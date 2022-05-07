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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Шлёнск
1:1
Второй тайм: 90+'
Погонь Щецин
0'
1:0
28' Гол
Экспозито Эрик
1:1
51' Гол
Журавски Мачей
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
 90'+4
1
Путноцки
Матуш
19
Янасик
Патрик
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
8
Ольсен
Патрик
10
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
55
Ласицки
Игор
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Шлёнск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Шлёнск
Погонь Щецин

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 11 (1) 0.34
Пих Роберт 5 (3) 0.16
Лыщаш Адриан 5 0.16
Прашелик Матеуш 4 0.13
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.09
Кинтана Кайе 2 0.06
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Шварц Петр 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 10 0.31
Гросицки Камил 9 0.28
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.19
Дрыгас Камил 6 (3) 0.19
Кухарчик Михал 5 0.16
Салес Жеан Карлос 3 0.09
Козловски Кацпер 3 0.09
Бичахчян Ваан 3 0.09
Журавски Мачей 3 0.09
Триантафиллопулос Константинос 3 0.09
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Бартковски Якуб 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.03
Пажишек Пётр 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голла Войцех 7 0
Экспозито Эрик 7 0
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 6 0
Тамаш Марк 2 2
Шварц Петр 3 1
Вердаска Диогу 4 0
Пясецки Фабиан 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Собота Вальдемар 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 7 0
Дабровски Дамьян 7 0
Триантафиллопулос Константинос 4 0
Журавски Мачей 2 1
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
0
0%
6
27%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
5
31%
4
18%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
6
60%
76-90

Забито

24
38
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
19 Не забивали 16
4
17%
3
8%
1-15
4
17%
6
16%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
2
8%
8
21%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
10
42%
8
21%
76-90

Пропущено

25
18
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
10
40%
4
22%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Забито

40
60
19 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 24
9 Не забивали 4
4
10%
9
15%
1-15
7
18%
8
13%
16-30
8
20%
10
17%
31-45
3
8%
11
18%
46-60
3
8%
10
17%
61-75
15
38%
12
20%
76-90

Пропущено

43
28
15 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 20
5
12%
0
0%
1-15
8
19%
5
18%
16-30
2
5%
5
18%
31-45
13
30%
5
18%
46-60
6
14%
5
18%
61-75
9
21%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1
Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 1:1 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 1:1 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 31 7 9 15 35 - 49 30
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 1:1 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
15. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Шлёнск 1:1 16 3 8 5 15 - 21 17
18. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 1:1 16 7 7 2 22 - 12 28
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
7. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 1:1 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
12. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
13. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
14. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Шлёнск
    Ничья
    Погонь Щецин
    4.20
    3.74
    1.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шлёнск 1:1 Погонь Щецин онлайн

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