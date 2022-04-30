Стадион: ВЭБ Арена
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Сочи
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.3
|Эджуке Чидера
|5
|0.19
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.19
|Чалов Фёдор
|3
|0.11
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.11
|Фернандес Марио
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Ушаков Егор
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|11
|0.41
|Юсупов Артур
|7 (2)
|0.26
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.22
|Попов Ивелин
|5
|0.19
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0.11
|Маргасов Тимофей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|2
|0.07
|Родригао
|2
|0.07
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Мелкадзе Георгий
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Фернандес Марио
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|3
|0
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Щенников Георгий
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|6
|1
|Прохин Данила
|7
|0
|Родригао
|4
|1
|Бурмистров Никита
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Попов Ивелин
|3
|0
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Макарчук Артём
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
7
33%
6
32%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
17%
6
21%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
5
28%
3
10%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
4
22%
8
28%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
4
25%
76-90
Забито
39
48
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
7
18%
8
17%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
6
15%
5
10%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
8
21%
7
15%
61-75
11
28%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
26
29
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
15%
2
7%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
3
12%
7
24%
31-45
6
23%
7
24%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
8
31%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2
Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи
Исход игры
ЦСКА Москва
48.6% (18)
Ничья
29.7% (11)
Сочи
21.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (18)
Меньше
47.06% (16)
Обе команды забьют
Да
79.41% (27)
Нет
20.59% (7)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
29.7% (11)
1:1 Ничья
24.3% (9)
1:0 ЦСКА Москва
13.5% (5)
1:2 Сочи
8.1% (3)
2:2 Ничья
5.4% (2)
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