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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Торпедо Москва
1:0
Первый тайм: 30'
Велес Москва
0'
1:0
15' Гол
Калмыков Амур
25' Желтая карточка
Майга Мамаду
30'

Ход матча

15'
Калмыков Амур
1:0
25'
 
Майга Мамаду
Прогнозы 108
Торпедо Москва 97.2% (105)
X 2.8% (3)
Велес Москва 0% (0)
0
выиграет Торпедо Москва, со счетом 2:0
Торпедовцы выглядят явно сильнее земляков.
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Велес Москва
1.43
4.58
7.95
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Велес Москва

История личных встреч

Торпедо Москва
Велес Москва

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
3:5
ФПД
0:1
ФПД
0:5
К
3:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 14 (2) 0.4
Калмыков Амур 12 0.34
Лебеденко Игорь 8 0.23
Лаптев Денис 5 0.14
Шумских Алексей 4 0.11
Темников Иван 3 0.09
Померко Алексей 3 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 13 (2) 0.36
Кабахидзе Владимир 5 0.14
Бацуев Аюб 3 0.08
Лопатин Даниил 3 0.08
Саркисян Геворк 3 0.08
Кертанов Константин 2 0.06
Воробьёв Илья 2 0.06
Ежков Данила 2 0.06
Тарасов Дмитрий 1 0.03
Смит Ариагнер 1 0.03
Тарасов Николай 1 0.03
Вульфов Александр 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Абдуллахи Квари 1 0.03
Стаменкович Филип 1 0.03
Джикия Темур 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Рязанцев Александр 4 1
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Полубояринов Данил 3 0
Прошкин Егор 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Султонов Мухаммад 2 0
Лаптев Денис 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 9 1
Осипов Александр 6 2
Кахидзе Александр 6 1
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 6 0
Вульфов Александр 6 0
Майга Мамаду 6 0
Абдуллахи Квари 4 1
Стаменкович Филип 4 1
Смит Ариагнер 4 0
Мальцев Руслан 4 0
Макеев Евгений 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Лопатин Даниил 3 0
Галоян Артур 3 0
Ежков Данила 3 0
Джикия Темур 1 1
Митришев Магомед 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Прищепа Дмитрий 2 0
Коротков Александр 1 0
Самылин Алексей 1 0
Денилханов Мурсалин 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
18
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
3
9%
4
22%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
4
12%
7
39%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
6
18%
4
22%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
4%
5
21%
1-15
6
24%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
8
32%
5
21%
61-75
2
8%
4
17%
76-90

Пропущено

20
28
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
20%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
3
15%
5
18%
76-90

Забито

58
42
27 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
6 Не забивали 10
4
7%
9
21%
1-15
12
21%
5
12%
16-30
11
19%
5
12%
31-45
6
10%
9
21%
46-60
17
29%
29%
6
14%
61-75
8
14%
8
19%
76-90

