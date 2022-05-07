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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Висла Краков
0:0
Конец матча
Ягеллония
0'
33' Желтая карточка
Настич Боян
41' Желтая карточка
Кариока Силва
49' Желтая карточка
Kacper Tabis
90'+6
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Полетанович
Марко
80
Плевка
Патрик
14
Цитаишвили
Георгий
92
Шкварка
Михал
7
Хуги
Дор
13
Ондрашек
Зденек
33
Аломерович
Златан
20
Kacper
Tabis
25
Цэру
Богдан
2
Паздан
Михал
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
15
Кариока
Силва
28
Гуаль
Марк
Висла Краков
4-2-3-1
Ягеллония
5-4-1

История личных встреч

Висла Краков
Ягеллония

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
ЭГА
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ЭГБ
1:0
Э
5:1
Э
1:4
ЭГА
2:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
2:4
КП
2:0
Э
3:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
OE
1:0
OE
0:2
OE
1:2
КЛ
5:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.16
Фрыдрых Михал 4 0.13
Фернандес Луис 3 (1) 0.09
Шкварка Михал 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Грушковски Конрад 2 0.06
Климент Ян 2 0.06
Ондрашек Зденек 2 0.06
Форбс Браун 2 0.06
Ману Элвис 2 0.06
Хуги Дор 1 0.03
Садлок Мацей 1 0.03
Ринг Себастьян 1 0.03
Жуков Георгий 1 0.03
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.03
Млыньски Матеуш 1 0.03
Шот Давид 1 0.03
Кувельич Никола 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Полетанович Марко 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.22
Пржикрыл Томаш 6 0.19
Черных Фёдор 4 (1) 0.13
Бида Бартош 3 0.09
Романчук Тарас 3 0.09
Гуаль Марк 3 0.09
Пуэрто Исраэль 2 0.06
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Грушковски Конрад 8 0
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 4 0
Фазлагич Энис 4 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Ману Элвис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Ондрашек Зденек 1 0
Шкварка Михал 1 0
Полетанович Марко 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Настич Боян 5 0
Поспишил Мартин 5 0
Цэру Богдан 3 1
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Kacper Tabis 4 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Имас Хесус 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Кариока Силва 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Patryk Czerech 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
3
15%
5
33%
46-60
5
25%
6
40%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

21
30
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
7
33%
0
0%
1-15
2
10%
1
3%
16-30
3
14%
8
27%
31-45
2
10%
9
30%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
5
24%
7
23%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
7
32%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
3
18%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
5
29%
29%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
1
6%
76-90

Забито

37
37
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
1
3%
0
0%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
7
19%
9
24%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
7
19%
9
24%
76-90

Пропущено

47
47
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
8
17%
3
6%
1-15
5
11%
4
9%
16-30
9
19%
13
28%
31-45
8
17%
12
26%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
10
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1
Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 32 18 9 5 61 - 29 63
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 32 14 3 15 45 - 48 45
7. Радомьяк Радом 32 10 14 8 37 - 37 44
8. Краковия 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 32 11 8 13 47 - 50 41
10. Легия 32 12 3 17 41 - 46 39
11. Варта Познань 32 10 9 13 33 - 36 39
12. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
13. Ягеллония 32 8 12 12 36 - 48 36
14. Заглембе Любин 32 10 5 17 41 - 57 35
15. Шлёнск 32 7 13 12 38 - 47 34
16. Висла Краков 32 7 10 15 35 - 49 31
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 16 10 2 4 24 - 14 32
6. Легия 16 9 0 7 26 - 21 27
7. Радомьяк Радом 16 6 7 3 22 - 20 25
8. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
9. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Висла Краков 16 5 5 6 21 - 20 20
15. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Шлёнск 16 3 8 5 15 - 21 17
18. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 16 7 7 2 22 - 12 28
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Варта Познань 16 6 3 7 18 - 16 21
6. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
7. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
8. Гурник Забже 16 5 3 8 25 - 31 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Ягеллония 16 3 5 8 15 - 30 14
12. Заглембе Любин 16 4 2 10 17 - 29 14
13. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
14. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
16. Висла Краков 16 2 5 9 14 - 29 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Diego Carioca получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Полетанович Марко уходит с поля. Фазлагич Энис выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      33'
      Настич Боян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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