Стадион: Стэмфорд Бридж
Позже
История личных встреч
Челси
Вулверхэмптон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|10 (1)
|0.29
|Хаверц Кай
|7
|0.21
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.18
|Джеймс Рис II
|5
|0.15
|Пулишич Кристиан
|5
|0.15
|Лукаку Ромелу
|5
|0.15
|Зиеш Хаким
|4
|0.12
|Вернер Тимо
|4
|0.12
|Алонсо Маркос
|3
|0.09
|Чалоба Трево
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|3
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Рюдигер Антонио
|3
|0.09
|Ковачич Матео
|2
|0.06
|Канте Н'Голо
|2
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.18
|Хи-Чан Хван
|5
|0.15
|Невеш Рубен
|4
|0.12
|Коди Конор
|3
|0.09
|Поденсе Даниэл
|2
|0.06
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Саисс Ромен
|2
|0.06
|Хонни Кастро
|2
|0.06
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Тринкан Франсишку
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|8
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Коди Конор
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Нету Педру
|2
|0
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
15
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
3
10%
3
20%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
7
23%
2
13%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
8
26%
7
47%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
6
32%
2
15%
46-60
3
16%
7
54%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
37
16
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
5
14%
3
19%
1-15
8
22%
4
25%
16-30
5
14%
3
19%
31-45
9
24%
3
19%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
6
16%
2
13%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
30%
6
29%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
6
29%
76-90
Забито
68
31
32 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 16
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 16
8
12%
6
19%
1-15
12
18%
5
16%
16-30
12
18%
4
13%
31-45
16
24%
5
16%
46-60
6
9%
2
6%
61-75
14
21%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
29
34
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
2
7%
1
3%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
9
31%
2
6%
46-60
6
21%
11
32%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4
Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон
Исход игры
Челси
100% (36)
Ничья
0% (0)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (12)
Меньше
66.67% (24)
Обе команды забьют
Да
30.56% (11)
Нет
69.44% (25)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.2% (17)
2:1 Челси
19.4% (7)
1:0 Челси
19.4% (7)
3:1 Челси
11.1% (4)
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