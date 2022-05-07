  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Брентфорд
 
Позже
Саутгемптон
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
21
Эриксен
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
11
Редмонд
Натан
9
Армстронг
Адам
18
Броя
Армандо
Брентфорд
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Брентфорд
Саутгемптон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.34
Висса Йоан 5 0.14
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.11
Янельт Витали 4 0.11
Норгор Кристиан 3 0.09
Каньос Серхи 2 0.06
Янссон Понтус 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 9 (3) 0.26
Адамс Че 7 0.2
Броя Армандо 6 0.17
Эльюнусси Мохамед 4 0.11
Беднарек Ян 4 0.11
Ромеу Ориоль 2 0.06
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 7 0
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Бех Мадс 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 10 0
Ромеу Ориоль 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
7
39%
4
19%
76-90

Пропущено

19
34
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
11%
7
21%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
4
21%
5
15%
31-45
3
16%
7
21%
46-60
3
16%
4
12%
61-75
3
16%
7
21%
76-90

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
4
17%
5
25%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
6
25%
4
20%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
25%
2
10%
76-90

Пропущено

32
24
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
5
16%
3
13%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
8
25%
5
21%
31-45
4
13%
7
29%
29%
46-60
8
25%
2
8%
61-75
5
16%
2
8%
76-90

Забито

42
41
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 9
4
10%
7
17%
1-15
6
14%
7
17%
16-30
5
12%
9
22%
31-45
9
21%
7
17%
46-60
5
12%
5
12%
61-75
13
31%
6
15%
76-90

Пропущено

51
58
25 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 27
7
14%
10
17%
1-15
6
12%
9
16%
16-30
12
24%
10
17%
31-45
7
14%
14
24%
46-60
11
22%
6
10%
61-75
8
16%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0
Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Michael Salisbury

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 103
    Брентфорд 48.5% (50)
    X 42.7% (44)
    Саутгемптон 8.7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Саутгемптон
    2.28
    3.62
    3.63
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брентфорд - Саутгемптон

    Исход игры
    Брентфорд
    48% (49)
    Ничья
    43.1% (44)
    Саутгемптон
    8.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (38)
    Меньше
    62% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    77% (77)
    Нет
    23% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (39)
    2:1 Брентфорд
    29.4% (30)
    1:0 Брентфорд
    14.7% (15)
    0:1 Саутгемптон
    3.9% (4)
    1:2 Саутгемптон
    3.9% (4)
    2:0 Брентфорд
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брентфорд
    Саутгемптон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     