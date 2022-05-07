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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Зенит
 
Позже
Химки
Прогнозы 132
Зенит 82.6% (109)
X 12.1% (16)
Химки 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Химки
1.28
6.83
14.50
Все Коэффициенты
Новости
71
Одоевский
Даниил
19
Сутормин
Алексей
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
4
Круговой
Данил
10
Малком
Филипе
5
Барриос
Вилмар
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
9
Алберто
Юри
22
Лантратов
Илья
88
Григалава
Гиа
23
Волков
Захар
6
Тихий
Дмитрий
20
Главчич
Неманья
70
Магомедов
Бутта
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
44
Кухарчук
Илья
7
Садыгов
Илья
19
Руденко
Александр
Александрович
Зенит
4-4-2
Химки
3-4-2-1

История личных встреч

Зенит
Химки

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:2
ТМС
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.41
Малком Филипе 8 0.3
Клаудиньо 8 (1) 0.3
Ерохин Александр 7 0.26
Азмун Сердар 7 (1) 0.26
Мостовой Андрей 4 0.15
Алберто Юри 4 0.15
Сутормин Алексей 4 (4) 0.15
Вендел Маркус 3 0.11
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Оздоев Магомед 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.33
Кухарчук Илья 5 0.19
Руденко Александр Александрович 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 2 0.07
Долгов Александр 2 0.07
Садыгов Илья 2 0.07
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.07
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Идову Брайн 0 0
Тихий Дмитрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Алберто Юри 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 8 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Идову Брайн 3 1
Набиуллин Эльмир 3 1
Камышев Илья 3 1
Филин Александр 4 0
Сабович Бесард 4 0
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Виана Бруно 1 1
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

42
12
21 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
4
10%
1
8%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
13
31%
1
8%
31-45
6
14%
1
8%
46-60
4
10%
4
33%
61-75
11
26%
5
42%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
7
28%
46-60
4
27%
5
20%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
8
35%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
8
35%
4
22%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
4
40%
7
37%
76-90

Забито

65
30
33 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 9
2 Не забивали 10
5
8%
3
10%
1-15
7
11%
2
7%
16-30
21
32%
4
13%
31-45
6
9%
6
20%
46-60
7
11%
6
20%
61-75
19
29%
29%
9
30%
76-90

Пропущено

25
44
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
3
12%
4
9%
1-15
3
12%
8
18%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
16%
7
16%
46-60
7
28%
8
18%
61-75
6
24%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Химки
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2
Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
9. Ахмат 0:0 Заявка 28 11 3 14 33 - 37 36
10. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
11. Нижний Новгород 0:0 Заявка 28 7 9 12 25 - 38 30
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Ахмат 0:0 Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород 0:0 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
13. Ахмат 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 20 12
14. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 1'
    "Зенит" в бирюзовой форме, "Химки" в жёлто-чёрной расцветке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Зенит - Химки

Исход игры
Зенит
82.7% (110)
Ничья
12% (16)
Химки
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
65.45% (72)
Нет
34.55% (38)
Популярный счёт
2:0 Зенит
22.6% (30)
3:1 Зенит
21.1% (28)
2:1 Зенит
17.3% (23)
2:2 Ничья
6% (8)
1:1 Ничья
4.5% (6)
3:0 Зенит
3% (4)
4:1 Зенит
2.3% (3)
1:2 Химки
1.5% (2)
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Зенит
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