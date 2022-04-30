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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Нижний Новгород
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 38
Нижний Новгород 34.2% (13)
X 50% (19)
Ахмат 15.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Ахмат
3.36
3.36
2.41
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нижний Новгород
Ахмат

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (3) 0.26
Козлов Алексей 4 0.15
Гоцук Кирилл 3 0.11
Горбунов Игорь 2 0.07
Эннин Ричи 1 0.04
Сулейманов Тимур 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.04
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кечкеш Акош 1 0.04
Косарев Кирилл 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 9 0.33
Конате Мохамед II 6 (1) 0.22
Трошечкин Александр 3 0.11
Себаи Сенин 3 0.11
Коновалов Игорь 3 (2) 0.11
Полярус Артём 2 (1) 0.07
Тимофеев Артём 2 (2) 0.07
Карапузов Владислав 1 0.04
Бериша Бернард 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 9 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Гоцук Кирилл 5 0
Калинский Николай 4 0
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Миладинович Иван 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Юлдошев Иброгимхалил 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Эннин Ричи 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Семёнов Андрей 7 0
Коновалов Игорь 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Быстров Марат 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
4
18%
16-30
3
20%
6
27%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
6
35%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Забито

28
34
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
5
18%
11
32%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
5
18%
3
9%
61-75
8
29%
7
21%
76-90

Пропущено

35
36
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
31%
7
19%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
6
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1
Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2
Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
8. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 38
    Нижний Новгород 34.2% (13)
    X 50% (19)
    Ахмат 15.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Ахмат
    3.36
    3.36
    2.41
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Ахмат

    Исход игры
    Нижний Новгород
    34.2% (13)
    Ничья
    50% (19)
    Ахмат
    15.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (17)
    2:1 Нижний Новгород
    23.7% (9)
    1:0 Нижний Новгород
    7.9% (3)
    1:2 Ахмат
    5.3% (2)
    0:1 Ахмат
    5.3% (2)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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    Нижний Новгород
    Ахмат
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