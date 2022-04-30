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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Урал
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 49
Урал 16.3% (8)
X 28.6% (14)
Спартак Москва 55.1% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Спартак Москва
3.93
3.48
2.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Урал
Спартак Москва

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 8 0.3
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Шатов Олег 0 0
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Гогличидзе Лео 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 8 (4) 0.3
Промес Куинси 6 (1) 0.22
Понсе Эсекель 4 0.15
Зобнин Роман 3 0.11
Николсон Шамар 3 0.11
Литвинов Руслан 2 0.07
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Промес Куинси 1 0
Чернов Никита 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

10
21
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
4
40%
8
38%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
32%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Забито

23
32
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
12 Не забивали 5
4
17%
2
6%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
8
35%
4
13%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
5
22%
9
28%
76-90

Пропущено

29
37
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
6
21%
3
8%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
1
3%
3
8%
31-45
4
14%
5
14%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
34%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1
ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
8. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 5 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Урал 16.3% (8)
    X 28.6% (14)
    Спартак Москва 55.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Спартак Москва
    3.93
    3.48
    2.15
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва

    Исход игры
    Урал
    16.3% (8)
    Ничья
    28.6% (14)
    Спартак Москва
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    0:1 Спартак Москва
    14.3% (7)
    2:1 Урал
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:0 Урал
    4.1% (2)
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    Урал
    Спартак Москва
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