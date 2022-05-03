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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Кристал Пэлас
 
Позже
Уотфорд
Прогнозы 35
Кристал Пэлас 80% (28)
X 14.3% (5)
Уотфорд 5.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Уотфорд
1.70
4.12
5.51
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кристал Пэлас
Уотфорд

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:4
КЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:3
Ч
4:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
2:0
К
4:3
Ч
0:0
Ч
0:2
К
2:0
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 12 (4) 0.35
Галлахер Конор 8 0.24
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.18
Бентеке Кристиан 4 0.12
Матета Жан-Филипп 4 0.12
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Эзе Эберечи 1 0.03
Макартур Джеймс 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Клайн Натаниэль 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.29
Кинг Джошуа 5 (1) 0.15
Эрнандес Хуан 5 0.15
Сарр Исмаила 5 0.15
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 0
Уорд Джоэл 8 0
Заха Уилфрид 4 1
Андерсен Йоаким 4 0
Гехи Марк 4 0
Макартур Джеймс 3 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Куцка Юрай 4 1
Сиссоко Мусса 5 0
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Камара Ассан 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
5
29%
29%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
2
12%
61-75
8
31%
7
41%
76-90

Пропущено

16
27
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
6
38%
7
26%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
25%
4
15%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
24 Не забивали 23
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
5
24%
4
24%
76-90

Пропущено

24
40
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
13%
6
15%
1-15
4
17%
7
18%
16-30
8
33%
4
10%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
12
30%
76-90

Забито

47
34
17 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
6
13%
5
15%
1-15
3
6%
7
21%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
7
15%
1
3%
46-60
10
21%
6
18%
61-75
13
28%
11
32%
76-90

Пропущено

40
67
25 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 31
5
13%
10
15%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
14
35%
11
16%
31-45
2
5%
10
15%
46-60
4
10%
8
12%
61-75
9
23%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 54 минуты.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Кристал Пэлас 80% (28)
    X 14.3% (5)
    Уотфорд 5.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Уотфорд
    1.70
    4.12
    5.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Уотфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Уотфорд

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    80% (28)
    Ничья
    14.3% (5)
    Уотфорд
    5.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (23)
    Нет
    34.29% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    42.9% (15)
    1:0 Кристал Пэлас
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    2:0 Кристал Пэлас
    11.4% (4)
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    Кристал Пэлас
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