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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Тоттенхэм

История личных встреч

Ливерпуль
Тоттенхэм

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.65
Жота Диогу 15 0.44
Мане Садио 14 0.41
Фирмино Роберто 5 0.15
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.15
Диас Луис 3 0.09
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Кейта Наби 3 0.09
Ориги Дивок 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 19 0.56
Кейн Гарри 13 (2) 0.38
Кулушевски Деян 3 0.09
Бергвейн Стевен 3 0.09
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 5 1
Фабиньо Энрике 6 0
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Жота Диогу 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Кейта Наби 2 0
Гомес Джо 2 0
Цимикас Костас 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Дэвис Бен 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Алли Деле 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

45
25
20 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
4
9%
5
20%
1-15
8
18%
3
12%
16-30
8
18%
5
20%
31-45
3
7%
3
12%
46-60
8
18%
2
8%
61-75
14
31%
7
28%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
1
14%
6
30%
76-90

Забито

42
29
22 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
8
19%
2
7%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
7
17%
7
24%
46-60
7
17%
7
24%
61-75
6
14%
4
14%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
29%
5
21%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Забито

87
54
42 В 1-м тайме 24
45 Во 2-м тайме 30
27 Забивали первыми 13
1 Не забивали 10
12
14%
7
13%
1-15
14
16%
7
13%
16-30
16
18%
10
19%
31-45
10
11%
10
19%
46-60
15
17%
9
17%
61-75
20
23%
11
20%
76-90

Пропущено

21
44
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 23
3
14%
7
16%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
5
24%
8
18%
31-45
3
14%
4
9%
46-60
6
29%
7
16%
61-75
2
10%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Ливерпуль 94.1% (32)
    X 5.9% (2)
    Тоттенхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.52
    5.10
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.1% (32)
    Ничья
    5.9% (2)
    Тоттенхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.24% (30)
    Меньше
    11.76% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (28)
    Нет
    17.65% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    61.8% (21)
    3:1 Ливерпуль
    8.8% (3)
    2:0 Ливерпуль
    8.8% (3)
    4:0 Ливерпуль
    5.9% (2)
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    Тоттенхэм
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