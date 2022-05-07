Стадион: Селхерст Парк
1:0
Второй тайм: 68'
16' Желтая карточкаКамара Ассан
1:0
31' ПенальтиЗаха Уилфрид
64' Желтая карточкаХьюз Уилл
Ход матча
16'
31'
1:0
52'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
12
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
39
Каембе
Эдо
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
19 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
12 Сема КенНападающий
-
28 Калу СамуэльНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Уотфорд
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|13 (5)
|0.37
|Галлахер Конор
|8
|0.23
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.17
|Бентеке Кристиан
|4
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Эзе Эберечи
|1
|0.03
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.29
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.14
|Эрнандес Хуан
|5
|0.14
|Сарр Исмаила
|5
|0.14
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Педро Жоао
|2
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|0
|Уорд Джоэл
|8
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Макартур Джеймс
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Куцка Юрай
|4
|1
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Камара Ассан
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
8
31%
7
41%
76-90
Пропущено
16
27
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
6
38%
7
26%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
25%
4
15%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
5
24%
4
24%
76-90
Пропущено
24
40
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
13%
6
15%
1-15
4
17%
7
18%
16-30
8
33%
4
10%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
12
30%
76-90
Забито
47
34
17 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
6
13%
5
15%
1-15
3
6%
7
21%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
7
15%
1
3%
46-60
10
21%
6
18%
61-75
13
28%
11
32%
76-90
Пропущено
40
67
25 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 31
5
13%
10
15%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
14
35%
11
16%
31-45
2
5%
10
15%
46-60
4
10%
8
12%
61-75
9
23%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|2:0 Заявка
|35
|20
|9
|6
|70 - 29
|69
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|35
|15
|4
|16
|33 - 34
|49
|9.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|10.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|11.
|Брентфорд
|2:0 Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 52
|43
|12.
|Астон Вилла
|3:0 Заявка
|34
|13
|4
|17
|47 - 46
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|15.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 60
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|35
|7
|13
|15
|31 - 49
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Челси
|2:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 18
|32
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|2:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|2:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|18
|8
|2
|8
|15 - 15
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Астон Вилла
|3:0 Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 21
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|11.
|Брентфорд
|2:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 38
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Исход игры
Кристал Пэлас
88.2% (90)
Ничья
9.8% (10)
Уотфорд
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.5% (50)
Меньше
50.5% (51)
Обе команды забьют
Да
57.43% (58)
Нет
42.57% (43)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
41.2% (42)
1:0 Кристал Пэлас
27.5% (28)
2:0 Кристал Пэлас
11.8% (12)
1:1 Ничья
9.8% (10)
3:1 Кристал Пэлас
2.9% (3)
3:0 Кристал Пэлас
2% (2)
4:2 Кристал Пэлас
2% (2)
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