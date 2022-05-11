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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Аякс
5:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
19' Гол
Тальяфико Николас
2:0
33' Гол
Бергёйс Стивен
3:0
38' Пенальти
Алле Себастьян
4:0
85' Гол
Броббей Брайан
5:0
90' Гол
Альварес Эдсон
90'+3

Ход матча

19'
Тальяфико Николас
(Тадич Душан)
1:0
33'
Бергёйс Стивен
(Тимбер Юррьен)
2:0
38'
Алле Себастьян
3:0
46'
 
Мусаба Антони
Ван Хойдонк Сидней
57'
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
 
57'
Броббей Брайан
Алле Себастьян
 
68'
Кудус Мохаммед
Классен Дэви
 
74'
 
Мадсен Николас
Хайе Том
74'
 
Де Йонг Сим
Халилович Тибор
74'
 
Ван дер Хейде Арьен
Сарр Амин
81'
 
Хаяль Рами
Тахири Анас
82'
Дарами Мохаммед
Тадич Душан
 
82'
Регер Юри
Тейлор Кеннет
 
85'
Броббей Брайан
4:0
90'
Альварес Эдсон
(Дарами Мохаммед)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
25
Тейлор
Кеннет
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
6
Классен
Дэви
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
27
Ван
Эвейк
Милан
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
33
Хайе
Том
13
Кайб
Рами
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
Аякс
4-3-1-2
Херенвен
3-5-2

История личных встреч

Аякс
Херенвен

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.2%
10.3%
3.5%
25 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

34 матча

79.4%
11.8%
8.8%
27 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.9%
29.4%
14.7%
19 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

73.5%
11.8%
14.7%
25 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 21 (2) 0.64
Тадич Душан 13 (4) 0.39
Классен Дэви 9 0.27
Бергёйс Стивен 8 0.24
Антони 8 0.24
Броббей Брайан 6 0.18
Мазрауи Нуссер 5 0.15
Альварес Эдсон 4 0.12
Нерес Давид 3 0.09
Тимбер Юррьен 3 0.09
Гравенберх Райан 2 0.06
Тальяфико Николас 2 0.06
Перейра Данило II 2 0.06
Мартинес Лисандро 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Шуурс Перр 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.21
Сарр Амин 5 0.15
Верман Йоэй 4 0.12
Халилович Тибор 4 0.12
Ван Хойдонк Сидней 4 (1) 0.12
Баккер Ник 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Ван Акен Йост 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Мадсен Николас 0 0
Мусаба Антони 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Классен Дэви 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Бик Свен 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Вауденберг Лукас 2 0
Халилович Тибор 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Конголо Родни 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

59
12
27 В 1-м тайме 5
32 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
5
8%
3
25%
1-15
12
20%
1
8%
16-30
10
17%
1
8%
31-45
7
12%
0
0%
46-60
8
14%
3
25%
61-75
17
29%
4
33%
76-90

Пропущено

11
26
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
18%
3
12%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
27%
7
27%
76-90

Забито

33
20
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
3
9%
5
25%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
9
27%
4
20%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
8
24%
6
30%
76-90

Пропущено

10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
5
20%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
2
20%
4
16%
46-60
2
20%
6
24%
61-75
2
20%
4
16%
76-90

Забито

92
32
44 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 12
3 Не забивали 12
8
9%
8
25%
1-15
17
18%
1
3%
16-30
19
21%
5
16%
31-45
9
10%
2
6%
46-60
14
15%
6
19%
61-75
25
27%
10
31%
76-90

Пропущено

21
51
8 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 26
2
10%
8
16%
1-15
3
14%
6
12%
16-30
3
14%
8
16%
31-45
6
29%
9
18%
46-60
2
10%
9
18%
61-75
5
24%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1
Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Аякс: 57%, Херенвен: 43%.
    • 89'
      Тальяфико Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 89'
      Аякс контролирует мяч.
    • 88'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 87'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 87'
      Броббей Брайан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 87'
      Девайн Ренш из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 86'
      Команда Херенвен фактически перестала играть и ждет финального свистка.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч Аякс 5:0 Херенвен онлайн

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