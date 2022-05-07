Стадион: Казимеж Гурски
0:3
Конец матча
0:1
37' ГолЩепаньски Милош
82' Желтая карточкаЛесняк Филип
0:2
83' ГолКупчак Матеуш
0:3
85' ГолКастаньеда Франк
86' Желтая карточкаКастаньеда Франк
90' Желтая карточкаКупчак Матеуш
Ход матча
37'
0:1
82'
83'
0:2
85'
0:3
86'
90'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Жоржинью
24
Колар
Марко
10
Коррин
Милан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Висла Плоцк
Варта Познань
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|13
|0.41
|Damian Warchol
|6
|0.19
|Швох Матеуш
|5 (2)
|0.16
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.13
|Колар Марко
|3
|0.09
|Расак Дамиан
|3
|0.09
|Томасик Пётр
|2
|0.06
|Кривоцюк Антон
|2
|0.06
|Валло Кристиан
|1
|0.03
|Михальски Дамян
|1
|0.03
|Жоржинью
|1
|0.03
|Целеменцки Радослав
|1
|0.03
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Збозень Дамьян
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|9
|0.28
|Кастаньеда Франк
|4
|0.13
|Луиш Мигел
|3
|0.09
|Гжесик Ян
|3
|0.09
|Коррин Милан
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|2
|0.06
|Тралка Лукаш
|1
|0.03
|Купчак Матеуш
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Щепаньски Милош
|1
|0.03
|Лис Адриан
|1
|0.03
|Кузимски Матеуш
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|11
|2
|Томасик Пётр
|9
|0
|Фурман Доминик
|5
|2
|Кривоцюк Антон
|8
|0
|Швох Матеуш
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Михальски Дамян
|5
|0
|Лесняк Филип
|4
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Колар Марко
|3
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Збозень Дамьян
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Валло Кристиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Жоржинью
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|9
|0
|Тралка Лукаш
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Кьельб Якуб
|5
|1
|Иванов Роберт
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Якубовски Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Шелонговски Даниэль
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 23
4
18%
1
6%
1-15
6
27%
5
28%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
5
21%
1
6%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
31
18
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
5
28%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Забито
46
35
29 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 12
9
20%
2
6%
1-15
10
22%
8
23%
16-30
10
22%
3
9%
31-45
5
11%
6
17%
46-60
7
15%
7
20%
61-75
5
11%
9
26%
76-90
Пропущено
47
34
20 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
2
4%
2
6%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
10
21%
7
21%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
10
21%
7
21%
61-75
11
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0
Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|16.
|Висла Краков
|31
|7
|9
|15
|35 - 49
|30
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|15.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|7.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|12.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|13.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|14.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10