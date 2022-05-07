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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 3'
Ахмат
0' 3'
13
Гойло
Никита
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
5
Масоэро
Лукас
34
Козлов
Алексей
37
Шарипов
Альберт
14
Кравцов
Кирилл
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
88
Берковский
Илья
93
Сулейманов
Тимур
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
47
Уткин
Даниил
17
Садулаев
Лечи
25
Трошечкин
Александр
Нижний Новгород
3-4-2-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Нижний Новгород
Ахмат

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (3) 0.26
Козлов Алексей 4 0.15
Гоцук Кирилл 3 0.11
Горбунов Игорь 2 0.07
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 9 0.33
Конате Мохамед II 6 (1) 0.22
Трошечкин Александр 3 0.11
Себаи Сенин 3 0.11
Коновалов Игорь 3 (2) 0.11
Полярус Артём 2 (1) 0.07
Тимофеев Артём 2 (2) 0.07
Карапузов Владислав 1 0.04
Бериша Бернард 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 9 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Гоцук Кирилл 5 0
Калинский Николай 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Семёнов Андрей 7 0
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Быстров Марат 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
4
18%
16-30
3
20%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
6
35%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Забито

28
34
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
5
18%
11
32%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
8
29%
7
21%
76-90

Пропущено

35
36
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
31%
7
19%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
6
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1
Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
9. Ахмат 0:0 Заявка 28 11 3 14 33 - 37 36
10. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
11. Нижний Новгород 0:0 Заявка 28 7 9 12 25 - 38 30
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Ахмат 0:0 Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород 0:0 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
13. Ахмат 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 20 12
14. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 6'
    Уциев из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Трошечкину по правому флангу, Александр в борьбе с Гоцуком упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 5'
    Масоэро из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, защитники "Ахмата" сыграли внимательно и перехватили его. 
  • 4'
    Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Кравцов под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Семёнов на левом фланге огрел по ногам Стоцкого. "Нижний Новгород" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Козлов выполнил заброс на ход Берковскому по правому флангу, Илья в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Быстрова. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Нижнему Новгороду" нужно стараться отрываться от зоны переходных матчей и набирать хоть что-то, а вот "Ахмат" устроит только победа, чтобы вновь обойти московский "Спартак", который совсем недавно обыграл в Екатеринбурге "Урал". 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Максим Ковалёв из Реутова и Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Смолин из Великого Устюга. За VAR будут отвечать Евгений Турбин из Дмитрова и Валентин Мурашов из Москвы. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Ахмат

Исход игры
Нижний Новгород
30.1% (37)
Ничья
47.2% (58)
Ахмат
22.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
25.24% (26)
Меньше
74.76% (77)
Обе команды забьют
Да
70.87% (73)
Нет
29.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (47)
1:0 Нижний Новгород
13.8% (17)
2:1 Нижний Новгород
9.8% (12)
1:2 Ахмат
8.9% (11)
0:1 Ахмат
6.5% (8)
2:0 Нижний Новгород
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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