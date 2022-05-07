Стадион: Екатеринбург Арена
0:2
Первый тайм: 29'
0:1
11' ГолНиколсон Шамар
0:2
26' ГолНиколсон Шамар
Ход матча
11'
0:1
26'
0:2
27
Шатов
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Урал
Спартак Москва
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|8
|0.29
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.07
|Мишкич Даниэль
|2
|0.07
|Железнов Юрий
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.07
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Шатов Олег
|0
|0
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|8 (4)
|0.29
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.21
|Понсе Эсекель
|4
|0.14
|Николсон Шамар
|4
|0.14
|Зобнин Роман
|3
|0.11
|Литвинов Руслан
|2
|0.07
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Джикия Георгий
|1
|0.04
|Жиго Самуэль
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игнатов Михаил
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|9
|1
|Бикфалви Эрик
|6
|1
|Мишкич Даниэль
|6
|0
|Егорычев Андрей
|6
|0
|Кузьмичев Иван
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Гогличидзе Лео
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Магомадов Чингиз
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|1
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Жиго Самуэль
|8
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Джикия Георгий
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
10
21
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
4
40%
8
38%
76-90
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
20%
6
29%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
32%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
4
25%
76-90
Забито
23
32
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
4
17%
2
6%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
8
35%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
5
22%
9
28%
76-90
Пропущено
29
37
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
6
21%
3
8%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
1
3%
3
8%
31-45
4
14%
5
14%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
34%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1
ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|64 - 26
|61
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 27
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|9.
|Ахмат
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|33 - 37
|35
|10.
|Ростов
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|45 - 46
|34
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 38
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|31 - 43
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|0:2 Заявка
|28
|6
|9
|13
|21 - 33
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|25 - 38
|23
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 15
|37
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|0:2 Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 21
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|11.
|Урал
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал 0:2 Спартак Москва
Исход игры
Урал
18.2% (37)
Ничья
25.1% (51)
Спартак Москва
56.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (55)
Меньше
47.62% (50)
Обе команды забьют
Да
84.76% (89)
Нет
15.24% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
16.7% (34)
1:2 Спартак Москва
16.3% (33)
2:1 Урал
6.9% (14)
0:1 Спартак Москва
5.9% (12)
1:0 Урал
2% (4)
2:2 Ничья
2% (4)
1:3 Спартак Москва
1.5% (3)
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