Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Велес Москва
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|14 (2)
|0.41
|Калмыков Амур
|12
|0.35
|Лебеденко Игорь
|8
|0.24
|Лаптев Денис
|5
|0.15
|Шумских Алексей
|4
|0.12
|Темников Иван
|3
|0.09
|Померко Алексей
|3
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|13 (2)
|0.37
|Кабахидзе Владимир
|5
|0.14
|Бацуев Аюб
|3
|0.09
|Лопатин Даниил
|3
|0.09
|Саркисян Геворк
|3
|0.09
|Кертанов Константин
|2
|0.06
|Воробьёв Илья
|2
|0.06
|Ежков Данила
|2
|0.06
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.03
|Смит Ариагнер
|1
|0.03
|Тарасов Николай
|1
|0.03
|Вульфов Александр
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Абдуллахи Квари
|1
|0.03
|Стаменкович Филип
|1
|0.03
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Рязанцев Александр
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Калмыков Амур
|3
|1
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Лаптев Денис
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|9
|1
|Осипов Александр
|6
|2
|Кахидзе Александр
|6
|1
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|6
|0
|Вульфов Александр
|6
|0
|Майга Мамаду
|6
|0
|Абдуллахи Квари
|4
|1
|Стаменкович Филип
|4
|1
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Мальцев Руслан
|4
|0
|Макеев Евгений
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Лопатин Даниил
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Ежков Данила
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Митришев Магомед
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Прищепа Дмитрий
|2
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Денилханов Мурсалин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
18
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
3
9%
4
22%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
4
12%
7
39%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
6
18%
4
22%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
4%
5
21%
1-15
6
24%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
8
32%
5
21%
61-75
2
8%
4
17%
76-90
Пропущено
20
28
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
20%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
3
15%
5
18%
76-90
Забито
58
42
27 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
6 Не забивали 10
4
7%
9
21%
1-15
12
21%
5
12%
16-30
11
19%
5
12%
31-45
6
10%
9
21%
46-60
17
29%
29%
6
14%
61-75
8
14%
8
19%
76-90
Пропущено
33
43
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
18%
4
9%
1-15
5
15%
8
19%
16-30
7
21%
9
21%
31-45
3
9%
9
21%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
6
18%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1
Велес Москва
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|58 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|70 - 45
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|51 - 38
|52
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|14
|5
|16
|42 - 43
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 56
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|8
|0
|33 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 35
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Велес Москва
Исход игры
Торпедо Москва
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Велес Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (15)
Меньше
66.67% (30)
Обе команды забьют
Да
31.11% (14)
Нет
68.89% (31)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
36.2% (17)
1:0 Торпедо Москва
27.7% (13)
2:1 Торпедо Москва
25.5% (12)
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