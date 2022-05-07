Торпедовцы выглядят явно сильнее земляков.
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|14 (2)
|0.4
|Калмыков Амур
|12
|0.34
|Лебеденко Игорь
|8
|0.23
|Лаптев Денис
|5
|0.14
|Шумских Алексей
|4
|0.11
|Темников Иван
|3
|0.09
|Померко Алексей
|3
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|13 (2)
|0.36
|Кабахидзе Владимир
|5
|0.14
|Бацуев Аюб
|3
|0.08
|Лопатин Даниил
|3
|0.08
|Саркисян Геворк
|3
|0.08
|Кертанов Константин
|2
|0.06
|Воробьёв Илья
|2
|0.06
|Ежков Данила
|2
|0.06
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.03
|Смит Ариагнер
|1
|0.03
|Тарасов Николай
|1
|0.03
|Вульфов Александр
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Абдуллахи Квари
|1
|0.03
|Стаменкович Филип
|1
|0.03
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Рязанцев Александр
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Калмыков Амур
|3
|1
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Лаптев Денис
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|9
|1
|Осипов Александр
|6
|2
|Кахидзе Александр
|6
|1
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|6
|0
|Вульфов Александр
|6
|0
|Майга Мамаду
|6
|0
|Абдуллахи Квари
|4
|1
|Стаменкович Филип
|4
|1
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Мальцев Руслан
|4
|0
|Макеев Евгений
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Лопатин Даниил
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Ежков Данила
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Митришев Магомед
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Прищепа Дмитрий
|2
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Денилханов Мурсалин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|35
|18
|14
|3
|59 - 33
|68
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|4.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|6.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|3.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|4.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|12.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5