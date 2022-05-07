Августиняк затянул с ударом и не сумел пробить по воротам. Впрочем, сфера прилетела к Железнову, и тот уже не промахнулся с близкого расстояния.

Шатов отправлял передачу с правого края в штрафную соперника - мяч прилетел в руки голкипера "Спартака", уверенно сыгравшего на выходе.

Ушли атакующие действия соперников на второй план. Помазун после очередного удара Мозеса смог сыграть в воротах, отбив мяч в сторону от рамки!

25 минут отыграли соперники. Соболев сейчас получил снаряд перед воротами соперника, после чего произвел удар по воротам, но направил сферу выше цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛСОН! 0:2! Снова вырвался на свидание с кипером игрок "Спартака", который покатил сферу в правый от себя угол! Еще один гол удается забить "красно-белым".

Огромный шаг на пути к победе сделал "Спартак". Два гола отыграть будет крайне сложно, учитывая тот факт, что впереди у "Урала" ничего не получается.

Еще один дальний удар Соболева! Отражает выстрел Помазун, и на добивании не успевает сыграть Николсон, который подумывает уже о хет-трике.

Еще один прострел от Соболева с левого края - на голову сопернику мяч прилетает. Выносят уральцы сфера подальше от собственной рамки.

Николсон с левого края выполнял прострел в центр штрафной соперника. Мяч в итоге удалось выбить на угловой одному из защитников "Урала".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛСОН! 0:1! Подача от левого края в исполнении спартаковцев. Николсон нанес выстрел по рамке соперника, и мяч влетел точно в правый от игрока "Спартака" угол.

Бикфалви рвался к воротам соперника, но спокойно выбил снаряд за пределы поля один из защитников "Спартака", отработавший в защите.

МОМЕНТ! Помазун спасает свою команду после удара Мозеса из центра. Удается голкиперу перевести снаряд на угловой. Посмотрим, что из этого получится.

Николсон снова пробивает по воротам соперника. В падении через себя он пробивает. Получается крайне слабо, и мяч прямо по позиции вратаря прилетает.

Угловой подали сейчас футболисты "Урала". Последовал навес с левого края в штрафную "Спартака" - прямо на голову защитникам снаряд приземлился.

Ваноли активно ведет себя у кромки поля. Кричит он, размахивает руками и гонит свой коллектив вперед, надеясь подбодрить партнеров.

10' Соболеву не удалось выполнить прострел с левого края. Попытался он отдать пас на партнера, но передача была слишком уж авантюрной.

9' Бикфалви прошел к воротам соперника с левого края, после чего выполнил передачу в центр штрафной соперника, где никого в тот момент не оказалось.

8' Шатова соперники срубили на газон. Рефери вполне мог показать нарушителю карточку желтого цвета, но делать этого страж порядка не стал.

7' Промес сейчас продирался к воротам соперника, после чего выполнил пас в центр штрафной, где были только футболисты "Урала".

6' Под руководство Ваноли "Спартак" на выезде еще не побеждал. Не исключено, что и сегодня "Спартаку" не удастся набрать очко, и, уже тем более, одолеть противника.

5' Интересная информация для любителей ставок. В 9-ти из 10-ти матчах между командами проходил прогноз "обе забьют - нет". Но почему-то сегодня кажется, что оппонентам удастся порадовать нас, обычных болельщиков.

3' Кузьмичев нанес тем временем удар по воротам соперника. Снаряд полетел чуть выше цели. Было очень опасно, но немного неточно получилось.

2' Футболисты "Урала" предстали сегодня на поле в оранжевых цветах, в то время, как футболисты "Спартака" вышли на газон в красно-белом обмундировании.