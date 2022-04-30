Стадион: Газпром Арена
История личных встреч
Зенит
Химки
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.41
|Малком Филипе
|8
|0.3
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.3
|Ерохин Александр
|7
|0.26
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.26
|Мостовой Андрей
|4
|0.15
|Алберто Юри
|4
|0.15
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.15
|Вендел Маркус
|3
|0.11
|Круговой Данил
|2
|0.07
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Оздоев Магомед
|1
|0.04
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.04
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|9 (4)
|0.33
|Кухарчук Илья
|5
|0.19
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.07
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.07
|Долгов Александр
|2
|0.07
|Садыгов Илья
|2
|0.07
|Мирзов Резиуан
|2 (1)
|0.07
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Трошечкин Александр
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Идову Брайн
|0
|0
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|8
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|5
|0
|Идову Брайн
|3
|1
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|Камышев Илья
|3
|1
|Филин Александр
|4
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
42
12
21 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
4
10%
1
8%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
13
31%
1
8%
31-45
6
14%
1
8%
46-60
4
10%
4
33%
61-75
11
26%
5
42%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
7
28%
46-60
4
27%
5
20%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
8
35%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
8
35%
4
22%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
4
40%
7
37%
76-90
Забито
65
30
33 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 9
2 Не забивали 10
5
8%
3
10%
1-15
7
11%
2
7%
16-30
21
32%
4
13%
31-45
6
9%
6
20%
46-60
7
11%
6
20%
61-75
19
29%
29%
9
30%
76-90
Пропущено
25
44
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
3
12%
4
9%
1-15
3
12%
8
18%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
16%
7
16%
46-60
7
28%
8
18%
61-75
6
24%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Химки
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2
Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Химки
Исход игры
Зенит
79.6% (39)
Ничья
14.3% (7)
Химки
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.45% (31)
Меньше
29.55% (13)
Обе команды забьют
Да
68.18% (30)
Нет
31.82% (14)
Популярный счёт
3:1 Зенит
22.4% (11)
2:1 Зенит
20.4% (10)
2:0 Зенит
18.4% (9)
2:2 Ничья
8.2% (4)
1:1 Ничья
4.1% (2)
3:0 Зенит
4.1% (2)
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