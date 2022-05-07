Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:0
Второй тайм: 53'
33' Желтая карточкаНастич Боян
41' Желтая карточкаКариока Силва
50' Желтая карточкаKacper Tabis
Ход матча
33'
41'
50'
7
Хуги
Дор
20
Kacper
Tabis
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Kacper TabisЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Висла Краков
Ягеллония
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.16
|Фрыдрых Михал
|4
|0.13
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.09
|Шкварка Михал
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Грушковски Конрад
|2
|0.06
|Климент Ян
|2
|0.06
|Ондрашек Зденек
|2
|0.06
|Форбс Браун
|2
|0.06
|Ману Элвис
|2
|0.06
|Хуги Дор
|1
|0.03
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|Жуков Георгий
|1
|0.03
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.03
|Млыньски Матеуш
|1
|0.03
|Шот Давид
|1
|0.03
|Кувельич Никола
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Полетанович Марко
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.22
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.19
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.13
|Бида Бартош
|3
|0.09
|Романчук Тарас
|3
|0.09
|Гуаль Марк
|3
|0.09
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.06
|Кариока Силва
|2
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Жиро Михал
|1
|0.03
|Milosz Matysik
|1
|0.03
|Августин Блажей
|1
|0.03
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|Andrzej Trubeha
|1
|0.03
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Грушковски Конрад
|8
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|4
|0
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Ману Элвис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|0
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Струски Кароль
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Настич Боян
|5
|0
|Поспишил Мартин
|5
|0
|Цэру Богдан
|3
|1
|Паздан Михал
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Kacper Tabis
|4
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Кариока Силва
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Жиро Михал
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Patryk Czerech
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
3
15%
5
33%
46-60
5
25%
6
40%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Пропущено
21
30
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
7
33%
0
0%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
3
14%
8
27%
31-45
2
10%
9
30%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
5
24%
7
23%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
7
32%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
3
18%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
1
6%
76-90
Забито
37
37
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
1
3%
0
0%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
7
19%
9
24%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
7
19%
9
24%
76-90
Пропущено
47
47
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
8
17%
3
6%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
19%
13
28%
31-45
8
17%
12
26%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
10
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|32
|18
|9
|5
|61 - 29
|63
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|32
|14
|3
|15
|45 - 48
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|32
|10
|14
|8
|37 - 37
|44
|8.
|Краковия
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|32
|11
|8
|13
|47 - 50
|41
|10.
|Легия
|32
|12
|3
|17
|41 - 46
|39
|11.
|Варта Познань
|32
|10
|9
|13
|33 - 36
|39
|12.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|13.
|Ягеллония
|0:0
|32
|8
|12
|12
|36 - 48
|36
|14.
|Заглембе Любин
|32
|10
|5
|17
|41 - 57
|35
|15.
|Шлёнск
|32
|7
|13
|12
|38 - 47
|34
|16.
|Висла Краков
|0:0
|32
|7
|10
|15
|35 - 49
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Легия
|16
|9
|0
|7
|26 - 21
|27
|7.
|Радомьяк Радом
|16
|6
|7
|3
|22 - 20
|25
|8.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|9.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|0:0
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Висла Краков
|0:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Шлёнск
|16
|3
|8
|5
|15 - 21
|17
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|16
|7
|7
|2
|22 - 12
|28
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Варта Познань
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|7.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Гурник Забже
|16
|5
|3
|8
|25 - 31
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|12.
|Заглембе Любин
|16
|4
|2
|10
|17 - 29
|14
|13.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|14.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Висла Краков
|0:0
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10