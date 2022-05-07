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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Челси
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 111
Челси 94.6% (105)
X 2.7% (3)
Вулверхэмптон 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вулверхэмптон
1.38
5.35
9.80
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
8
Ковачич
Матео
12
Лофтус-Чик
Рубен
3
Алонсо
Маркос
10
Пулишич
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
11
Вернер
Тимо
1
Са
Жозе
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
32
Дендонкер
Леандер
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
Челси
3-4-1-2
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Челси
Вулверхэмптон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.29
Хаверц Кай 7 0.21
Жоржиньо II 6 (6) 0.18
Джеймс Рис II 5 0.15
Пулишич Кристиан 5 0.15
Лукаку Ромелу 5 0.15
Зиеш Хаким 4 0.12
Вернер Тимо 4 0.12
Алонсо Маркос 3 0.09
Чалоба Трево 3 0.09
Чилуэлл Бен 3 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Рюдигер Антонио 3 0.09
Ковачич Матео 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.18
Хи-Чан Хван 5 0.15
Невеш Рубен 4 0.12
Коди Конор 3 0.09
Поденсе Даниэл 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Дендонкер Леандер 1 0.03
Тринкан Франсишку 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 8 0
Рюдигер Антонио 8 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Хаверц Кай 3 0
Менди Эдуар 3 0
Аспиликуэта Сесар 2 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Сарр Маланг 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 5 0
Коди Конор 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Моутинью Жоау 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Нету Педру 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
15
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
3
10%
3
20%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
7
23%
2
13%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
8
26%
7
47%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
6
32%
2
15%
46-60
3
16%
7
54%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

37
16
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
5
14%
3
19%
1-15
8
22%
4
25%
16-30
5
14%
3
19%
31-45
9
24%
3
19%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
6
16%
2
13%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
30%
6
29%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Забито

68
31
32 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 16
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 16
8
12%
6
19%
1-15
12
18%
5
16%
16-30
12
18%
4
13%
31-45
16
24%
5
16%
46-60
6
9%
2
6%
61-75
14
21%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

29
34
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
2
7%
1
3%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
9
31%
2
6%
46-60
6
21%
11
32%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках одного из матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу сразятся лицом к лицу игроки «Челси» и «Вулверхэмптона». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 111
Челси 94.6% (105)
X 2.7% (3)
Вулверхэмптон 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вулверхэмптон
1.38
5.35
9.80
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Новости
Где смотреть матч Челси - Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон

Исход игры
Челси
94.6% (106)
Ничья
2.7% (3)
Вулверхэмптон
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.39% (31)
Меньше
69.61% (71)
Обе команды забьют
Да
29.41% (30)
Нет
70.59% (72)
Популярный счёт
2:0 Челси
38.4% (43)
1:0 Челси
24.1% (27)
2:1 Челси
16.1% (18)
3:1 Челси
8.9% (10)
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