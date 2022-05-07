Первый тайм

6' Уциев из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Трошечкину по правому флангу, Александр в борьбе с Гоцуком упустил мяч за лицевую линию поля.

5' Масоэро из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, защитники "Ахмата" сыграли внимательно и перехватили его.

4' Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Кравцов под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

3' Семёнов на левом фланге огрел по ногам Стоцкого. "Нижний Новгород" заработал неплохой стандарт.

2' Козлов выполнил заброс на ход Берковскому по правому флангу, Илья в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Быстрова.