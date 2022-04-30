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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 37
ЦСКА Москва 48.6% (18)
X 29.7% (11)
Сочи 21.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Сочи
2.26
3.75
3.42
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Сочи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.3
Эджуке Чидера 5 0.19
Заболотный Антон 5 (1) 0.19
Чалов Фёдор 3 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.11
Фернандес Марио 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 11 0.41
Юсупов Артур 7 (2) 0.26
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.22
Попов Ивелин 5 0.19
Жоаозиньо Рамос 3 0.11
Маргасов Тимофей 2 0.07
Терехов Сергей 2 0.07
Родригао 2 0.07
Барсов Максим 2 0.07
Мелкадзе Георгий 2 0.07
Заика Кирилл 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Гбамен Жан-Филипп 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Щенников Георгий 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 6 1
Прохин Данила 7 0
Родригао 4 1
Бурмистров Никита 5 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
7
33%
6
32%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
17%
6
21%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
5
28%
3
10%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
4
22%
8
28%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
4
25%
76-90

Забито

39
48
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
7
18%
8
17%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
6
15%
5
10%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
8
21%
7
15%
61-75
11
28%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

26
29
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
15%
2
7%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
3
12%
7
24%
31-45
6
23%
7
24%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
8
31%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1
Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2
Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
8. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 37
    ЦСКА Москва 48.6% (18)
    X 29.7% (11)
    Сочи 21.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Сочи
    2.26
    3.75
    3.42
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    48.6% (18)
    Ничья
    29.7% (11)
    Сочи
    21.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (27)
    Нет
    20.59% (7)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    29.7% (11)
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    13.5% (5)
    1:2 Сочи
    8.1% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
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    Сочи
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