатывает.
  • 18'
    Несколько упал темп после быстрого начала встречи. "Тоттенхэм" не прочь также повладеть мячом
  • Фол, нарушение
    16'
    Кулушевски вернулся в игру и стал адресатом подачу с левого фланга, однако Деян подыграл себе рукой, что не ускользнуло от взора Майкла Оливера.
  • Травма, повреждение
    14'
    Помощь врачей требуется Кулушевски, получил повреждение швед в одном из единоборств.
  • 13'
    Теперь позиционно атакует "Тоттенхэм", однако диагональный перевод Ромеро получился крайне нерасчетливым.
  • Угловой
    12'
    С подачей Робертсона с углового оборона гостей справляется, равно как и с навесом Трента вторым темпом. В ответной атаке Кейн получил мяч в штрафной, однако в борьбе с Хендерсоном направить снаряд в створ не сумел.
  • 11'
    Салах в контратаке входит в штрафную с правого края и пробивает по воротам, однако мяч цепляет защитника и проходит мимо створа.
  • 10'
    Кейн после навеса Эмерсона с правого фланга добрался до верхового мяча, однако акцентированного удара форвард гостей нанести не сумел.
  • 9'
    Понятен рисунок игры с первых же минут - "Ливерпуль" намерен постоянно атаковать, а "Тоттенхэм" собирается использовать скоростные контрвыпады.
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    • Опасный момент
      7'
      Сон с правого фланга исполняет прострел в штрафную, Алиссон на выходе выбивает мяч на радиус штрафной, а Бентанкур пробивает в касание с 20 метров точно в голкипера!
    • 5'
      "Тоттенхэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4, с "Арсеналом" у "шпор" довольно плотная борьба, а вот "Манчестер Юнайтед" после разгрома от "Брайтона" окончательно отваливается.
    • 4'
      Мане приближается к штрафной гостей по центру и пробивает метров с 25 - Льорис уверенно ловит мяч.
    • Травма, повреждение
      3'
      Помощь врачей требуется Робертсону, который пострадал в предыдущем верховом единоборстве, но с шотландцем всё в порядке.
    • 2'
      Трент с правого края штрафной подает на дальнюю штангу, Робертсон головой скидывает мяч в центр, а у Мане не получился удар в падении.
    • 1'
      "Ливерпуль" продолжает чемпионскую гонку с "Манчестер Сити", пока команда Юргена Клоппа отстает на одно очко.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    86.3% (132)
    Ничья
    7.8% (12)
    Тоттенхэм
    5.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.79% (76)
    Меньше
    26.21% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    73.79% (76)
    Нет
    26.21% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    35.3% (54)
    2:0 Ливерпуль
    9.2% (14)
    1:0 Ливерпуль
    6.5% (10)
    3:1 Ливерпуль
    6.5% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    3:2 Ливерпуль
    1.3% (2)
    4:0 Ливерпуль
    1.3% (2)
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