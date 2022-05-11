Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
19' ГолТальяфико Николас
2:0
33' ГолБергёйс Стивен
3:0
38' ПенальтиАлле Себастьян
4:0
85' ГолБроббей Брайан
5:0
90' ГолАльварес Эдсон
Ход матча
19'
1:0
33'
2:0
38'
3:0
85'
4:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
13
Кайб
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Херенвен
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.2%
10.3%
3.5%
25 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
34 матча
79.4%
11.8%
8.8%
27 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.9%
29.4%
14.7%
19 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
73.5%
11.8%
14.7%
25 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|21 (2)
|0.64
|Тадич Душан
|13 (4)
|0.39
|Классен Дэви
|9
|0.27
|Бергёйс Стивен
|8
|0.24
|Антони
|8
|0.24
|Броббей Брайан
|6
|0.18
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.15
|Альварес Эдсон
|4
|0.12
|Нерес Давид
|3
|0.09
|Тимбер Юррьен
|3
|0.09
|Гравенберх Райан
|2
|0.06
|Тальяфико Николас
|2
|0.06
|Перейра Данило II
|2
|0.06
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Дарами Мохаммед
|1
|0.03
|Тейлор Кеннет
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.21
|Сарр Амин
|5
|0.15
|Верман Йоэй
|4
|0.12
|Халилович Тибор
|4
|0.12
|Ван Хойдонк Сидней
|4 (1)
|0.12
|Баккер Ник
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Стеванович Филип
|1
|0.03
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Ван Акен Йост
|1
|0.03
|Хаяль Рами
|1
|0.03
|Хайе Том
|0
|0
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
|Мусаба Антони
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|5
|1
|Кайб Рами
|5
|0
|Мусаба Антони
|3
|1
|Ван Бик Свен
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|Халилович Тибор
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Малдер Эрвин
|1
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Зал Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
59
12
27 В 1-м тайме 5
32 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
5
8%
3
25%
1-15
12
20%
1
8%
16-30
10
17%
1
8%
31-45
7
12%
0
0%
46-60
8
14%
3
25%
61-75
17
29%
4
33%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
18%
3
12%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
27%
7
27%
76-90
Забито
33
20
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
3
9%
5
25%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
9
27%
4
20%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
8
24%
6
30%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
5
20%
1-15
2
20%
2
8%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
2
20%
4
16%
46-60
2
20%
6
24%
61-75
2
20%
4
16%
76-90
Забито
92
32
44 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 12
3 Не забивали 12
8
9%
8
25%
1-15
17
18%
1
3%
16-30
19
21%
5
16%
31-45
9
10%
2
6%
46-60
14
15%
6
19%
61-75
25
27%
10
31%
76-90
Пропущено
21
51
8 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 26
2
10%
8
16%
1-15
3
14%
6
12%
16-30
3
14%
8
16%
31-45
6
29%
9
18%
46-60
2
10%
9
18%
61-75
5
24%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1
Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8