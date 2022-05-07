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Всем привет! В 28-м туре чемпионата России уже обеспечивший себе золотые медали "Зенит" примет на "Газпром Арене" подмосковные "Химки", которые ещё не обезопасили себя от вылета. За текстовой трансляцией матча вы можете наблюдать на нашем сайте, вести её будет Кирилл Иванцов.