Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Тоттенхэм
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
32 матча
53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.65
|Жота Диогу
|15
|0.44
|Мане Садио
|14
|0.41
|Фирмино Роберто
|5
|0.15
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.15
|Диас Луис
|3
|0.09
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Кейта Наби
|3
|0.09
|Ориги Дивок
|3
|0.09
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|19
|0.56
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.38
|Кулушевски Деян
|3
|0.09
|Бергвейн Стевен
|3
|0.09
|Лукас Моура
|2
|0.06
|Доэрти Мэтт
|2
|0.06
|Регилон Серхио
|2
|0.06
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Мане Садио
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Жота Диогу
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Дэвис Бен
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Алли Деле
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
45
25
20 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
4
9%
5
20%
1-15
8
18%
3
12%
16-30
8
18%
5
20%
31-45
3
7%
3
12%
46-60
8
18%
2
8%
61-75
14
31%
7
28%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
3
15%
61-75
1
14%
6
30%
76-90
Забито
42
29
22 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
8
19%
2
7%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
8
19%
5
17%
31-45
7
17%
7
24%
46-60
7
17%
7
24%
61-75
6
14%
4
14%
76-90
Пропущено
14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
29%
5
21%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Забито
87
54
42 В 1-м тайме 24
45 Во 2-м тайме 30
27 Забивали первыми 13
1 Не забивали 10
12
14%
7
13%
1-15
14
16%
7
13%
16-30
16
18%
10
19%
31-45
10
11%
10
19%
46-60
15
17%
9
17%
61-75
20
23%
11
20%
76-90
Пропущено
21
44
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 23
3
14%
7
16%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
5
24%
8
18%
31-45
3
14%
4
9%
46-60
6
29%
7
16%
61-75
2
10%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
Исход игры
Ливерпуль
94.1% (32)
Ничья
5.9% (2)
Тоттенхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
88.24% (30)
Меньше
11.76% (4)
Обе команды забьют
Да
82.35% (28)
Нет
17.65% (6)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
61.8% (21)
3:1 Ливерпуль
8.8% (3)
2:0 Ливерпуль
8.8% (3)
4:0 Ливерпуль
5.9% (2)
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