Стадион: Нижний Новгород
Позже
История личных встреч
Нижний Новгород
Ахмат
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (3)
|0.26
|Козлов Алексей
|4
|0.15
|Гоцук Кирилл
|3
|0.11
|Горбунов Игорь
|2
|0.07
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|9
|0.33
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.22
|Трошечкин Александр
|3
|0.11
|Себаи Сенин
|3
|0.11
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.11
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.07
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.07
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Бериша Бернард
|1
|0.04
|Лысцов Виталий
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Садулаев Лечи
|1
|0.04
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|9
|0
|Масоэро Лукас
|4
|1
|Ткачук Денис
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Кечкеш Акош
|1
|1
|Козлов Алексей
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Берковский Илья
|0
|1
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Семёнов Андрей
|7
|0
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Себаи Сенин
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Богосавац Мирослав
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
4
18%
16-30
3
20%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
6
35%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90
Забито
28
34
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
5
18%
11
32%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
8
29%
7
21%
76-90
Пропущено
35
36
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
31%
7
19%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
6
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1
Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|34 - 32
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Ахмат
Исход игры
Нижний Новгород
34.2% (13)
Ничья
50% (19)
Ахмат
15.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (17)
2:1 Нижний Новгород
23.7% (9)
1:0 Нижний Новгород
7.9% (3)
1:2 Ахмат
5.3% (2)
0:1 Ахмат
5.3% (2)
2:2 Ничья
5.3% (2)
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