Капитан "Велеса" Мамаду Майга получил жёлтую карточку в борьбе за верховой мяч в центре поля против Енина.

Померко со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, после борьбы Калмыков сбросил мяч на Енина, Иван пробил по воротам, Стаменкович накрыл соперника и блокировал попытку.

Енин головой от радиуса штрафной площади выполнил скидку в центр штрафной площади, Седько под давлением соперника в падении пробил в левый угол ворот, Кузнецов в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже Алексей окончательно выловил его.

Джикия получил повреждение в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади, досталось Тимуру от Седько, после паузы форвард "Велеса" показал, что он готов играть дальше.

Самсонов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Калмыкову, чтобы головой пробить по воротам.

Угловой у ворот "Велеса". Нетфуллин выполнил подачу в центр штрафной площади, Шумских головой пробил по воротам, мяч попал в защитника "Велеса".

Померко с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Калмыков головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Лебеденко в касание пробил в ближний угол ворот, Кузнецов в прыжке спас свою команду.

Померко из центра поля выполнил передачу на ход Калмыкову по центру, Амур на этот раз забрался в небольшой офсайд.

Кертанов в борьбе с Померко оказался на газоне у радиуса штрафной площади, Роман Сафьян показал, что нужно играть дальше.

Енин на правом фланге активно поработал у штрафной площади "Велеса", пришлось Майга выбивать мяч на угловой.

Вульфов чуть ранее в борьбе с Седько на левой половине поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Велеса", пауза в игре.

Поднялся Вульфов после паузы, показал полузащитник "Велеса", что он готов играть дальше.

Нетфуллин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз игроки "Велеса" очень уверенно отбились при стандарте.

Из центра поля последовал заброс на ход Енину по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

Кертанов совершил рывок вперёд по правому флангу, далее под давлением соперника Константин от лицевой линии выполнил подачу в штрафную площадь, но мяч свалился у него с ноги, будет удар от ворот.

21' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади, Калмыков грудью сбросил мяч чуть назад, Седько в касание пробил по воротам, мяч попал в Стаменковича и затем его уже на правом углу штрафной площади подобрал Кузнецов.

20' Амур Калмыков при взятии ворот "Велеса" получил небольшое кисти, врачи "Торпедо" за пределами поля быстро заморозили больное место.

19' Коротков с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Александр пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

18' Калмыков теперь уже по левому флангу отправил в прорыв Енина, Иван от лицевой линии выполнил прострел к линии вратарской, защитники "Велеса" сыграли внимательно и перехватили мяч.

17' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Калмыков!!! Калмыков по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем Амур низом отправил мяч в левый угол ворот, Кузнецов на этот раз был бессилен.

16' Галоян со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

15' Темников на левом фланге нарушил правила против Короткова. "Велес" тщательно готовится к стандарту.

14' Самсонов отправил Седько в проход по левому флангу, Павел при подаче в штрафную площадь опасно закрутил мяч под дальнюю штангу, Кузнецов в прыжке смог смахнуть мяч на правый угол штрафной площади на своего партнёра по команде.

13' В среднем темпе старается действовать "Велес", номинальные гости понимают, что против "Торпедо" в быстрый футбол играть не нужно.