Пропущено

33
43
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
18%
4
9%
1-15
5
15%
8
19%
16-30
7
21%
9
21%
31-45
3
9%
9
21%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
6
18%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1
Велес Москва
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва 1:0 Заявка 35 18 14 3 59 - 33 68
3. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
4. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
5. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
6. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва 0:1 Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 35 13 7 15 43 - 46 46
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор Заявка 35 6 12 17 33 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
3. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
4. Торпедо Москва 1:0 Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
9. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
10. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
11. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
12. Велес Москва 0:1 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 1:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва 0:1 Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    36'
    Померко с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Калмыков головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Лебеденко в касание пробил в ближний угол ворот, Кузнецов в прыжке спас свою команду. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Велеса". Нетфуллин выполнил подачу в центр штрафной площади, Шумских головой пробил по воротам, мяч попал в защитника "Велеса". 
  • 34'
    Самсонов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Калмыкову, чтобы головой пробить по воротам. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Джикия получил повреждение в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади, досталось Тимуру от Седько, после паузы форвард "Велеса" показал, что он готов играть дальше. 
  • Штанга
    32'
    Енин головой от радиуса штрафной площади выполнил скидку в центр штрафной площади, Седько под давлением соперника в падении пробил в левый угол ворот, Кузнецов в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже Алексей окончательно выловил его. 
  • 31'
    Померко со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, после борьбы Калмыков сбросил мяч на Енина, Иван пробил по воротам, Стаменкович накрыл соперника и блокировал попытку. 
  • Желтая карточка
    30'
    Капитан "Велеса" Мамаду Майга получил жёлтую карточку в борьбе за верховой мяч в центре поля против Енина. 
  • 29'
    Кертанов совершил рывок вперёд по правому флангу, далее под давлением соперника Константин от лицевой линии выполнил подачу в штрафную площадь, но мяч свалился у него с ноги, будет удар от ворот. 
  • 28'
    Из центра поля последовал заброс на ход Енину по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
  • Угловой
    27'
    Нетфуллин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз игроки "Велеса" очень уверенно отбились при стандарте. 
  • 26'
    Поднялся Вульфов после паузы, показал полузащитник "Велеса", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Вульфов чуть ранее в борьбе с Седько на левой половине поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Велеса", пауза в игре. 
  • 24'
    Енин на правом фланге активно поработал у штрафной площади "Велеса", пришлось Майга выбивать мяч на угловой. 
  • Судья
    23'
    Кертанов в борьбе с Померко оказался на газоне у радиуса штрафной площади, Роман Сафьян показал, что нужно играть дальше. 
  • Офсайд
    22'
    Померко из центра поля выполнил передачу на ход Калмыкову по центру, Амур на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
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    • 21'
      Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади, Калмыков грудью сбросил мяч чуть назад, Седько в касание пробил по воротам, мяч попал в Стаменковича и затем его уже на правом углу штрафной площади подобрал Кузнецов. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Амур Калмыков при взятии ворот "Велеса" получил небольшое кисти, врачи "Торпедо" за пределами поля быстро заморозили больное место. 
    • 19'
      Коротков с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Александр пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 18'
      Калмыков теперь уже по левому флангу отправил в прорыв Енина, Иван от лицевой линии выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Велеса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Калмыков!!! Калмыков по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем Амур низом отправил мяч в левый угол ворот, Кузнецов на этот раз был бессилен. 
    • 16'
      Галоян со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Темников на левом фланге нарушил правила против Короткова. "Велес" тщательно готовится к стандарту. 
    • Опасный момент
      14'
      Самсонов отправил Седько в проход по левому флангу, Павел при подаче в штрафную площадь опасно закрутил мяч под дальнюю штангу, Кузнецов в прыжке смог смахнуть мяч на правый угол штрафной площади на своего партнёра по команде. 
    • 13'
      В среднем темпе старается действовать "Велес", номинальные гости понимают, что против "Торпедо" в быстрый футбол играть не нужно. 
    • Судья
      12'
      Галоян со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Торпедо" и отскочил в центр штрафной, где в борьбе один из игроков "Велеса" оказался на газоне, Роман Сафьян показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Самсонов на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Галояна. "Велес" заработал достаточно опасный стандарт. 
    • 10'
      Седько от радиуса штрафной площади покатил мяч на правую половину поля, Лебеденко в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 9'
      Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Енину по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 8'
      Игроки "Велеса" пока перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти достаточно трудно. 
    • 7'
      Кахидзе из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Джикии, Ботнарь вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч. 
    • 6'
      Нетфуллин пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      5'
      Седько с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 4'
      Седько с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, защитникам "Велеса" теперь уже под давлением Калмыкова пришлось выбивать мяч на угловой. 
    • Угловой
      3'
      Седько с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Велеса" очень уверенно отвели угрозу от своих волрот при этом стандарте. 
    • 2'
      Из аута с правого фланга был вброшен мяч на ход Лебеденко, Игорь навязал хорошую борьбу Стаменковичу, Филипу пришлось выбивать мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Торпедо" и "Велесом". "Торпедо" нужно набирать три очка и продолжать укрепляться на втором месте в турнирной таблице. "Велесу" уже практически ничего не нужно, но побороться за первую десятку команда вполне способна, да и само по себе "Торпедо" может считаться неплохим раздражителем. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч московская бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Помогать ему на бровках будут Ринат Деушев и Артём Перов. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Вертков. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 36-го тура первенства ФНЛ между московскими "Торпедо" и "Велесом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 108
    Торпедо Москва 97.2% (105)
    X 2.8% (3)
    Велес Москва 0% (0)
    0
    выиграет Торпедо Москва, со счетом 2:0
    Торпедовцы выглядят явно сильнее земляков.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Велес Москва
    1.43
    4.58
    7.95
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    Где смотреть матч Торпедо Москва 1:0 Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Велес Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    97.2% (105)
    Ничья
    2.8% (3)
    Велес Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.39% (31)
    Меньше
    69.61% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    28.43% (29)
    Нет
    71.57% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    37% (40)
    1:0 Торпедо Москва
    27.8% (30)
    2:1 Торпедо Москва
    19.4% (21)
    3:1 Торпедо Москва
    4.6% (5)
    3:0 Торпедо Москва
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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