ЦСКА Москва

Победит.цска
Юрий Данилов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.3
|Эджуке Чидера
|5
|0.19
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.19
|Чалов Фёдор
|3
|0.11
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.11
|Фернандес Марио
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Ушаков Егор
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|11
|0.41
|Юсупов Артур
|7 (2)
|0.26
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.22
|Попов Ивелин
|5
|0.19
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0.11
|Маргасов Тимофей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|2
|0.07
|Родригао
|2
|0.07
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Мелкадзе Георгий
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Фернандес Марио
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|3
|0
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Щенников Георгий
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|6
|1
|Прохин Данила
|7
|0
|Родригао
|4
|1
|Бурмистров Никита
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Попов Ивелин
|3
|0
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Макарчук Артём
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7