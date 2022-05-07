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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках одного из матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу сразятся лицом к лицу игроки «Челси» и «Вулверхэмптона». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав . Добро пожаловать на игру!