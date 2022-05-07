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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Висла Плоцк
0:3
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
37' Гол
Щепаньски Милош
82' Желтая карточка
Лесняк Филип
0:2
83' Гол
Купчак Матеуш
0:3
85' Гол
Кастаньеда Франк
86' Желтая карточка
Кастаньеда Франк
90' Желтая карточка
Купчак Матеуш
90'+5
96
Венгляж
Дамиан
89
Павляк
Александр
2
Михальски
Дамян
4
Хжановски
Адам
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
92
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
10
Вольски
Рафал
11
Жоржинью
24
Колар
Марко
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
8
Мяйнпя
Нило
21
Купчак
Матеуш
3
Кьельб
Якуб
30
Щепаньски
Милош
10
Коррин
Милан
16
Луиш
Мигел
Висла Плоцк
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Варта Познань

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
3:3
FL
1:2
FL
2:0
FL
1:1
ВД
0:1
ВД
3:2
ВД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 13 0.41
Damian Warchol 6 0.19
Швох Матеуш 5 (2) 0.16
Вольски Рафал 4 (1) 0.13
Колар Марко 3 0.09
Расак Дамиан 3 0.09
Томасик Пётр 2 0.06
Кривоцюк Антон 2 0.06
Валло Кристиан 1 0.03
Михальски Дамян 1 0.03
Жоржинью 1 0.03
Целеменцки Радослав 1 0.03
Лагатор Душан 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Збозень Дамьян 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 9 0.28
Кастаньеда Франк 4 0.13
Луиш Мигел 3 0.09
Гжесик Ян 3 0.09
Коррин Милан 2 0.06
Шимонович Давид 2 0.06
Тралка Лукаш 1 0.03
Купчак Матеуш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Щепаньски Милош 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 11 2
Томасик Пётр 9 0
Фурман Доминик 5 2
Кривоцюк Антон 8 0
Швох Матеуш 7 0
Вольски Рафал 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Михальски Дамян 5 0
Лесняк Филип 4 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Колар Марко 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Збозень Дамьян 2 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Damian Warchol 2 0
Валло Кристиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Жоржинью 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 9 0
Тралка Лукаш 7 1
Папо Джейсон 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Иванов Роберт 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Копчински Михал 3 0
Гжесик Ян 3 0
Якубовски Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Шелонговски Даниэль 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 23
4
18%
1
6%
1-15
6
27%
5
28%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
5
21%
1
6%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

31
18
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
6%
1
6%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
5
28%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Забито

46
35
29 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 12
9
20%
2
6%
1-15
10
22%
8
23%
16-30
10
22%
3
9%
31-45
5
11%
6
17%
46-60
7
15%
7
20%
61-75
5
11%
9
26%
76-90

Пропущено

47
34
20 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
2
4%
2
6%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
10
21%
7
21%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
10
21%
7
21%
61-75
11
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2
Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0
Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
16. Висла Краков 31 7 9 15 35 - 49 30
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
15. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
7. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
12. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
13. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
14. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Щепаньски Милош бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Висла Плоцк 0:3 Варта Познань онлайн

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