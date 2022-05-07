  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Висла Краков
0:0
Второй тайм: 53'
Ягеллония
0'
33' Желтая карточка
Настич Боян
41' Желтая карточка
Кариока Силва
50' Желтая карточка
Kacper Tabis
53'

Ход матча

33'
 
Настич Боян
33'
Фазлагич Энис
Полетанович Марко
 
41'
 
Кариока Силва
50'
 
Kacper Tabis
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Ягеллония
2.60
3.72
3.95
Все Коэффициенты
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Полетанович
Марко
80
Плевка
Патрик
14
Цитаишвили
Георгий
92
Шкварка
Михал
7
Хуги
Дор
13
Ондрашек
Зденек
33
Аломерович
Златан
20
Kacper
Tabis
25
Цэру
Богдан
2
Паздан
Михал
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
15
Кариока
Силва
28
Гуаль
Марк
Висла Краков
4-2-3-1
Ягеллония
5-4-1

История личных встреч

Висла Краков
Ягеллония

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
ЭГА
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
1:0
Э
5:1
Э
1:4
ЭГА
2:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
2:4
КП
2:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
OE
1:0
OE
0:2
OE
1:2
КЛ
5:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.16
Фрыдрых Михал 4 0.13
Фернандес Луис 3 (1) 0.09
Шкварка Михал 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Грушковски Конрад 2 0.06
Климент Ян 2 0.06
Ондрашек Зденек 2 0.06
Форбс Браун 2 0.06
Ману Элвис 2 0.06
Хуги Дор 1 0.03
Садлок Мацей 1 0.03
Ринг Себастьян 1 0.03
Жуков Георгий 1 0.03
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.03
Млыньски Матеуш 1 0.03
Шот Давид 1 0.03
Кувельич Никола 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Полетанович Марко 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.22
Пржикрыл Томаш 6 0.19
Черных Фёдор 4 (1) 0.13
Бида Бартош 3 0.09
Романчук Тарас 3 0.09
Гуаль Марк 3 0.09
Пуэрто Исраэль 2 0.06
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Грушковски Конрад 8 0
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 4 0
Фазлагич Энис 4 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Ману Элвис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Ондрашек Зденек 1 0
Шкварка Михал 1 0
Полетанович Марко 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Настич Боян 5 0
Поспишил Мартин 5 0
Цэру Богдан 3 1
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Kacper Tabis 4 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Имас Хесус 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Кариока Силва 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Patryk Czerech 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
3
15%
5
33%
46-60
5
25%
6
40%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

21
30
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
7
33%
0
0%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
3
14%
8
27%
31-45
2
10%
9
30%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
5
24%
7
23%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
7
32%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
3
18%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
1
6%
76-90

Забито

37
37
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
1
3%
0
0%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
7
19%
9
24%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
7
19%
9
24%
76-90

Пропущено

47
47
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
8
17%
3
6%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
19%
13
28%
31-45
8
17%
12
26%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
10
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
13. Ягеллония 0:0 32 8 12 12 36 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 0:0 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 0:0 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 0:0 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
18. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
7. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 0:0 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
14. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 0:0 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Kacper Tabis получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Diego Carioca получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Полетанович Марко уходит с поля. Фазлагич Энис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    33'
    Настич Боян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Ягеллония
2.60
3.72
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:0 Ягеллония онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Висла Краков
Ягеллония
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 