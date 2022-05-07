Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:1
Конец матча
1:0
28' ГолЭкспозито Эрик
1:1
51' ГолЖуравски Мачей
90' Желтая карточкаВердаска Диогу
90' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
Ход матча
28'
1:0
51'
90'
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
55
Ласицки
Игор
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Шлёнск
Погонь Щецин
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|11 (1)
|0.34
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.16
|Лыщаш Адриан
|5
|0.16
|Прашелик Матеуш
|4
|0.13
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Кинтана Кайе
|2
|0.06
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Шварц Петр
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|10
|0.31
|Гросицки Камил
|9
|0.28
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.19
|Дрыгас Камил
|6 (3)
|0.19
|Кухарчик Михал
|5
|0.16
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|3
|0.09
|Бичахчян Ваан
|3
|0.09
|Журавски Мачей
|3
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.09
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.03
|Пажишек Пётр
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голла Войцех
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|7
|0
|Экспозито Эрик
|7
|0
|Левкот Шимон
|7
|0
|Тамаш Марк
|2
|2
|Вердаска Диогу
|5
|0
|Шварц Петр
|3
|1
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Собота Вальдемар
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|7
|0
|Дабровски Дамьян
|7
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|0
|Журавски Мачей
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
0
0%
6
26%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
5
29%
29%
3
13%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
27%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
6
55%
76-90
Забито
24
38
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 17
4
17%
3
8%
1-15
4
17%
6
16%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
2
8%
8
21%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
10
42%
8
21%
76-90
Пропущено
25
18
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
10
40%
4
22%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
4
16%
2
11%
76-90
Забито
41
61
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 24
9 Не забивали 4
4
10%
9
15%
1-15
8
20%
8
13%
16-30
8
20%
10
16%
31-45
3
7%
12
20%
46-60
3
7%
10
16%
61-75
15
37%
12
20%
76-90
Пропущено
44
29
15 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 21
5
11%
0
0%
1-15
8
18%
6
21%
16-30
2
5%
5
17%
31-45
14
32%
5
17%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
9
20%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1
Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2
Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|13.
|Ягеллония
|0:0
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|0:0
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|0:0
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|0:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|7.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|0:0
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10