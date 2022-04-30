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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Зенит
 
Позже
Химки
Прогнозы 49
Зенит 79.6% (39)
X 14.3% (7)
Химки 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Химки
1.28
6.60
13.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Химки

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:2
ТМС
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.41
Малком Филипе 8 0.3
Клаудиньо 8 (1) 0.3
Ерохин Александр 7 0.26
Азмун Сердар 7 (1) 0.26
Мостовой Андрей 4 0.15
Алберто Юри 4 0.15
Сутормин Алексей 4 (4) 0.15
Вендел Маркус 3 0.11
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Оздоев Магомед 1 0.04
Чистяков Дмитрий 1 0.04
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.33
Кухарчук Илья 5 0.19
Руденко Александр Александрович 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 2 0.07
Долгов Александр 2 0.07
Садыгов Илья 2 0.07
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.07
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Идову Брайн 0 0
Тихий Дмитрий 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Алберто Юри 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 8 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Идову Брайн 3 1
Набиуллин Эльмир 3 1
Камышев Илья 3 1
Филин Александр 4 0
Сабович Бесард 4 0
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Виана Бруно 1 1
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0

Голы по времени матча

Забито

42
12
21 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
4
10%
1
8%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
13
31%
1
8%
31-45
6
14%
1
8%
46-60
4
10%
4
33%
61-75
11
26%
5
42%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
7
28%
46-60
4
27%
5
20%
61-75
2
13%
3
12%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
8
35%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
8
35%
4
22%
76-90

Пропущено

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
4
40%
7
37%
76-90

Забито

65
30
33 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 9
2 Не забивали 10
5
8%
3
10%
1-15
7
11%
2
7%
16-30
21
32%
4
13%
31-45
6
9%
6
20%
46-60
7
11%
6
20%
61-75
19
29%
29%
9
30%
76-90

Пропущено

25
44
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
3
12%
4
9%
1-15
3
12%
8
18%
16-30
2
8%
7
16%
31-45
4
16%
7
16%
46-60
7
28%
8
18%
61-75
6
24%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1
Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Химки
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2
Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
8. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Зенит 79.6% (39)
    X 14.3% (7)
    Химки 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Химки
    1.28
    6.60
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Зенит - Химки

    Исход игры
    Зенит
    79.6% (39)
    Ничья
    14.3% (7)
    Химки
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    3:1 Зенит
    22.4% (11)
    2:1 Зенит
    20.4% (10)
    2:0 Зенит
    18.4% (9)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    3:0 Зенит
    4.1% (2)
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    Зенит
    Химки
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