Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Херенвен выполняет удар от ворот.

44' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' 'Г О О О О О Л - Алле Себастьян из команды Аякс забивает с пенальти! Он пробил правой. Эрвин Мулдер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

37' Халилович Тибор из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Удар от ворот произведет Херенвен

33' Отличный командный гол!

32' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Херенвен выполняет удар от ворот.

27' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

25' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Мазрауи Нуссер хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

24' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Аякс выполняет удар от ворот.

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Отличный командный гол!

19' Г О О О О Л - Тальяфико Николас забивает с левой ноги!

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Херенвен выполняет удар от ворот.

17' Выглядело как неплохой момент. Мазрауи Нуссер из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

17' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Аякс выполняет удар от ворот.

15' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Херенвен начинает с центра поля