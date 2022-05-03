Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Позже
История личных встреч
Брентфорд
Саутгемптон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (5)
|0.34
|Висса Йоан
|5
|0.14
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.11
|Янельт Витали
|4
|0.11
|Норгор Кристиан
|3
|0.09
|Каньос Серхи
|2
|0.06
|Янссон Понтус
|2
|0.06
|Генри Рико
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|9 (3)
|0.26
|Адамс Че
|7
|0.2
|Броя Армандо
|6
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.11
|Беднарек Ян
|4
|0.11
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Армстронг Адам
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|7
|0
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Тони Айвен
|7
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Бех Мадс
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Беднарек Ян
|10
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Броя Армандо
|2
|0
|Лонг Шейн
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
21
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
7
39%
4
19%
76-90
Пропущено
19
34
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
11%
7
21%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
4
21%
5
15%
31-45
3
16%
7
21%
46-60
3
16%
4
12%
61-75
3
16%
7
21%
76-90
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
4
17%
5
25%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
6
25%
4
20%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
25%
2
10%
76-90
Пропущено
32
24
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
5
16%
3
13%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
8
25%
5
21%
31-45
4
13%
7
29%
29%
46-60
8
25%
2
8%
61-75
5
16%
2
8%
76-90
Забито
42
41
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 9
4
10%
7
17%
1-15
6
14%
7
17%
16-30
5
12%
9
22%
31-45
9
21%
7
17%
46-60
5
12%
5
12%
61-75
13
31%
6
15%
76-90
Пропущено
51
58
25 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 27
7
14%
10
17%
1-15
6
12%
9
16%
16-30
12
24%
10
17%
31-45
7
14%
14
24%
46-60
11
22%
6
10%
61-75
8
16%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0
Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Саутгемптон
Исход игры
Брентфорд
42.9% (15)
Ничья
42.9% (15)
Саутгемптон
14.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
40% (14)
Меньше
60% (21)
Обе команды забьют
Да
77.14% (27)
Нет
22.86% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (13)
2:1 Брентфорд
28.6% (10)
1:0 Брентфорд
11.4% (4)
1:2 Саутгемптон
8.6% (3)
0:1 Саутгемптон
5.7% (2)
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