Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Деннис Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.

48' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Уотфорд

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Гехи Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Гехи Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

45' Каембе Эдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Головой пробил Гехи Марк , но голкипер отбил его в поле!

44' Каембе Эдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Клеверли Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Клеверли Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

39' Батлэнд Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Каембе Эдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кинг Джошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Эзе Эберечи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

36' Фемения Кико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

35' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Фемения Кико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Клайн Натаниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Г О О О О О Л - Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бен Фостер прыгнул не в ту сторону.

30' После проверки VAR судья не изменил решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

25' Плохо сыграл Уорд Джоэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Камара Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

23' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе

20' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

17' Удар от ворот произведет Уотфорд

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фемения Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Камара Ассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Отличный пас сделал Клеверли Том из команды Уотфорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

13' Эзе Эберечи пробил со штрафного прямо в стенку

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Заха Уилфрид нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Уотфорд

8' Олисе Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Клеверли Том наказан за толчок Конор Галлахер

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Уотфорд

5' Гехи Марк наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

5' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

4' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Уотфорд

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре