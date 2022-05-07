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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Урал
0:2
Первый тайм: 29'
Спартак Москва
0'
0:1
11' Гол
Николсон Шамар
0:2
26' Гол
Николсон Шамар
29'
0:1. Гол Шамара Николсона (видео...

Ход матча

11'
0:1
Николсон Шамар
(Мозес Виктор)
26'
0:2
Николсон Шамар
(Мозес Виктор)
Прогнозы 157
Урал 21.7% (34)
X 29.9% (47)
Спартак Москва 48.4% (76)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Наиболее логичной видится ничья. Вполне возможно, что хозяевам просто не хватит сил и мастерства дожать... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Спартак Москва
3.56
3.66
2.19
Все Коэффициенты
Новости
1
Помазун
Илья
14
Железнов
Юрий
93
Герасимов
Алексей
25
Кузьмичев
Иван
3
Гогличидзе
Лео
6
Августиняк
Рафал
21
Подберёзкин
Вячеслав
27
Шатов
Олег
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
57
Селихов
Александр
68
Литвинов
Руслан
23
Чернов
Никита
3
Кофрие
Максимилиано
26
Хлусевич
Даниил
47
Зобнин
Роман
25
Пруцев
Данил
8
Мозес
Виктор
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
19
Николсон
Шамар
Урал
4-1-4-1
Спартак Москва
3-4-3

История личных встреч

Урал
Спартак Москва

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 8 0.29
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Шатов Олег 0 0
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 8 (4) 0.29
Промес Куинси 6 (1) 0.21
Понсе Эсекель 4 0.14
Николсон Шамар 4 0.14
Зобнин Роман 3 0.11
Литвинов Руслан 2 0.07
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Промес Куинси 1 0
Чернов Никита 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

10
21
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
4
40%
8
38%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
32%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Забито

23
32
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
4
17%
2
6%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
8
35%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
5
22%
9
28%
76-90

Пропущено

29
37
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
6
21%
3
8%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
1
3%
3
8%
31-45
4
14%
5
14%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
34%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1
ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Спартак Москва 2:0 Заявка 28 10 7 11 34 - 37 37
9. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
10. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал 0:2 Заявка 28 6 9 13 21 - 33 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва 2:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал 0:2 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва 2:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 21 15
11. Урал 0:2 Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 28'
    Еще один дальний удар Соболева! Отражает выстрел Помазун, и на добивании не успевает сыграть Николсон, который подумывает уже о хет-трике.
  • 27'
    Огромный шаг на пути к победе сделал "Спартак". Два гола отыграть будет крайне сложно, учитывая тот факт, что впереди у "Урала" ничего не получается.
  • 2 гола - дубль!
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛСОН! 0:2!
    Снова вырвался на свидание с кипером игрок "Спартака", который покатил сферу в правый от себя угол! Еще один гол удается забить "красно-белым".
  • 25'
    25 минут отыграли соперники. Соболев сейчас получил снаряд перед воротами соперника, после чего произвел удар по воротам, но направил сферу выше цели.
  • 23'
    Ушли атакующие действия соперников на второй план. Помазун после очередного удара Мозеса смог сыграть в воротах, отбив мяч в сторону от рамки!
  • 22'
    Шатов отправлял передачу с правого края в штрафную соперника - мяч прилетел в руки голкипера "Спартака", уверенно сыгравшего на выходе.
  • 21'
    Августиняк затянул с ударом и не сумел пробить по воротам. Впрочем, сфера прилетела к Железнову, и тот уже не промахнулся с близкого расстояния.
  • 19'
    Ваноли активно ведет себя у кромки поля. Кричит он, размахивает руками и гонит свой коллектив вперед, надеясь подбодрить партнеров.
  • Угловой
    18'
    Угловой подали сейчас футболисты "Урала". Последовал навес с левого края в штрафную "Спартака" - прямо на голову защитникам снаряд приземлился.
  • 17'
    Николсон снова пробивает по воротам соперника. В падении через себя он пробивает. Получается крайне слабо, и мяч прямо по позиции вратаря прилетает.
  • Опасный момент
    15'
    МОМЕНТ! Помазун спасает свою команду после удара Мозеса из центра. Удается голкиперу перевести снаряд на угловой. Посмотрим, что из этого получится.
  • 14'
    Бикфалви рвался к воротам соперника, но спокойно выбил снаряд за пределы поля один из защитников "Спартака", отработавший в защите.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛСОН! 0:1!
    Подача от левого края в исполнении спартаковцев. Николсон нанес выстрел по рамке соперника, и мяч влетел точно в правый от игрока "Спартака" угол.
  • Угловой
    12'
    Николсон с левого края выполнял прострел в центр штрафной соперника. Мяч в итоге удалось выбить на угловой одному из защитников "Урала".
  • 11'
    Еще один прострел от Соболева с левого края - на голову сопернику мяч прилетает. Выносят уральцы сфера подальше от собственной рамки.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Соболеву не удалось выполнить прострел с левого края. Попытался он отдать пас на партнера, но передача была слишком уж авантюрной.
    • 9'
      Бикфалви прошел к воротам соперника с левого края, после чего выполнил передачу в центр штрафной соперника, где никого в тот момент не оказалось.
    • Фол, нарушение
      8'
      Шатова соперники срубили на газон. Рефери вполне мог показать нарушителю карточку желтого цвета, но делать этого страж порядка не стал.
    • 7'
      Промес сейчас продирался к воротам соперника, после чего выполнил пас в центр штрафной, где были только футболисты "Урала".
    • 6'
      Под руководство Ваноли "Спартак" на выезде еще не побеждал. Не исключено, что и сегодня "Спартаку" не удастся набрать очко, и, уже тем более, одолеть противника.
    • 5'
      Интересная информация для любителей ставок. В 9-ти из 10-ти матчах между командами проходил прогноз "обе забьют - нет". Но почему-то сегодня кажется, что оппонентам удастся порадовать нас, обычных болельщиков.
    • 3'
      Кузьмичев нанес тем временем удар по воротам соперника. Снаряд полетел чуть выше цели. Было очень опасно, но немного неточно получилось.
    • 2'
      Футболисты "Урала" предстали сегодня на поле в оранжевых цветах, в то время, как футболисты "Спартака" вышли на газон в красно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Екатеринбурге тем временем у нас! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
      Ассистент: Владимир Миневич (Смоленск, Россия);
      Ассистент: Игорь Князев (Курск, Россия);
      Резервный: Антон Анопа (Благовещенск, Россия).
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    Прогнозы на матч Урал 0:2 Спартак Москва

    Исход игры
    Урал
    18.2% (37)
    Ничья
    25.1% (51)
    Спартак Москва
    56.7% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (55)
    Меньше
    47.62% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    84.76% (89)
    Нет
    15.24% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    16.7% (34)
    1:2 Спартак Москва
    16.3% (33)
    2:1 Урал
    6.9% (14)
    0:1 Спартак Москва
    5.9% (12)
    1:0 Урал
    2% (4)
    2:2 Ничья
    2% (4)
    1:3 Спартак Москва
    1.5% (3)
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